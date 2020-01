Interiér budovy však citelně zasáhl kouř. Úklid bude trvat několik dní.

Oheň se vyskytl v prostorách právě dokončované přístavby školy. V ní se bude nacházet odborná učebna, která bude v odpoledních hodinách sloužit jako herna a družina. Požár naštěstí nebyl nijak rozsáhlý, zasáhl zhruba pět metrů čtverečných prostoru.

„Hořet začalo při pokládce podlahové krytiny. S největší pravděpodobností se vznítily vysoce hořlavé látky,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.

Rodiče byli informování

Celou budovu požár silně zakouřil. Žáci i učitelé se dostali včas do bezpečí. Nikomu se nic nestalo. Evakuováno bylo šestašedesát lidí, z toho dvanáct zaměstnanců a čtyřiapadesát dětí.

„Rodiče byli informování a děti si postupně vyzvedávali, škola dnes výuku předčasně ukončila,“ dodal Zdeněk Hošák.

Podle ředitele školy začalo při svařování dýmit linoleum, kouř a dehet se kvůli komínovému efektu dostaly do hlavní části budovy do prostor, kde probíhala výuka.

„Stalo se to v době, kdy děti ve školce obědvaly a ve škole běžela poslední vyučovací hodina. Děti jsme evakuovali a přemístili ve spolupráci s obcí do druhé budovy, kde máme další odborné učebny. Rodiče jsme informovali SMS kanálem, že došlo k havárii. Rodiče si děti postupně vyzvedávali, dohled byl zajištěn do šestnácti hodin, kdy končí provozní doba školky,“ uvedl Jiří Pavlas.

Ředitelské volno a úklid

Protože dým zasáhl centrální chodbu, škola vyhlásila ředitelské volno.

„Zítra nastoupí úklidová firma ze Zábřehu, která provede generální úklid těchto prostor, v nejnutnějších částech proběhne i výmalba. Událost se částečně dotkla i školní kuchyně. S ohledem na hygienické parametry je třeba zde uklidit popílek a dehet. Myslím, že dva dny postačí na to, abychom vše dali do optimálního stavu,“ odhadl ředitel.

Požár si vyžádá náklady spojené zejména s úklidem a výmalbou, Jiří Pavlas je odhadl na deseti až statisíce korun. Hasiči uvedli, že škody podle předběžného vyčíslení dosáhly tří set tisíc korun.