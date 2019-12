KDY: 29. listopadu 2019 v 17 hodin

KDE: kino Pohoda Jeseník

"Dojemné hledání stop minulosti, které nám na příběhu Herty Lindemannové přibližuje tragické a někdy i velmi absurdní dějiny minulého století. Velmi osobní vyprávění. A především - velmi smířlivé.”

Jaroslav Rudiš, spisovatel



Dnes téměř stoletá hrdinka Herta Lindemannová nás vyprovází na cestě časem na Jesenicko od 20. a 30. let 20. století až do současnosti. Herta se narodila a vyrostla v obci Velké Kunětice (Groß Kunzendorf). V roce 1939 promovala na Karlově univerzitě v Praze, poté co vystudovala Reálné gymnázium ve Freiwaldau (Jeseník). Po vyvlastnění v letech 1945/46 Herta díky dobrodružnému útěku uprchla přes Prahu nejprve do Švédska. Při přechodu přes pro ni neznámé a válkou zpustošené Německo v roce 1947 díky náhodě potkala v Hamburku svého budoucího manžela. Dnes žije v Hanzestadtu a v Bavorsku.

Od šedesátých let navštěvovala Herta pravidelně svůj „starý domov“, poslední tři roky ve společnosti mnichovského filmaře Franka Sauera. Za pomoci nových přátel na místě se vydávají na společnou cestu, oživují a objevují dávno zapomenuté vzpomínky v úplně novém světle.



Na filmu se podíleli tito tvůrci:

Námět, scénář: Serafine Lindemann, Frank Sauer

Režie, kamera, střih: Frank Sauer

Produkce: Herta Lindemann, Serafine Lindemann, Frank Sauer

Grafické návrhy: Filip Raif

Překlady: Petra Macková

Rešerše: Radek Motzke, Bohumila Tinzová

Historický úvod: Prof. Dr. Andreas Weber

Hudba: Lukáš Morávek