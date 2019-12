Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krážem do světa knih

KDY: sobota od 9.30 hodin

KDE: Knihovna TGM Šumperk

Setkávání jsou inspirovaná současnou dětskou literaturou. Každé představí jeden příběh, kterým provede skřítek a víla v podání Lucie Kučerové a Terezy Karlíkové. Setkání na sebe nenavazují a lze je navštívit jednotlivě. Program je vhodný pro děti předškolního věku, 1. a 2. tříd..

Sopranistka Ivana Pavlů

KDY: neděle od 16 hodin

KDE: kostel sv. Barbory Zábřeh

ZA KOLIK: 130 korun, děti zdarma

O třetí adventní neděli zve zábřežský cyklus Bravo na koncert, na němž vystoupí na něm sopranistka Ivana Pavlů, sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a také host opery Národního divadla Praha, kde se představila například v Mozartově opeře Kouzelná flétna. Zpěvačku disponující znělým a sytým sopránem, doprovodí na klavír Jiří Hrubý. Na programu skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších autorů.

Taneční střípky

KDY: neděle od 16 hodin

KDE: KD Zábřeh

ZA KOLIK: 50 korun

Tradiční předvánoční vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors tentokrát s podtitulem Dvě desítky na kontě poprvé. Kromě starších choreografií v novém kabátě si děti k dvacátému výročí založení skupiny připravily spoustu vzpomínkových videí a ukázek. Chybět nebude ani originální projekt, který představí letos šedesátileté divadlo Semafor.

Vánoční koncert dechových hudeb

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: KD Mohelnice

ZA KOLIK: 50 korun

Koncert dechových souborů k tanci a poslechu. Od 15 hodin na pódiu vystoupí populární Mohelanka, o hodinu a půl později jí vystřídá Loštická Veselka.

Vánoce v ruční papírně

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Ruční papírna Velké Losiny

Návštěvníci si mohou v tvořivých dílnách vyrobit originální dárek, využít mohou také prodejnu přímo v areálu papírny, kde lze zakoupit kalendáře, grafické listy či jiné produkty z ručního papíru. Připraveno je také občerstvení, k mání budou kvalitní uzeniny, sladkosti i horké nápoje.

Vánoční zvoneček vypravuje

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče Jeseník

ZA KOLIK: 70 korun

Půvabná vánoční pohádka v nastudování Liduščina divadla.

Adventní koncert

KDY: neděle od 17 hodin

KDE: Evangelický kostel Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Klasické vánoční melodie v podání tělesa , JESFLET Základní umělecké školy Jeseník a varhanního doprovdu. Benefiční koncert se koná ve prospěch spolku Metoděj.

Zmatené peníze

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 40 a 20 korun

Interaktivní výstava s názvem Zmatené peníze pojednává hlavně o zmatcích ve financích států, které byly zapojeny do první světové války, a o tehdejších platidlech. Na výstavě jsou k vidění platidla převážně z let 1803 až 1924, a to z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Německa, ale i Ruska, Itálie, Francie, Černé Hory a Rumunska.

Svět kostiček

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Muzeum silnic Vikýřovice

ZA KOLIK: 50 a 30 korun

Malí i velcí příznivci pestrobarevný umělohmotných kostiček jistě přijmou pozvání do Muzea silnic ve Vikýřovicích, kde je čeká výstava mnoha exponátů z téměř 50 000 dílků z populární stavebnice Lego. Náplní výstavy s názvem „Svět kostiček®“ jsou ukázky modelů se silniční tématikou nejen v městské aglomeraci v době současné, ale i ve středověku.

Co přinesl Ježíšek

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Letos si návštěvníci mohou ve vánočním čase prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška.