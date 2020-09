Šumperský hafan

KDY: neděle 27. září od 13 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: 50 korun

Šumperský hafan je akce pro všechny psy a jejich páníčky, kde se nehledí na průkazy původu ani na krásu podle standardů. Šumperský hafan zve již více než deset let všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kamarády k přátelskému soutěžení o stejnojmenný hrdý titul. Zúčastnit se jej mohou všichni pejskové – s PP i bez PP, malí i velcí, štěňátka i psí senioři.

Speciální poděkování vždy patří majitelům adoptovaných psů. Od 11. ročníku pomáhá Šumperský hafan mnohem více při umisťování pejsků, a to jak chrtů a podenců, což jsou tradiční partneři Hafana, tak nově i pejsků z útulků v našem regionu, zejména z útulků v Zábřehu a Mohelnici a ze záchytných kotců ve Starém Městě.

Kdyby se díky Hafanovi podařilo nějaké pejsky umístit do nových domovů, byl by to obrovský úspěch a Hafan by tím získal vyšší „level“. Pořadatelem Šumperského hafana 2020 je Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci se spolkem Adopce psů bez hranic. Poplatek za soutěžícího psa 70 korun. Všichni pejsci musí mít očkovací průkaz s platným očkováním vztekliny.

Koncert Lollipopz

KDY: pátek 25. září od 15 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 250 korun



Holky ze skupiny Lollipopz završily sezónu 2019 dvěma velkými koncerty v Brně a pražské Lucerně a nyní pokračují ve své šňůře velkých show po městech, o která si fanoušci nejvíce psali. Můžete se těšit na nový program a velkolepě barevnou a zábavnou hudební show, jejíž součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta písniček ze všech doposud vydaných alb, ale i úplně nové skladby z teprve připravovaného alba. Vstupenky lze objednat na stránkách rezervačního portálu Ticketportal.

Večer s Osvobozeným divadlem

KDY: pátek 25. září od 18 hodin

KDE: kulturní dům v Postřelmově

ZA KOLIK: 150 korun



Užijte si páteční večer ve společnosti písničkáře Miroslava Palečka, který je znám mimo jiné i jako originální interpret písní Osvobozeného divadla autorů V&W&J. Během koncertu, který začne v pátek od 18 hodin v kulturním domě v Postřelmově, uslyšíte 15 nezapomenutelných písní Osvobozeného divadla.

Houslový virtuos Ivan Ženatý na zámku

KDY: sobota 26. září od 15 hodin

KDE: zámek v Bludově

ZA KOLIK: 50 korun



Český houslový virtuos a hudební pedagog Ivan Ženatý vystoupí tuto sobotu na zámku v Bludově. Koncert se uskuteční v rámci cyklu koncertní sezóny Kruhu přátel hudby. Jde o jedinečnou příležitost poslechnout si jednoho z předních českých houslistů současnosti.

Pochod Za barvami našich hor

KDY: sobota 26. září od 8 hodin

KDE: start od Restaurace Isolde v Račím údolí

ZA KOLIK: zdarma



Začátek pochodu je naplánován mezi sobotní 8. a 10. hodinou od Restaurace Isolde v Račím údolí, kde zároveň i končí. Účastníky čeká 5,8 kilometru dlouhá nenáročná procházka přírodou s převýšením přívětivých 209 metrů. Pochod, který zabere přibližně 2,5 hodiny, je tak vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na věk či fyzickou zdatnost.



Pochod má celkem čtyři zastávky. První z nich je u kaple svatého Antonína, která se nachází nedaleko pramene s pitnou vodou. Druhou štací v pořadí je vyhlídka Čertova kazatelna, kde bude k dispozici razítko, které si účastníci mohou dát do svého turistického pasu vydaného na startu.

Z vyhlídky cesta pokračuje na zříceninu hradu Rychleby a posledním stanovištěm před cílem je Tančírna v Račím údolí. V cíli na vás bude čekat občerstvení včetně ryzího piva z hor Pivovaru Holba, těšit se můžete i na odpolední program se skupinou Kareta, soutěžemi a fotokoutkem.

Jaroslav Svěcený a slovenský soubor Cigánksi diabli

KDY: pátek 25. září od 20 hodin

KDE: KKC v Rapotíně

ZA KOLIK: od 350 korun



Originální česko-slovenský projekt Jaroslava Svěceného a orchestru Cigánski Diabli dává nový směr klasickým skladbám i cikánským melodiím.

Orchestr koncertoval na 5 kontinentech a v 35 zemích světa – USA, Austrálie, Kanada, Japonsko, Čína, Jižní Korea, Mexico, Egypt a v Evropě. Dosud neznámý rozměr dostávají skladby známé i netradiční – Schindlerův seznam, Cigánské husle, Laclairova Sonáta č.3, Bach i Montiho Čardáš i tradiční „kousky“ z repertoáru „Ďáblů“ jako Myjava, Ruští cikáni, Nane Coche nebo Autumn Leaves.

Hra Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství

KDY: pátek 25. září od 17 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 170 korun



Laskavá norská komedie plná humoru a víry v sílu přátelství, lásky a všech přirozených lidských citů, které dávají životu smysl a ukazují cestu. To je hra Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství, která vznikla na motivy románu Ingvara Ambjornsena: Pokrevní bratři.

Výroba svíček

KDY: pátek 25. září od 14 hodin

KDE: obchůdek Ozdobeno od Haničky v Zábřehu

ZA KOLIK: 490 korun



Přijďte si vyrobit podzimní voňavou dekoraci, bylinkovou svíčky z včelího vosku. Z kurzu si odnesete 6 svíček různých velikostí. Kapacita kurzu je omezená na maximálně 5 osob. Nutná je rezervace na čísle 733 362 465.

Medový den

KDY: sobota 26. září od 10 hodin

KDE: park u Vily Doris v Šumperku

ZA KOLIK: 70 korun



Středisko volného času Doris v Šumperku zve na Medový den, který se uskuteční už tuto sobotu. Těšit se můžete na ukázky práce včelaře, včelí produkty, medové dobroty, včelí hry i výrobní stanoviště včetně výtvarných aktivit. Vstupenky se budou na místě prodávat do 17 hodin.

Burčákové slavnosti

KDY: sobota 26. září od 8 hodin

KDE: Severomoravská chata v Malé Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít tradiční burčákové slavnosti. Připraven bude burčák od vinařů z Březí u Mikulova. Na grilu se bude točit selátko, zahraje i cimbálovka.