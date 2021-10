Ještě před lety byla bezdomovkyní a nevěděla, co si počít s životem. Nyní už žije v luxusu a nemůže si vynachválit omezení v době pandemie koronaviru. Řeč je o dámě se jménem Ava Grace, která se dostala k výdělku milionu liber (necelých 30 milionů korun) prodejem méně cudných selfie fotek na specializovaných webech pro milovníky odvážných fotek i videí. Její příběh přinesl britský deník The Sun.

Ava Grace bývala bezdomovkyní, teď si žije v luxusu | Foto: ČTK

Ještě před lety nic nenasvědčovalo tomu, do jakého přepychu se sledovaná britská tvář dostane. „V 16 letech jsem byla bezdomovec, měla jsem to drsné. Vždy jsem ale bojovala. Neměla jsem tátu, ani sourozence, když jsem byla teenager, matka odešla pracovat do zahraničí,“ přiblížila náročné období dospívání.