Oddíl silového trojboje TJ Zlaté Hory má dva mistry světa. Na mistrovství světa GPC Polsko v Pabianice dominoval mezi dorostenci Dominik Nitsche a v kategorii masters Milan Greguš. Oba se stali absolutními vítězi a také rekordmany.

Milan Greguš (v červeném) a Dominik Nitsche získali zlato | Foto: archiv sportovce

Soutěž proběhla od 18. do 24. října. Hned úvodní den se v disciplíně dřep RAW (bez vybavení) představili Dominik Nitsche v kategorii T3 (dorostenci 18-19 let) do 82,5 kg a v kategorii M3 (masters 50-54 let) do 100 kg závodil Milan Greguš.