Nový koberec otestuje Sigma

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: Tyršův stadion Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Velký test čeká v sobotu 11. ledna nejen šumperský fotbalový tým, ale i nový umělý trávník na Tyršově stadionu. Od 15.00 se zde utká FK Šumperk s desátým týmem Fortuna Ligy Sigmou Olomouc. Přátelské utkání zahájí čestný výkop starosty Šumperka Tomáše Spurného.Pro obě mužstva půjde o první utkání v rámci zimní přípravy. Vstupné na utkání bude dobrovolné, výtěžek získá organizace Děti dětem, se kterou FK Šumperk spolupracuje. Tato organizace pomáhá nemocným dětem a jejich rodinám. Město na rekonstrukci povrchu hřiště vybralo ze sedmi účastníků společnost WSSPA Sports Technology s.r.o. z Plzně. Práce přišly na zhruba 8 milionů korun.

Co přinesl Ježíšek?

KDY: sobota a nděle od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Letos si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška.

Svět kostiček

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: Muzeum silnic Vikýřovice

ZA KOLIK: 50 a 30 korun

Malí i velcí příznivci pestrobarevný umělohmotných kostiček jistě přijmou pozvání do Muzea silnic ve Vikýřovicích, kde je čeká výstava mnoha exponátů z téměř 50 000 dílků z populární stavebnice Lego. Náplní výstavy s názvem „Svět kostiček®“ jsou ukázky modelů se silniční tématikou nejen v městské aglomeraci v době současné, ale i ve středověku. Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků muzeum prodloužilo otevírací dobu do 17 hodin.

Hodinářův učeň

KDY: neděle od 15 a 18 hodin

KDE: kinokavárna Postřelmov

ZA KOLIK: 50 korun

Na kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Česká výpravná pohádka měla premiéru loni.

Keramika pro každého

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: artedílna Komín Šumperk

ZA KOLIK: 80 korun

Otevřená keramická dílna pro děti i dospělé - vlastní tvorba, práce na hrnčířském kruhu, keramika pro nejmenší…

Vašek a Pepa

KDY: neděle od 14 hodin

KDE: KD Zábřeh

ZA KOLIK: 50 korun

Tradiční novoroční taneční odpoledne v kulturním domě. Populární melodie různých hudebních stylů nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace zahraje oblíbené duo Vašek a Pepa. Občerstvení zajištěno

Veřejné bruslení

KDY: neděle od 9.30 hodin

KDE: zimní stadion Šumperk

ZA KOLIK: 60 korun

Až do 10.45 hodin mohou zájemci využít ledové plochy, bruslení je určené pro všechny věkové kategorie.

Mohelnický betlém

KDY: sobota a neděle

KDE: kostel sv. Tomáše Becketa Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné





Každoročně o vánočních svátcích je v kapli svaté Anny farního kostela k vidění překrásný betlém zabírající velkou plochu. Přístupný bude až do Hromnic o sobotách od 15 do 16 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.

Jan Havelka - tichý génius Moravy

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Památník Adolfa Kašpara Loštice

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Výstava přibližuje osobnost loštického rodáka Jana Havelky, od jehož narození uplynulo 180 let. Pedagog, redaktor, národní buditel, historik, zeměpisec a národopisec a v neposlední řadě muzejník, to vše v jedné osobě byl profesor Jan Havelka.

Termální park

KDY: sobota a neděle od 10 hodin

KDE: Velké Losiny

ZA KOLIK: 350 korun

Spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárné termální vody - unikátní termální park, který v České republice nemá obdoby. Jako jediný nabízí relaxační a regenerační vodní svět, bazény napouštěné přírodní termální vodou.