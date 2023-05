Dormer Pramet začíná v Šumperku stavět novou obří halu

Dormer Pramet oznámil v roce 2022 výstavbu nové haly o rozloze 4,5 tisíce čtverečních metrů. Firma plánuje proinvestovat v průběhu tří let jednu miliardu korun. Tento měsíc vstupuje výstavba do nové fáze a vybraný dodavatel zahájí samotnou stavbu poté, co loni v létě proběhla demolice původního objektu a příprava staveniště.

Vizualizace budoucí obří haly společnosti Dormer Pramet v Šumperku. | Foto: Dormer Pramet, se souhlasem

Dormer Pramet uvolnil vizualizace finální podoby haly. „Harmonogram stavby počítá s dokončením stavební části v létě 2024. Souběžně s dokončením haly začne stěhování technologií pracovišť lisování a slinování, které se do nového objektu přesunou,“ sdělil Radek Hudos, vedoucí komunikace ve společnosti Dormer Pramet. Společnost počítá s navýšením současné výrobní kapacity o více než polovinu. „V souvislosti s výstavbou nové haly vznikne až sedmdesát nových pracovních míst. Na naší náborové stránce pracujtepronejlepsi.cz budeme případné zájemce průběžně informovat,“ uvedl Hudos. Šumperský Pramet čekají velké změny, do závodu investuje miliardu Společnost si uvědomuje, že stavba probíhá v městské zástavbě, ve které areál Dormer Pramet historicky leží. Jak stavba samotná, tak průběh její výstavby tento fakt zohledňuje. „Naší prioritou je minimalizovat negativní dopad jak na nejbližší okolí, tak na stávající výrobní provozy,“ řekl Hudos. „Hlučné práce budou prováděny v souladu s normou v běžné pracovní době a provoz související se stavbou povede přes areál výškové budovy Kovex v Dolnostudénské ulici,“ doplnil. Vizualizace budoucí obří haly společnosti Dormer Pramet v Šumperku.Zdroj: Dormer Pramet, se souhlasem K stavbě samotné společnost uvedla, že její konstrukce je navržena tak, aby se eliminoval přenos hluku do okolí. „Opláštění budovy je z hlukově izolovaných fasádních panelů a venkovní technologie jsou umístěny v maximální vzdálenosti od obytné zástavby a osazeny protihlukovým krytem,“ popisuje Hudos. „Samozřejmě, bavíme se zde o stavbě velkého rozsahu, takže prosíme veřejnost o součinnost a trpělivost,“ dodal na závěr.

