ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru

„Byl to šok, protože jsem byla hned druhý den nouzového stavu bez příjmu. Naštěstí mám nějaké úspory, manžel mohl dál chodit do práce a moje hlavní výhoda je, že nemusím platit nájem, protože podnikám ve vlastních prostorách. Jako OSVČ mám zažádáno o 25 tisíc, takže to snad přežijeme dobře. Ve finále člověk zjistí, že se dokáže uskrovnit a vyjít s málem. Kadeřnictví provozuji v přístavbě u baráku, takže mám všechno vyčištěné, je vymalováno, připravovala jsem si v minulém týdnu dezinfekční prostředky, abych se mohla k práci vrátit,“ říká Lada Císařová.

Rozhodnutím vlády o nouzových opatřeních musela svůj salón okamžitě uzavřít a měla najednou mnoho volného času. Podnikala s dětmi vycházky, doma vymalovali, uklidili sklepy i půdu. Ty dva měsíce jí tak docela rychle utekly, ale každý den jí prý volali lidé a přemlouvali ji, aby je ostříhala. Ona ale nechtěla riskovat.

„Odmítat jsem musela všechny, i stálé zákaznice, i těm jsem musela říkat, že to opravdu nemůžu udělat. Moc se jim za to omlouvám, mrzí mě to, ale jinak to opravdu nešlo. Alespoň jsem jim tedy radila po telefonu, jaké mají používat odstíny krycích sprejů na odrosty, na šediny, nebo jaký zvolit nástavec na stříhání dětí a manželů. U toho jsme se společně se zákaznicemi nasmály, posílaly mi pak fotky a videa, jak to dopadlo,“ usmívá se paní Lada.

Lidé nabízeli úplatky

Někteří zájemci o služby se však nedali odbýt a chtěli se nechat zušlechtit, i když to oficiálně nešlo. „Lidé mi nabízeli úplatky, abych je vzala takzvaně na tajňáka. Jenže já mám zodpovědný přístup, už kvůli mé devadesátileté babičce, která bydlí kousek od nás a jsme s ní stále v kontaktu, nerada bych ji nakazila,“ vysvětluje severočeská kadeřnice.

A přidává přesvědčení, že nabídkám nedokázali odolat úplně všichni. „Myslím si, že někteří na požadavky zákazníků kývli a jezdili k nim domů a stříhali tajně. Moje zákaznice mi říkaly, že když je nevezmu já, půjdou jinam, kde jim vyhoví,“ prozrazuje paní Lada.

Od včerejška je ale zase v práci a je jí jasné, že tam teď bude trávit dlouhý čas. „Od pondělka mám v diáři naplánované zákazníky od 7 ráno až do 20.30, a to denně až do konce května. Bude to mazec, ale už jsem se na to těšila. I přes povinnost nosit ochranný štít, roušky, používat dezinfekci. To všechno jsem si připravila a nevidím v tom problém, ale po tom prvním týdnu určitě budu úplně vyřízená,“ směje se paní Císařová.

ŽIVNOSTNÍCI TO NEVZDÁVAJÍ

Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.