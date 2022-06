Zasaďte si svou vizitku. Podnikatelka zaujala rostoucím papírem

S podnikáním začal jeho otec jako OSVČ, poté vznikla první firma a dnes se již jedná o malý holding více firem, jejichž počet s rozšiřujícím se portfoliem činností stále roste. Matěj Smětal tak pokračuje v rodinné tradici. „S naším byznysem jsem byl v kontaktu již v průběhu středoškolských let. Pak jsem šel ale studovat do Prahy a získával tam i první cenné pracovní zkušenosti. Byla to výborná zkušenost, nicméně z rodinných důvodů jsem se chtěl vrátit zpět do rodného regionu, na Olomoucko. Jsem rád, že mohu pokračovat v rodinném byznysu a letos slavit kulaté výročí našeho podnikání,“ doplňuje.

Rodinné firmy se věnují mnoha činnostem, na některé se specializují podle aktuálních zakázek a situace na trhu. „Někdy máme více dopravních staveb, těch bylo více v minulých letech. Tento rok máme velkou zakázku v Olomouci – jedná se o známý bývalý vojenský areál na Velkomoravské ulici. Takže lokalizujeme více kapacit do demolic a následného nakládání s odpady. V areálu je velké množství inertního materiálu, který chceme recyklovat a najít pro něj další využití,“ říká Smětal.

Firma se prezentuje jako udržitelná a inovativní společnost, například v souvislosti s unikátním použitím recyklovatelného betonu.

„Nakládání s odpady je však oblast, která je legislativně velmi regulovaná. Je škoda, že u nás v ČR není větší podpora využívání druhotných surovin, aby to bylo celkově jednodušší. Mnoho firem se raději rozhodne inertní odpady skládkovat a využijí přírodní kamenivo, než by měly nějaké problémy s legislativou. To by se mělo zlepšit. Měli bychom udělat maximum pro to, aby se co nejvíce recyklovalo,“ míní Smětal.

Olomoučtí průkopníci

Firmy z holdingu se snaží také zavádět ve svém oboru inovativní řešení. Například již zmíněný recyklovatelný beton.

„Máme recyklační centrum, kde se snažíme recyklát zpracovávat a přidávat do jednodušších betonů. Tam využití má, pokud se použijí patentové vlastnosti, které z toho udělají plnohodnotnou náhradu. Patent, který na to je, pochází z Brna. To využíváme pro podkladní betony a pro betony nižší pevnostní třídy,“ říká Smětal s tím, že v této oblasti firma spolupracuje i se dvěma externími partnery a probíhá také úzká spolupráce s univerzitami.

A jak je to s využitím odpadů ze staveb ve srovnání se světem?

„V různých zemích se staví odlišnými způsoby z jiných materiálů. Někde preferují dřevo, jinde zase železobeton. U nás ve střední Evropě to byla zejména pálená cihla a beton. Takže my bychom chtěli být inovátoři, pracovat na tom, aby se začaly druhotné suroviny masivně využívat, a to nejen na terénní úpravy,“ vysvětluje Smětal.

Firmy také formou sponzoringu podporují sportovní kluby a další organizace. V letošním roce jsou v rámci oslav také generálním partnerem Okresní hospodářské komory Olomouc a přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí.

„Jako rodina jsme sportovci, ale snažíme se podporovat i další projekty a jsme si vědomi, že je potřeba podpořit region, ve kterém působíme,“ dodal Matěj Smětal.