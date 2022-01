Ty mají právo přednostně nakoupit všichni současní akcionáři. Základní kapitál Vítkovic by tím mohl vzrůst ze současných přibližně 132,8 milionu korun až na zhruba 265,6 milionu korun.

Háček je ale v tom, že podle tzv. prospektu akcií, je proti největší z „malých“ akcionářů, tedy právě Komárkova KKCG. Skupina podala žalobu proti rozhodnutí valné hromady z loňského července, kde se navýšení kapitálu odhlasovalo.

Vítkovice Cylinders jsou lídrem vývoji vodíkových technologií

„Bylo by proti logice věcí, aby největší z minoritních vlastníků celý proces zablokoval. Je pravdou, že skupina KKCG vede nejrůznější spory s Vítkovicemi, s představenstvem společnosti nebo hlavním akcionářem už zhruba 16 let, což lze těžko považovat za zájem o stabilní rozvoj firmy,“ uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič.

Cílem nové emise akcií je podle něj právě stabilizovat společnost a také získat prostředky k posílení financí na další rozvoj, aniž by Vítkovice musely kvůli závazkům z minulosti prodávat svůj nemovitý majetek. Ten se má, jak řekl Broskevič, využít pro připravené developerské projekty.

V Dolních Vítkovicích vznikne špičkové výzkumné centrum udržitelných technologií

Vítkovice se za posledních několik let zbavily strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, využití vlastních rozsáhlých realit, rekonstrukce a zhodnocení nemovitostí apod. Na to navazují dodavatelské, energetické, IT a další služby. Aktuálně Vítkovice staví v Ostravě plničku vodíku.

Vedle toho připravují podle mluvčí firmy Evy Kijonkové využití obnovitelných zdrojů energií, včetně fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo lokálních nízkoemisních topidel. V plánu je také centrum technických plynů a technologie pro maximální využití podzemních i dešťových vod pro provozní účely. Probíhají i rekonstrukce starých objektů na moderní byty.

Vítkovice Heavy Machinery koupila společnost Skatlop

„Současně s projektem na výstavbu plničky vodíku připravují Vítkovice také plnicí stanici kyslíku. Na rekultivované ploše někdejší Haldy Hrabová o rozloze přes 100 hektarů pak časem vznikne také vizionářské vodíkové město H2 District,“ nastínila mluvčí.

Akcionáři, kteří projeví zájem o nové akcie Vítkovic, musí absolvovat zápis do tzv. listiny upisovatelů. Každý akcionář má právo k jedné své stávající akcii v nominální hodnotě deset korun upsat (čili nakoupit) jednu novou listinnou akcii na jméno také o jmenovité hodnotě deset korun.

Spor o neplatnost rozhodnutí valné hromady k navýšení kapitálu, a tedy k emisi nových akcií, se má podle informací naší redakce řešit někdy na jaře.

Pokud by skupina KKCG dosáhla zneplatnění rozhodnutí valné hromady, budou muset Vítkovice peníze za nové akcie vrátit upisovatelům.