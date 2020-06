KDY: do neděle 21. června

KDE: vlastivědné muzeum, Jeseník

ZA KOLIK: základní 40 korun

Uvidíte figurální sochařskou tvorbu. V obrazech se kromě figurálních motivů objeví i kousek jesenické přírody. Výstavu můžete navštívit každý den kromě pondělí v čase od 9 do 17 hodin, a to až do neděle 21. června.