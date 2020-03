KDY: středa od 18 hodin

KDE: Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Galerie Jiřího Jílka v Šumperku zve na vernisáž výstavy Jiřího Krtičky nazvanou Do ticha, která se uskuteční ve středu od 18 hodin. Umělec zůstává věrný rukodělnému hnětení olejových i pastelových barev do výsledné podoby, v rámci výstavy uvidíte také tušové kresby. Obrazy budou k vidění až do neděle 29. března, a to denně od 13 do 18 hodin.