Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně zvýšila výrobu oproti minulému roku bezmála o čtyřicet procent. Navýšení dokládá rostoucí jednorázové poptávky po energii. Souvisí to i s nutností vykrývat dodávky z obnovitelných a jiných menších zdrojů. Elektrárna se stává stále důležitější pro stabilizaci energetické soustavy České republiky.

„V minulých letech jsme do zvýšení účinnosti a zároveň spolehlivosti provozu a také do prodloužení životnosti elektrárny investovali stovky miliónů korun. Jen letos šlo o opravy a investice za zhruba čtyřicet milionů. Provedli jsme například výměnu reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny a mnohé další práce. Stále ještě pracujeme na budování přehrážky nad dolní nádrží, která bude zachycovat naplaveniny a sedimenty, jež by zbytečně zanášely před dvěma lety vyčištěné dno nádrže,“ vysvětlil šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

S některými opravami poprvé v historii pomáhal robot. V podzemních útrobách elektrárny natíral potrubí pro horní nádrž.

Přečerpávací elektrárna je takto hojně využívaná především díky své flexibilitě. Slouží totiž jako akumulátor elektrické energie. V době přebytku elektřiny, především v noci, se voda čerpá z dolní nádrže do horní. V době nedostatku se naopak elektrická energie vyrábí.