Šternberk

∙Vánoční prohlídky hradu – Hrad Šternberk již tradičně otevírá své brány i v období Adventu a Vánoc. Podobně jako v předešlých letech připravují bohatý a pestrý program pro všechny věkové generace. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Hrad Šternberk bude otevřen v soboty 4., 11., 12. a 18. prosince vždy od 10 do 14 hodin. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních artefaktů. Součástí prohlídek bude i vyzdobené dolní nádvoří hradu, kde návštěvníci nalezenou dřevěný betlém v životní velikosti, stromečky a zazní tradiční koledy

Olomouc

∙Modrobílé Vánoce - do 16. ledna 2022 ve Vlastivědném muzeu Olomouc, výstava k modrotisku se věnuje starému tradičnímu řemeslu, které bylo v roce 2018 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Fenomén modrotisku je návštěvníkům prezentován prostřednictvím tvorby výtvarnice Antonie Dostálkové, jejíž „modrobílý svět“ je laděn vánočně

∙Předvánoční jarmark - v pátek 3. prosince od 10 do 18 hodin a sobotu 4. prosince od 8 do 19 hodin v Art Rubikon, Dobnerova 24 a, předvánoční jarmark láká na vánoční ozdoby a dekorace nebo drobnosti pod stromeček. Nachystané budou i baňky, zvonečky, dekorační andílci, keramika, šperky, hedvábné šátky, vánoční přání a spousta dalších drobností, kterými můžete potěšit nejenom sebe. V rámci jarmarku bude otevřena i kavárna k posezení u výborné kávy, čokolády, voňavého svařáku a upečené budou i sladké dobroty

∙Vánoční koledování – v sobotu 4. prosince od 10 hodin do Moravského divadla Olomouc, přijďme si zazpívat vánoční koledy do foyer Moravského divadla Olomouc. Společně se souborem opery a operety nasajeme krásnou předvánoční atmosféru. Moravské divadlo své brány otevře v sobotu 4. prosince už v 10 hodin. Kdy jindy, než tuto sobotu se stihneme vánočně naladit?

∙Jiří Pavlica a Hradišťan - v pátek 10. prosince od 19 hodin v Redutě, křehké a dojemné spojení orchestrálního témbru s půvabnou lidovou zpěvností vokálně-instrumentálního seskupení Hradišťan umocněné o působivý projev dětského sboru Kantiléna. Adventní a vánoční písně, poselství příchodu betlémského světla a symbolika věčné naděje. Účinkují: Hradišťan & Jiří Pavlica, Kantiléna, Jakub Klecker – dirigent

∙Mikuláš v Long Story Short - v neděli 5. prosince od 11 hodin v olomoucké Long Story Short na nádvoří Eatery, těšit se můžete na dílničky pro děti, zdobení perníčků, malování baněk, dopis Ježíškovi, výrobu adventních věnců a svícnů. Pro rodiče i ostřílené masaře tu budou připraveny zabijačkové hody, maso od řezníka, poctivá grilovačka na ohni. Pivo i punč poteče proudem a o atmošku se postará parta DJ’s. PS. Připravte si básničku, protože v 17 hodin skutečně přijde Mikuláš! Takže maminky a tatínkové, nachystejte si balíčky pro vaše hodné i zlobivé děti a nezapomeňte je vzít s sebou

∙Vánoční hvězda - v neděli 5. prosince v 15 hodin v Divadle Šantovka, divadelní představení pro děti - Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a Drápek neznají Vánoce. Jednoho dne, přímo na Štědrý den se dostanou do člověčího doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku až přímo ke koruně, kde na ně čeká vánoční hvězda. Avšak cesta na vrchol nebude jednoduchá. Během svého putování budou poznávat Vánoce, pro každého totiž znamenají úplně něco jiného. Vyjděte s námi na pouť za poznáním Vánoc. Zazpívejte si s námi koledy, polibte se pod jmelím a možná uvidíte i zlaté prasátko. Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled

Mikuláš na cucky - v neděli 5. prosince od 17 hodin v Divadle na cucky, do Divadla na cucky přijde Mikuláš! Pokud se k tam chystáte i vy, zarezervujte si včas své místo a poté pošlete na email pankova@divadlonacucky.cz jméno vašeho dítěte a především dvě pozitivní věci, za které je může Mikuláš pochválit a jednu, ve které by se vaše dítě mohlo více snažit. V případě, že dorazíte s vlastním balíčkem, předejte nám jej prosím nejpozději v 16.30 v kanceláři divadla

∙Benefiční koncert - v olomouckém Arcibiskupském paláci se v neděli 12. prosince od 19 hodin uskuteční Benefiční adventní koncert. Jeho pořadatelem je Arcibiskupství olomoucké a vystoupí na něm Trio Martinů doplněné o člena Moravské filharmonie, violistu Pavla Hánu. Na programu budou skladby Josepha Haydna, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Vstupné na koncert je dobrovolné

Velká Bystřice

∙Bystřické kluziště - od 1. prosince se otevírá veřejnosti, základní cena vstupného je stanovena na 50 korun pro osoby nad 15 let, děti zaplatí 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma v doprovodu dospělé platící osoby. Vstupné vždy platí na jeden ucelený blok 60 až 90 minut, po jehož ukončení musí všichni kluziště opustit a následně probíhá úprava ledu. Maximální kapacita kluziště je 50 lidí. Pokladna pro vstupenky na kluziště a půjčovna bruslí je v přízemí Kulturního a informačního centra. Platby jsou možné pouze v hotovosti. Připravena je i půjčovna bruslí, kde je v současné době k dispozici 35 párů bruslí všech velikostí

PROSTĚJOVSKO

Prostějov

∙Výstava betlémů – v Muzeu a galerii v Prostějově, výstavu můžete navštívit od úterý až do neděle v době od 9.30 do 12. a od 13 do 17 hodin. K vidění jsou vyřezávané betlémy a paličkovaná krajka. Letos jsou k vidění dřevěné vyřezávané betlémy z dílen hned několika regionálních autorů, a to například Břetislava Vávry, který bude vystavovat velký betlém sestávající z věrné kopie zámku Úsov a života v podzámčí, nebo známého loštického řezbáře a recesistu Jaroslava Beneše. K nim se připojí jeden z našich nejvýznamnějších současných betlémářů – Bedřich Šilar z Lanškrouna, autor dřevěného pohyblivého betlému a mnoha dalších kolorovaných betlémů zasazených do kulis konkrétního prostředí. Druhá část výstavy bude zaměřena na ručně paličkovanou krajku s tematikou Vánoc a narození Ježíše. Půjde převážně Špalíček, Uprkova 18 o práce přerovské paličkářky a výtvarnice Mileny Malinové a jejich žaček. Současně s nimi dostane v galerii místo i jedna z našich předních paličkářek, Jana Štefková z Vamberka, nositelka řady celostátních ocenění. K vidění do 30. ledna 2022

∙Vánoční výstava – do pátku 17. prosince v Galerii Mánes Club, výstava textilních šitých výrobků Katky – Martiny a dalších originálních dárků, otevřeno ve všední dny 8:00-11:00, 13:00-17:00 hodin

∙Kluziště Prostějov – denně od 9 do 21 hodin, PODMÍNKY PROVOZU: Provoz kluziště zůstává zachován, a to dle aktuálně platných podmínek (tedy maximální kapacita 100 návštěvníků, kteří se budou schopni prokázat buď potvrzením o očkování, nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech). Toto opatření se nevztahuje na děti do 12 let. Pro děti a mládež ve věkové kategorii 12 – 18 let platí možnost prokázání se negativním PCR testem

∙Vánoční věnec - v sobotu 4. prosince od 9 do 12 hodin ve Výtvarné dílně při ZUŠ V. Ambrose v Prostějově, cena je 400 korun, zapomeňme na nynější trendy, kterými jsou kýče, blyštivost a přeplácanost. Ve výtvarné dílně si v sobotu 4. prosince od 9 do 12 hodin, budeme moct vytvořit vlastní a vkusný nadčasový vánoční věnec. Těšit se můžeme na práci s materiály, které by nás na výrobu vánočního věnce ani nenapadly

Konice

∙Stezkou za betlémy – vydejte se na procházku za krásnými betlémy ze sbírky Stanislava Dostála, které jsou vystaveny ve výlohách obchůdků, součástí stezky je soutěž s hledáním tajenky, mapu stezky si můžete vyzvednout v budově Městského úřadu, nebo vytisknout z webových stránek města Konice a na Facebooku

PŘEROVSKO A HRANICKO

Lipník nad Bečvou

∙Vánoční hvězdičky – od neděle 28. listopadu do 21. prosince ve Výstavním sále Domeček, tradiční výstava vánočních dekorací v tradičním i moderním pojetí ve spoluprácis veřejností. Výstavní sál Domeček pondělí - pátek 10.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00 hodin, neděle 15.00 - 17.00 hodin. V pátek 10. prosince 15.00 – 17.00 hodin

Přerov

∙Vánoční výstava výrobků z dílen Spolusetkávání Přerov – do 31. prosince v bývalé prodejně Emos na náměstí TGM je k vidění vánoční výstava spojená s prodejem výrobků

∙Vánoční zvonění – výstavu děl umělecké dílny Dytrychů z Brodku u Přerova, k vidění budou zvony a zvonky všech velikostí od miniatur až po dvousetkilové obry, vánoční prodej uměleckých děl můžete navštívit v Galerii města Přerov do 9. ledna 2022

∙Vánoce na zámku – od úterý 30. listopadu v kapli u zámku, výstava betlému řezbáře Bedřicha Zbořila, malovaného lidového nábytku a vánočních baněk výrobního družstva Slezská tvorba Opava

∙Strom splněných přání – od středy 1. prosince v Obchodním centru Galerie Přerov, akce pro děti z dětského domova, zarezervujte si přání z vánočního stromu u info stánku a doneste zpět zabalený dárek do pondělí 20. prosince

∙Mikuláš v Galerii – v neděli 5. prosince od 16 hodin v Obchodním centru Galerie Přerov, Mikulášská nadílka pro děti

∙Adventní neděle s Čendou – v neděli 5., 12. a 19. prosince od 15 do 17 hodin v Galerii Přerov, po tři adventní neděle můžete tvořit krásné výrobky, které vám pomohou vykouzlit vánoční atmosféru, 5. prosince vyrobíte čerty, andílky a Mikuláše 12. prosince pečení a zdobení perníčků a 19. prosince výroba svíčky z medových plátů

∙Vánoční salon – od pondělí 6. do pátku 10. prosince ve Středisku volného času Atlas a Bios na Žižkově ulici, celotýdenní akce pro děti a veřejnost s ukázkami lidové tvořivosti, denně od 8.30 do 11.30 a od 13 do 17 hodin, v pátek pouze dopoledne. Kdo nestihne zhlédnout výstavu na Atlase, může se na ni podívat následující týden od pondělí 13. do čtvrtku 16. prosince v Městském domě v Přerově

∙Tvořivá dílna – v úterý 7. prosince od 12 hodin v Městské knihovně, dětské oddělení, poslední tvořivá dílna letošního roku pro šikovné ruce – tentokrát s výrobou dekorace v podobě vánoční hvězdy z drátku a perliček, on-line na youtube knihovny

∙Vánoční dílna pro dospělé: Nezvyklé balení dárků – ve středu 8. prosince od 16 do 18 hodin v Muzeu Komenského, ukázka zajímavých způsobů, jak zabalit vánoční dárky, tvorba originálního balicího papíru a dárkové taštičky

Hranice

∙Výstava betlémů a vánočních tradic – v Galerii M+M, k vidění je více než 100 betlémů z nejrůznějších materiálů, překrásně zdobené vánoční perníčky, adventní věnce a další, výstava bude k vidění každý den, dopoledne na zazvonění a odpoledne od 13 do 17 hodin až do 19. prosince

∙Halouzkův betlém – na Masarykově náměstí bude letos rozsáhlejší než v loňském roce. Autorem betlému je řezbář Jiří Halouzka, který je také tvůrcem a majitelem největšího betlému na světě. Ten je k vidění v jeho dřevěné Pradědově galerii v Jiříkově u Rýmařova

∙Vánoční Hranice – na Masarykově náměstí zpříjemní adventní čas oblíbená zvonička, letošní novinkou bude Ježíškova pošta, určená na přání dětí i dospělých; vánoční stromky v horním a dolním podloubí, které tradičně zdobí školy, spolky a organizace z Hranic; prostor u zámku ozdobil adventní maxivěnec, na kterém se po čtyři adventní neděle rozsvítí vždy jedna svíčka

∙Adventní hudební podvečer – v sobotu 4. prosince od 16 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, v podání komorního souboru zazní například skladby z tvorby českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic, jehož dílo již neodmyslitelně k českému adventu a Vánocům patří. Těšit se můžete také na některé lidové písně a koledy s předvánoční tématikou

∙Kluziště – od neděle 5. prosince na Masarykově náměstí, umělé polymerové kluziště o rozměrech 10 × 20 metrů, zabruslit si můžete do 29. prosince, a to denně od 10 do 20 hodin, výjimkou bude Štědrý den, kdy bude kluziště otevřeno jen od 10 do 13 hodin. Kluziště je určeno pro širokou veřejnost zdarma, půjčovna bruslí za 70 korun, možnost i broušení

∙Mikulášská show s nadílkou - v neděli 5. prosince od 15 hodin v Hotelu Centrum, zábavný hodinový animační program, pro děti je připravený hodinový animační program plný písniček, her a soutěží s čertem a andělem (15:00 – 16:00) a následná Mikulášská nadílka (rozdání balíčků za krátkou písničku nebo básničku). Malé děti a ty, které se budou stydět, nebudou trápit a balíček dostanou tak či tak

∙Mikulášská nadílka - v neděli 5. prosince od 15 hodin v Ateliéru Han-T (bývalá Olympia), nadílka od Mikuláše, čerta a anděla, příjem balíčků je v pátek 3. prosince od 12 do 18 hodin a v neděli 5. prosince od 12 do 15.30 hodin, balíček označte zřetelně jménem dítěte

∙Vánoční poklad – od soboty 11. prosince startuje hledání vánočního pokladu v Domě dětí a mládeže Hranice. Pomocí souřadnic a indicií mohou děti s rodiči soutěžit od 8 hodin, přihlašovat se můžete online v klientském centru na ddmhranice.cz

∙O Vánocích a zakleté čepičářce – v neděli 12. prosince od 15 hodin v Zámeckém klubu, divadlo v podání Divadýlka Mrak

Vánočně naladěná Galerie M+M v Hranicích láká na výstavu betlémů celé rodiny

Kojetín

∙Betlémy – adventní výstava, která se koná na památku zakladatelky Marie Kalovské, je veřejnosti otevřena do 21. prosince v galerii VIC Kojetín na Masarykově náměstí od pondělí do pátku od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Na výstavě si můžete zakoupit Vánoční hvězdu na podporu Onkologicky nemocných dětí

Bochoř

∙Musica Angelica – v pátek 3. prosince od 17 hodin v kostela svatého Floriána, dobročinný adventní koncert, výtěžek bude věnován na opravu kostela

Dřevoshostice

∙Velký figurální betlém - na náměstí před radnicí bude slavnostně nasvícen v neděli 5. prosince, kdy do Dřevohostic dorazí mikulášská družina, k vidění je svatá rodina, salaš, Tři králové, ale také postavy myslivce, řezníka nebo trumpetisty, které autor velkého figurálního betlému Alexander Forýtek vytvořil podle skutečných obyvatel Dřevohostic.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Bludov

∙Advent v Bludově - Bludovský betlém manželů Březinových se v letošním roce přesune do Kulturního domu Bludov. Veřejnost může jesličky obdivovat od první adventní neděle až do Tří králů. Betlém je obdivuhodný jak svým rozměrem, je totiž tři metry dlouhý, tak i rozmanitostí postav, doplňků a materiálů. Připomíná jednu velkou vesnici a Noemovu archu současně. Figurky jsou z pryskyřice, hlíny a pilin. Nenechte si ujít pohled na unikátní betlém a přijďte se jím pokochat. Vstup je zdarma

Šumperk

∙Strom splněných přání - opět udělá radost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. V termínu od 15. listopadu do 13. prosince je možné si přijít do Informačního centra v Šumperku vybrat, které dětské přání „pro ježíška“ bychom chtěli splnit. Zakoupený dárek pak přinesete zabalený v balicím papíru i s původním přáním zpět do informačního centra do pondělí 13. prosince. Přání si můžete přijít vybrat v otevírací době Informačního centra Šumperk, a to ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin. Udělejme společně radost dětem

∙Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka - světoznámý malíř Stanislav Lolek (1873–1936), jehož jméno je spojeno především s Mařákovou krajinářskou školou na Akademii výtvarných umění v Praze, vytvořil za svých studentských let na základě vyprávění revírníka Augustina Kořínka cyklus humorných kreseb o lišce Bystroušce, který se po čase stal inspirací pro spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Krátké povídky společně s kresbami začaly vycházet v roce 1920 v Lidových novinách, záhy se staly populárními a oslovily i Leoše Janáčka, kterému se povedlo prostřednictvím slavné opery rozšířit povědomí o lišce Bystroušce po celém světě. Originály těchto ilustrací zakoupilo muzeum do svých sbírek v roce 1972, nicméně jako celek byly prezentovány ojediněle. Letos jsme se rozhodli představit kolekci všech dochovaných kreseb a připomenout, kdo za oblíbenými příhodami stojí. Veřejnosti bude zpřístupněna v Muzeu Šumperk do 6. února 2022. Doprovodný program: V prosinci jako doprovodný program k výstavě můžete zavítat středeční tvořivá odpoledne, na kterých si v rámci prohlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka můžete vytvořit vánoční přání. Tvoření bude připraveno ve středu 1., 8. , 15. a 22. prosince od 14.00 do 16.45 v Hollarově galerii. Doprovodný program je ZDARMA k platné vstupence na výstavu Liška Bystrouška

Zábřeh

∙Půjdem spolu do Betléma - letošní vánoční svátky v Muzeu Zábřeh opět doprovodí výstava betlémů z muzejních sbírek. V zábřežském muzeu se můžete potěšit pohledem na více než dvacet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti. Každý z tvůrců, jejichž díla jsou na výstavě zastoupena, vytváří betlémy po svém, každý má jiné výtvarné cítění, používá jinou techniku. I když všichni zachycují v jádru stejnou betlémskou vánoční událost, jejich ztvárnění je různé. Výstava začíná v sobotu 27. listopadu od 9 hodin a k vidění bude až do 9. ledna 2022. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstky naší sbírky, betlém Břetislava Vávry z Klopiny, vyrobený v roce 2018, a půvabný pletený betlém, který v roce 2006 vyrobily společně Marie Macková, Josefa Psotová a Jana Tunysová a do sbírek našeho muzea jej darovaly v loňském roce

∙Pohádka Čertí nadílení - v sobotu 4. prosince od 15 hodin v kině Retro v Zábřehu - „Pohádka s písničkami vypráví o prapodivných Vánocích a o tom, co se stane, když Anděl Páně spadne do pekla a jaké z toho nastane čertí nadílení,“ zvou na veselou pohádku pořadatelé. Pohoda a pozitivní poselství je v rámci pohádky zajištěná. Představení je vhodné pro děti již od tří let. Pokud ještě nemáte na sobotní odpoledne program, navštivte kino Metro se svými dětmi i vy!

Velké Losiny

∙Mikulášská nadílka - v sobotu 4. prosince od 16 hodin v Areálu Zdraví na Komenského ulici, areál Zdraví ve Velkých Losinách v sobotu navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Vezměte své děti na mikulášskou nadílku, připravený bude i zábavný program a nebude chybět ani dětský punč. Zkrátka dětské odpoledne s pestrým programem a bohatou nadílkou, jak má být!

Jeseník

∙Vánoční překvapení - přijměte pozvání na každoroční výstavu s vánoční temati kou, která bude k vidění v hlavním výstavním sále Vlasti vědného muzea Jesenicka do 9. ledna 2022 v hlavním výstavním sále Vodní tvrze. Pojďte společně zavzpomínat a ukázat našim dětem či vnoučatům historické hračky ze sbírek VMJ a Muzea Náchodska, se kterými jsme si kdysi hrávali my i naši dědečkové a babičky. Doba se mění, ale lesk a radost v očích dítěte u vánočního stromečku zůstává stejná na věky věků. Výstava bude zároveň doplněna povídáním o tom, jak nejkrásnější svátky roku slaví naši sousedé a další evropské národy

∙Tradiční Vánoční koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník - v sobotu 4. prosince od 16 hodin v Kongresovém sále - Priessnitzovy léčebné lázně, s dirigenty Tomášem Uhlířem a Milanem Domesem. Vstupné je 60 korun a vstupenky budou k dispozici hodinu před zahájením koncertu v místě koncertu

∙Mikulášská čerotvsky dobrá zábava - v sobotu 4. prosince od 21 hodin v Hradní vinárně - Priessnitzovy léčebné lázně, v masce nebo style "ohozu" vstup zdarma, ostatní: 50 korun. Těší se na vás tým HV. Doporučujeme včasnou rezervaci: 775 908 855

∙Mikuláš dětem - v neděli 5. prosince od 16.30 hodin v areálu bývalého kláštera sv. Voršily, tradiční mikulášská nadílka, kde se nám zjeví andělé, přijde Mikuláš a nebude chybět ani neposedná čertovská družina

Javorník

∙Improshow Bláznivé Vánoce - v sobotu 4. prosince od 16 hodin v Tančírně v Račím údolí, přijďte se pobavit, uvolnit, od srdce zasmát a naladit se na vánoční atmosféru! Bude se na Vás těšit improvizační skupina ODEMKNUTO!

