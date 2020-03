Mimo provoz skončil například závod Miele v Uničově. K zastavení výroby minimálně na čtrnáct dní přistoupil i pivovar v Litovli.

„Věříme, že náš zodpovědný přístup je jednou z mnoha aktivit velké části veřejnosti, která svým dílem chce co nejvíce přispět k tomu, aby se život co nejdříve vrátil zpátky do normálu. Věříme, že tu blbou dobu společně zvládneme,“ uvedl pivovar ve svém prohlášení.

Epidemie ovlivňuje chod firem i částech kraje, kde je počet prokázaných případů onemocnění zatím minimální. Například mohelnický Siemens, v němž pracuje okolo dvou a půl tisíc zaměstnanců, zavedl již před vyhlášením celostátního opatření nošení roušek.

Měření teploty i přestávka navíc

O víkendu by měla dorazit i zásilka respirátorů. Všem zaměstnancům i návštěvníkům je u vstupu do firmy měřena teplota. Kvůli namáhavější práci v rouškách závod zavedl jednu přestávku během směny navíc.

„Snažím se firmu řídit tak, abychom zajistili bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a udrželi výrobu, která je potřebná. Naše produkty dodáváme i výrobcům lékařských zařízení, jako jsou kompresory pro dýchací přístroje a podobně,“ řekl ve středeční diskusi mohelnické televize ředitel závodu Pavel Pěnička.

Závod v posledních dnech překvapivě zaznamenal nárůst zakázek, některými komponenty je předzásoben až na dva měsíce dopředu. Pociťuje však úbytek pracovníků.

Nejistota i chybějící zaměstnanci

„Nyní se pohybujeme kolem dvaceti, dvaadvacet procent chybějících zaměstnanců. U některých je důvodem klasická nemoc, pracovní neschopnost. Pocítili jsme i uzavření škol, někteří naši zaměstnanci pečují o své děti. V případě, že u nás pracují oba rodiče, jsme jim umožnili střídání na směnách. Jeden rodič může odejít o hodinu dříve, druhý přijít o hodinu později,“ popsal Pavel Pěnička.

Podle předsedy Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoje Mináře má epidemie na chod průmyslových podniků zásadně negativní vliv.

Jednak chybí pracovníci, kteří musí zůstat po uzavření škol a školek doma s dětmi, jednak se omezením dodávek narušily dodavatelsko-odběratelské vztahy. Omezení pohybu také znemožňuje schůzky s potenciálními zákazníky, což je u exportně orientované ekonomiky jako je ta česká problém.

„Myslím, že hlavní problém je nejistota. Lidé nevědí, co bude zítra, odkládají zbytné nákupy. Některé zakázky se pozastavují, jiné úplně skončí,“ řekl Bořivoj Minář.

Epidemie drtí malé i velké

Podle jeho slov nelze zobecnit, jestli je současná situace horší pro živnostníky, malé nebo velké firmy.

„Pokud někomu skončí zakázky a musí udržet při životě malou živnost, potřebujete měsíčně padesát, sto tisíc korun. Když oseká náklady, má šanci, že je sežene. Velké firmy se při výpadku příjmů ze dne na den dostávají do fatální situace. Mívají režijní provozní náklady v řádu desítek milionů. Tyto režie se nedají den ze dne zastavit a to je může srazit na kolena. Na druhou stranu malý živnostník, pokud jej nezaloží někdo z rodiny nebo známých, má složitější přístup k penězům, než velká firma,“ popsal Bořivoj Minář.

Předseda odborového svazu Kovo vyzval před několika dny vlastníky a manažery společností, aby alespoň na čtrnáct dní zastavili kvůli boji s pandemií výrobu, pokud produkce firmy neslouží k řešení život ohrožujících stavů obyvatel. Mnozí představitelé průmyslu s tím nesouhlasí nebo upozorňují na úskalí takového návrhu.

„Je důležité, aby průmysl fungoval. Nikdo si nedovede představit, co by se stalo, kdyby se zastavily potravinářské firmy. Všechno je ale propojené. I my jsme dodavatelé elektromotorů pro potravinářský průmysl. Kdyby se někde výroba zastavila kvůli námi nedodanému motoru, mohou být důsledky daleko větší,“ uvedl příklad Pavel Pěnička.