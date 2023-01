Až z kvalifikace se dostala přerovská tenistka Linda Nosková do finále turnaje v australském Adelaide. Proti Tunisance Džabúrové měla skvělý vstup do utkání, rychle vedla 3:0 a o náskok se do konce prvního setu nenechala připravit.

Ve druhé sadě polevila a soupeřka ji získala jasně 6:1 a vypadalo to, že favoritka už duel zvládne. Jenže Nosková zvládla hned první hru, ve které při svém servisu prohrávala 0:40 a ve čtvrté hře sebrala světové dvojce podání. Češka se následně zlepšila na svém servisu, začala podávat jako v prvním setu a soupeřce už žádný brejkbol nenabídla. Sama pak proměnila druhý mečbol vítězným úderem a mohla slavit.

Skvělá Nosková, odvrátila mečbol a má skalp bývalé světové jedničky

„Zrodila se hvězda v Adelaide, kde jste nikdy předtím nehrála?“ dostala Linda Nosková otázka při rozhovoru na centrální dvorci ihne po utkání.

„Je něco skvělého dostat se takhle daleko. Jsem ráda, že jsem zvládla poslední míč. Pokaždé hraji na sto procent,“ říkala hráčka, která by se měla v novém vydání žebříčku posunout do top šedesátky. A může to být ještě lepší, pokud si v neděli poradí ve finále s Arynou Sabalenkovou, čímž by prodloužila vítěznou sérii na sedm utkání.