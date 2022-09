Školu zvládala i při natáčení

Pro mnohé asi nebude překvapením, že Blake Livelyová byla hvězdnou studentkou. Herečka byla prezidentkou třídy a působila i v týmu roztleskávaček. Protože už na střední točila, dokončila poslední ročník později. Za své vtípky byla na konci školy zvolena „třídním klaunem“. Vsadíme se, že každý chtěl být v jejím gangu.

Pilný student

Jestli lze o někom říct, že to byl premiant třídy, tak rozhodně Orlando Bloom. Získával jedničky ve všech předmětech, ať už šlo o malířství, sochařství, nebo fotografii. A dokonce jako mladý vyhrál i několik recitálů poezie. Po přestěhování do Londýna ho ale chytilo herectví a krátce po absolvování Guildhall School of Music and Drama získal roli hbitého elfa Legolase v trilogii Pán prstenů.

Odchod se mu vyplatil

Zpěvák Eminem, vlastním jménem Marshall Bruce Mathers, se už několikrát rozepsal o „propadnutí v deváté třídě“, než nakonec v sedmnácti letech odešel, protože se nemohl soustředit na školu a chtěl jen rapovat. Tvrdě pracoval, aby prorazil v hudebním odvětví, což se mu podařilo. Nyní má na kontě kolem 150 milionů liber.

Maturitu si dodělal

Škola byla to poslední, co herce a zpěváka Marka Wahlberga zajímalo. Ve třinácti letech ukradl dvě auta, byl dopaden s drogami a jednou nohou ve vězení. Následně studium opustil, ne ale navždy. V roce 2012 se rozhodl dodělat si maturitu online, aby šel příkladem svým dětem.

Na co sáhne, to se jí daří

Kromě toho, že je Meryl Streepová jednou z nejslavnějších hollywoodských hereček a má na kontě tři Oscary a osmnáct nominací, byla také hlavní roztleskávačkou a královnou plesu na střední škole v New Jersey. Spousta dívek jí tehdy záviděla a závidí pravděpodobně pořád.

Měla pro strach uděláno

I když tak na první pohled nevypadá, Cameron Diazová byla ve škole tvrdá holka a byli to spíš kluci, se kterými se kamarádila, ale i dostávala do potyček. V rozhovoru s Georgem Lopezem řekla: „Kdysi jsem se hádala víc s klukama než s holkama. Z nějakého důvodu se se mnou rádi prali,“ vysvětlila. A prozradila také, že si od Snoop Dogga kupovala marihuanu. V 16 letech se rozhodla pro kariéru modelky a po podepsání smlouvy s agenturou školu opustila.

Učení na prvním místě

Navzdory tomu, že ji v jedenácti letech objevil v pizzerii scout a doporučil modelingové agentuře, byla Natalie Portmanová odhodlaná pokračovat dál ve studiu, chtěla oslňovat nejenom vzhledem, ale i inteligencí. Dnes má bakalářský titul z psychologie na Harvardu a mluví plynně hned několika jazyky, mimo jiné hebrejsky, arabsky a japonsky. Kvůli škole zmeškala dokonce i premiéru Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba, aby se mohla učit na závěrečné zkoušky.