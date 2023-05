KVÍZ: Hudební skupiny 90. let. Pamatujete bandy, ze kterých náctiletí omdlévali?

Twenty 4 Seven, Spice Girls, Backstreet Boys, New Kids on the Block, Kelly Family a další. V dějinách populární hudby snad nikdy nevzniklo více klučičích a holčičích kapel než v poslední dekádě minulého století. Ať už jste v této době vyrůstali, nebo jste hudební scénu sledovali jen zpovzdálí, pojďte si s námi některé připomenout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Spice Girls ve své době doslova uhranuly svět mladých | Foto: Profimedia