KDY: úterý od 17 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Autorka v knize Prodloužená sonáta života sáhla po netradiční formě. Vytvořila fiktivní svět dalších sedmi let Boženy Němcové až do třetího vydání její Babičky. Vrátila Němcovou do iluzivního prostředí, kde díky neznámému bohatému mecenáši netrpí nedostatkem peněz. Strnadová svým románem nenapsala nový idylický příběh. V reminiscencích ji vrací k jejímu dětství a mládí, k milostným zážitkům i citovým prohrám, k těžkému životu s Josefem a také vztahu k dětem, které si utvářejí svůj život a jeden po druhém ji opouštějí. V kontextu historických událostí však vznikají nová setkání, rozhovory i dopisy svým dětem a přátelům. Tohle vše už je autorčina fikce. Celým dějem prolíná vlastenectví Němcové, snaha odhalit svůj původ, a nakonec i smíření s těžkým životem.