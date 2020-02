KDY: zdarma

KDE: Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Alena Vršanská, v galerii v průběhu minulých pěti let nejmladší v řadě přítelkyň ze studií, je loňskou absolventkou grafické školy Jiřího Lindovského a Dalibora Smutného na pražské Akademii. Před rokem tu vystavila vzdušné tisky a kresby pod názvem Finis Terrae Eva Vápenková a už v létě 2015 návštěvníky galerie zvala do hlubiny lesa Lenka Falušiová. Každá z nich je jinak vyhraněná a o to skvěleji se spolu doplňují. (Miroslav Koval)