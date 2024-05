Závod Míru jezdců do 23 let je zase tady. Opět nebudou chybět zajímavá jména

Slavný etapový cyklistický Závod míru se v letošní sezoně pojede od 30. května do 2. června a bude pro mladé jezdce opět důležitým krokem na cestě do některé ze stájí World Tour. Velkým adeptem na celkové vítězství by měla být vycházející dvacetiletá hvězda António Morgado. Portugalec v barvách elitní formace UAE Emirates má už dvě stříbrné medaile z mistrovství světa a byl pátý ve slavném závodu Kolem Flander.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Závod Míru 2022 | Foto: Barbora Reichová