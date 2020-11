KDE: facebook Vlastivědného muzea v Šumperku

Špetka humoru v dnešní době rozhodně neuškodí. To ví i Vlastivědné muzeum v Šumperku, které na svých facebookových stránkách zveřejnilo tzv. futurologické pohlednice, které zachycovaly dané sídlo „v budoucnosti“, případně „za sto let“. Takových pohlednic se dočkala i města Šumperk a Mohelnice. Neváhejte a podívejte se, stojí to rozhodně za to.