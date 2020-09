KDY: úterý 15. září

KDE: Městské muzeum ve Zlatých Horách

Přijďte se podívat na díla autorů Mariny Há/Horské, Miroslavy Pastušové a Zlatoslavy Palečkové. Vernisáž se uskuteční zítra od 17 hodin. Navštívit ji můžete do pátku 20. listopadu, a to vždy od úterý do pátku od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.