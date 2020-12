Asociace podle Stárka v pátek svým členům psala, že není jisté, zda opravdu vláda povolí otevření restaurací a hotelů od pondělí. O této variantě členové vlády celý týden spekulovali. Dnes schválili, že nařízení uvolní od čtvrtka, kdy se Česká republika v pětistupňovém protiepidemickém systému (PES) přesune z čtvrté na mírnější třetí úroveň. Díky tomuto rozhodnutí mají podnikatelé podle Stárka pevný bod a mohou si být jistí, že tento termín pro otevření platí.

Do restaurací, kteří mají stálou klientelu, stejně jako do hotelů v rekreačních oblastech, by se podle Stárka mohli poměrně rychle vrátit hosté. Lidé se podle něj těší, že budou moci znovu vyrazit na svá oblíbená místa. Hůře na tom budou zařízení závislá na zahraničních turistech. Týká se to například městských hotelů, kterých podle Stárka zůstane nadále více než polovina uzavřena.

V debatách o uvolňování by se podle Stárka nemělo rozhodně zapomínat na podporu podniků. Pozitivně zhodnotil krok ministerstva financí, které nakonec umožní souběžné čerpání kompenzačního bonusu pro živnostníky a programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Na další výzvu programu COVID ubytování je podle něj přislíbeno 400 milionů korun.

Hygienická opatření

Pomoc by se měla připravit ale i pro gastronomické provozy, přestože se debatuje o tom, že už na podporu jednotlivých odvětví nejsou v rozpočtu peníze. AHR podle Stárka už při první vlně koronaviru navrhovala kompenzaci počítanou například z loňských obratů. Nepodařilo se ji prosadit. Podniky se ale dostaly bez vlastního přičinění do výrazných ztrát a stát by jim měl pomoci.

Ubytovací zařízení se budou moci od čtvrtka otevřít bez omezení. Platit v nich budou obecná opatření jako roušky, dezinfekce a dodržování dvoumetrových odstupů. Přerušit provoz pro rekreační účely musely od 22. října.

Restaurace budou moci fungovat mezi 06:00 a 22:00. Obsluhovat budou smět jen usazené hosty, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Kapacita podniku se bude moci naplnit maximálně na 50 procent. Stravovací zařízení se musela veřejnosti uzavřít 14. října.

Svaz obchodu vítá uvolnění od čtvrtka, kritizuje nepředvídatelnost



Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá dnešní rozhodnutí vlády o uvolnění podnikání od čtvrtka. Obchodníci se tak budou moci připravit na druhý adventní víkend a zbytek předvánočního období. Kroky vlády by podle něj měly být ale předvídatelné, postaveném na fungujícím modelu protiepidemického systému (PES). ČTK to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.



Možnost obnovení provozu před druhým adventním víkendem může podle Prouzy pomoci smazat část ztrát s posledních měsíců. Platí to podle něj hlavně pro malé obchody, které byly nespravedlivě a bez rozumného zdůvodnění dlouho zavřené.



"Všechny obchody, restaurace i hotely se na rozvolnění opatření připravovaly již od pondělka, čtvrteční opatření by tedy mělo proběhnout hladce, a opět potvrdíme, že obchody ani restaurace nejsou a nebudou zásadním zdrojem šíření koronaviru," řekl dále Prouza.



Vláda by podle něj neměla zapomenout na kompenzace pro podnikatele. Poučit by se měla v okolních státech, kde má podle Prouzy na pomoc nárok každý, koho krize významně zasáhla. Jasný a spravedlivý systém podpory podle něj v tuzemsku chybí.



Prouza ocenil vytvoření systému PES. Nastavuje podle něj jistá očekávání. Je ale vázán na platnost nouzového stavu, v mnoha případech je nekonkrétní, zavádí i nesmyslná opatření. Prouza se vzhledem k těmto skutečnostem obává toho, že ještě před Vánocemi bude panovat opět nejistota ohledně dalšího vývoje situace.