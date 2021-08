ROZHOVOR/ Finanční instituce nabízejí dnes stabilní práci, kariéru a řadu benefitů. Někomu však mohou připadat stále poněkud tradiční. Co může zájemcům o práci nabídnout jedna z největších finančních institucí na českém trhu, Komerční banka? Na toto téma jsme mluvili s jejím ředitelem pro lidské zdroje Ctiradem Lolkem.

Ctirad Lolek | Foto: se svolením Komerční banky

Komerční banka patří do trojice největších bank v ČR a pyšní se více než třicetiletou tradicí. Někomu by se proto mohla zdát poměrně konzervativní. Ale jaká je ve skutečnosti a jak se v ní lidem pracuje?

I přes dlouholetou historii je to firma, která jde s dobou a která uplatňuje moderní zásady fungování. V posledních letech prošla obrovskou proměnou. Dnes má úplně jiný způsob řízení i jiný přístup k zákazníkům – a kromě jiného výrazně investuje i do vzdělávání zaměstnanců. Ti si sami na Komerční bance cení dobrých vztahů na pracovišti a pochvalují si také tvořivou pracovní atmosféru.