Druhou březnovou neděli jste ještě běžel padesátku na Holmenkollenu, pak události kvůli pandemii koronaviru nabraly rychlý spád. Jak vzpomínáte na závěr Světového poháru?

Bylo to všechno strašně rychlé. Během pár dní se nám kvůli pandemii naprosto změnila sezona, i když už to byl jenom její závěr. Byl to docela zmatek. Naštěstí nás lyžaře to zasáhlo asi nejmíň a odpadly nám jenom závody v zámoří.

Poslední závodní víkend v Oslu probíhal v nestandardním režimu, věhlasný stadion byl pro diváky uzavřen. Jak jste situaci vnímali z pohledu závodníků?

Mrzelo mě to, protože jsem se těšil na tu úžasnou atmosféru, která tam panuje. Norové pro to neměli vůbec pochopení, pro ně je padesátka na Holmenkollenu obrovský svátek. Na severu tu situaci nebrali moc vážně a byli z toho zaskočení. My jsme se ale snažili soustředit hlavně na závod a moc jsme to neřešili.

Cesta zpátky domů se obešla bez komplikací? Jak probíhaly první dny po sezoně?

Pondělní přesun po víkendu naštěstí proběhl v pohodě. Ale druhá skupina, která mezitím odlétala do Ameriky, měla velké potíže s návratem. Závody se nekonaly a pak se už začaly rušit lety, takže druhou skupinu, která už byla v zámoří, to zastihlo hodně. My jsme byli doma a já jsem přešel do tréninkového procesu. Snažil jsem se využít sněhových podmínek, co jsme tady měli, a pokračoval jsem dál, i když už byl trénink v menší intenzitě. Chtěl jsem sezonu aspoň do prvního dubnového týdne dojet tak nějak normálně, protože každá hodina se počítá.

Jak se vám hodnotí uplynulá sezona, ve které jste získal dvě umístění do 40. místa?

Pocity jsou smíšené, protože hlavního cíle, tedy bodované třicítky, jsem nedosáhl. Ale na druhou stranu nejpovedenější víkend byl asi na domácím Světovém poháru v Novém Městě, což mě těší, že tam vyšlo všechno, jak mělo. Je to padesát na padesát. Zlepšení je znatelné od předchozí sezony – jak ve ztrátách na bodovanou třicítku, tak ve vyrovnanějším umístění – ale stoprocentně úspěšně to hodnotit nemůžu.

Trenér Vasil Husák při hodnocení sezony ocenil vaše zlepšení. Cítíte to stejně?

Je to dlouhodobá práce s malými nepatrnými posuny. Někomu, kdo do toho úplně nevidí, to může přijít, že jsem na tom pořád stejně. Časové ztráty, i FIS body byly lepší než minulý rok a myslím, že pracujeme dobře a jdeme správným směrem. Jen to zlepšení je každý rok párvteřinové…

A konkurence ve Světovém poháru je lidově řečeno brutální.

Je to tak. Člověk rychle zjistí, že trénuje každý. (usmívá se)

Byla to z pohledu tréninkové dřiny nejnáročnější sezona?

Asi ano. Ono není už v našem věku možné a nutné tréninkové hodiny extrémně navyšovat. Ty hodiny jsou už poslední dva tři roky poměrně stejné, jen se tam mění čas v různých vysokých intenzitách. Na tom se snažíme pracovat čím dál více. Člověk musí být opatrný, nesmí to úplně přehnat. Zase to ale nesmí být málo. Je to alchymie. Myslím, že zrovna Vasil Husák na to jde dobře, spolupracujeme kvalitně a je tam i dobrý individuální přístup.

Tlak ze strany mladých kluků

Složení týmu na další sezonu už je vyřešené?

Složení mužské reprezentace bude stejné jako minulý rok, myslím, že už je to schválené radou, i když to ještě není oficiální. Na 99 % můžu říct, že v reprezentačním týmu pro další sezonu figuruji. Ale určitě to není tak, že bychom měli něco jasného do každé sezony. Tlak ze strany mladých kluků ve věku do třiadvaceti let na nás je.

Už máte k dispozici podrobný plán letní přípravy, nebo to situace zatím neumožňuje?

Nějaký plán už Vasil Husák má. Do září jsou soustředění jen po České republice. Pak je předběžně v plánu v září nebo v říjnu vycestovat, když to bude možné, za hranice, třeba do německého Oberhofu. Ale teď opravdu nikdo není schopen říct, jak to bude. První soustředění máme plánované až v půlce června, až bude možné rozjet nějaké ubytování. Teď má každý svůj individuální plán na doma. Je těžké něco plánovat, ale je jasné, že minimálně půlku letní přípravy strávíme v České republice.

Kazí vám současná situace plány, abyste si mohl vyrazit oddechnout někam do tepla?

Většinou jsem něco takového podnikal v září, kdy jsem si na pět dnů nebo na týden trochu odpočinul v teple u moře, ještě před startem zimy. Ale to je teď asi to poslední, co bych plánoval. Možná bych byl radši, kdybychom mohli vycestovat na soustředění do italského Livigna, ale to je, myslím, velmi nepravděpodobné.

Předpokládám, že i nyní v domácích podmínkách trénujete. Je to pohodovější fáze přípravy?

Teď většina tréninku spočívá v objemu v nízké intenzitě. Každý má nějaký volnější plán, že si tréninky může určovat malinko podle sebe, ale pořád musí splnit určitý počet hodin za měsíc. Není to špatná část sezony, kdy má závodník i trochu čas si trénink udělat podle sebe. Většinou to jsou delší tréninky okolo dvou tří hodin v nízké intenzitě. Dá se pěkně poběhat po kopcích, pojezdit na kole, na což už potom člověk úplně nebude mít čas.