Vztah s Alessandrem vznikl nedlouho po rozpadu vašeho manželství s Gianluigim Buffonem alias Gigim. Většina žen se z rozchodu spíš dlouho vzpamatovává. Nebála jste se?

Bylo několik věcí, kterých jsem se bála. A teď nemyslím s Alessandrem, ale obecně s potenciálním novým partnerem. Bála jsem se, že potkám někoho, kdo se v mé společnosti bude chtít jen ukázat. Bála jsem se, že nepotkám chlapa, co chce ženu se dvěma dětmi. A nejvíc jsem se bála, že ve svém věku už nenajdu chlapa, který nemá žádné vlastní problémy (nerozvádí se, nemá děti). Nezvládla bych se starat o své problémy a ještě řešit cizí.

Jak jste se vlastně seznámili?

Vlastně jsme se seznámili přes moje děti. Starší syn má kamaráda, jehož maminka nás pozvala k nim na víkend na hory a Alessandro je jejich příbuzný, tak tam byl také.

Osobně mi to celé přijde neuvěřitelné – najít přitažlivého, chytrého, hodného a bezdětného muže kolem čtyřiceti, který si oblíbí i vaše děti… A to, že je bohatý, schválně nezmiňuju, protože to mi vlastně přijde to nejméně důležité.

Co na to říct. Také jsem tomu nevěřila. Někdy se zadaří. (smích) Ze začátku jsem ho pomalu testovala, abych si byla jistá, že jsme v tom vztahu všichni komfortní – já, děti i Ale. A jsem strašně vděčná, že to tak je a že jsme našli rovnováhu, kdy jsme všichni spokojení. Vyžadovalo to práci od nás všech, ale povedlo se.

Počít a porodit dítě po čtyřicítce je sice čím dál častější, ale i tak vaše těhotenství mnohé překvapilo. Byli jste překvapeni i vy?

Ne. Dítě jsme samozřejmě plánovali. Moc jsme si miminko přáli. Nešlo to hned, ale jsme moc rádi, že nám to nakonec vyšlo. Byla jsem spíš nervózní, aby nám narození dalšího dítěte nenarušilo naši rodinnou rovnováhu, ale kluci příchod sourozence parádně zvládli. A protože jde o holku, nevidí v ní konkurenci. Je to jejich malá sestřička Vivienne Charlotte, kterou si nyní společně rozmazlují.

Proč se Alena Šeredová vlastně rozvedla? Jak celou situaci zvládli její synové? A kdo jí během nákazy covidem nosil palačinky do postele? Celý exkluzivní rozhovor najdete ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí tištěného regionálního Deníku. Noviny seženete v obchodech.