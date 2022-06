„Lépe to dneska asi nešlo, moc závodů teď nemám, takže motivace je o to větší. Hrozně jsem se těšil, takže jsem to od začátku napálil, nedošly mi síly a vyšlo to,“ radoval se stále ještě devatenáctiletý Vacek.

„Vím, že vždycky jde něco udělat lépe, ale pokud je člověk první, tak ty chyby pak nehledá. Jsem rád, že prolog vyšel, je vidět, že to umím po rovině i do kopce, v dalších etapách to snad dopadne zase dobře,“ dodal sebevědomě.

České střídání žlutého trikotu

Hned druhý den ale byla na programu první etapa z Jeseníku do Rýmařova, ve které se zase skvěle zadařilo Pavlu Bittnerovi. Ten sice neobhájil vítězství z loňska, druhé místo a prozatímní žlutý trikot z Vackových rukou ale bral všemi deseti.

„Nebylo to tak hladké jako loni. Měl jsem horší nájezd do finiše, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu a sprintoval jsem asi 300 metrů už ze zatáčky do cíle. Bohužel jeden byl rychlejší, ale můžu být spokojený,“ prohlásil. „Je super pocit mít to na sobě alespoň jednu etapu, je to čest,“ dodal ještě.

Ohlasy z KP: Mohelnice je na vítězné vlně, Zábřeh padl na penalty

Vítězem první etapy se stal Dán Sebastien Kolze Changizi a na bronzové příčce ji dokončil znovu Brit Watson. Mathias Vacek dojel 37.

V sobotu 4. června závod pokračoval druhou etapou z Bruntálu na Dlouhé stráně. V náročném kopcovitém terénu se tentokrát znovu dařilo více Mathiasi Vackovi, který do vytouženého cíle dorazil na čtvrté pozici.

„Dneska to byla řežba. Tým ale odvedl excelentní práci, kontrolovali jsme celý závod, kluci to skvěle odtáhli. Klobouk dolů, jsme spokojení, lépe to dnes prostě nešlo,“ hodnotil etapu spokojený Mathias Vacek, kterému v závěrečném stoupání hodně pomohl nakonec sedmý bratr Karel. „Brácha mě tam dotáhl, ale na konci už mě braly křeče a už jsem na to neměl. Tohle stoupání je extrém,“ dodal ještě.

Druhou etapu ovládl Belgičan Van Eelvert, druhý skončil Alejandro Franco Gonzalez a třetí místo si vyjel Australan Rudy Porter. 35. dojel Jakub Ťoupalík a Bittner 49.

Po Schlegelovi další český medailista

O den později celý závod vyvrcholil finální třetí etapou. V ní znovu o vítězství bojoval Pavel Bittner, to mu ale znovu těsně uniklo. V cíli byl sice chvíli vyhlášen vítězem, po přezkumu vidozáznamu bylo nakonec ale vítězství přisouzeno Samuelu Watsonovi. I přes dvě druhá místa tak v konečném umístění skončil až 39.

Na 30. místě dojel Mathias Vacek, který skončil celkově třetí a navázal tak na do té doby posledního Čecha na pódiu Michala Schlegela, který v roce 2017 skončil druhý.

Celkovým vítězem se stal Belgičan Van Eetwelt, druhé místo bral Australan Porter, z Čechů byl pak sedmý Karel Vacek a 30. Jakub Ťoupalík

„Zklamaný určitě nejsem, dnes jsem přejel vrchařské prémie a ještě dokázal takhle dobře zaspurtovat. Bylo to těsně, ale to se stává. Věřil jsem si, jen se to o kousek nepodařilo,“ pokrčil Bittner rameny a dodal: „O moc lepší to celé být nemohlo, kdyby včera Maty (Mathias Vacek) ještě vyjel o trochu lépe na Dlouhé stráně, mohlo to být lepší. Ale nechal tam život, celý tým jel čtyři dny super. Já jsem moc spokojený.“

Potvrzeno, Kryštof Daněk opouští Sigmu a míří do Sparty

„Pro české fanoušky to byl naprosto neuvěřitelný závod. Nejdříve vítězný prolog a potom si kluci mezi sebou vyměnili žluté dresy a nakonec celkově třetí Mathias Vacek. Myslím, že takhle silný výběr jsme tady ještě neměli. Doufám, že počet fanoušků, kteří byli fantastičtí, bude do budoucna jenom stoupat a dočkáme se stejně dobré atmosféry i nadále," okomentoval letošní ročník ředitel závodu Leopold König.

Celý Závod Míru byl prologem Sazka Tour, která začne v červenci a bude ještě o úroveň vyšší.