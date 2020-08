Festival dechovek

KDY: neděle 16. srpna od 13 hodin

KDE: areál hasičské zbrojnice v Bludově

Dechová hudba Bludověnka zve na tradiční Festival dechovek, který vypukne třetí srpnovou neděli. K poslechu a tanci zahrají kapely Šardičanka, Záhorienka a samozřejmě domácí Bludověnka. Celým odpolednem vás provede oblíbený moderátor a zpěvák Karel Hegner. Chybět nebudou ani zvěřinové speciality.

Animák v letním kině

KDY: pátek 14. srpna od 20.30

KDE: prostory za KKC Rapotín

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít animovaný dobrodružný film pro diváky všech věkových kategorií. Snímek Yeti: Ledové dobrodružství vypráví veselý příběh o přátelství, odvaze a radosti z objevování nových věcí. Doporučeno je vzít si s sebou židli, lehátko či deku. Občerstvení je zajištěno, vstup zdarma. Promítat se bude od 20.30 v prostorách za KKC Rapotín.

Koncert na zámku ve Velkých Losinách

KDY: sobota 15. srpna od 19 hodin

KDE: nádvoří zámku Velké Losiny

ZA KOLIK: 150 korun



Koncert dechového souboru Alinde Quintet pod širým nebem na nádvoří zámku Velké Losiny se uskuteční v sobotu od 19 hodin. Pětice mladých hudebníků rozezvučí zámecké arkády například suitou Carmen G. Bizeta v úpravě pro dechové kvinteto.

Western Stars

KDY: sobota 15. srpna od 20.30

KDE: prostory za KKC Rapotín

ZA KOLIK: zdarma



Opravdový filmový zážitek si pro vás připravilo letní kino v Rapotíně. Třetí srpnovou sobotu se tu bude promítat film Western Stars. Bruce Springsteen představuje své poslední album Western Stars s celou kapelou a orchestrem. Vstupné je zdarma, s sebou si vezměte, židli, lehátko nebo deku. Na místě bude zajištěno občerstvení. Za nepříznivého počasí se bude promítat v sále KKC Rapotín.

Bludovský amatérský turnaj

KDY: sobota 15. srpna od 8 hodin

KDE: Vlčí důl v Bludově

ZA KOLIK: startovné 100 korun



Poslední letošní turnaj na Vlčáku patří tradičně Bludovákům. Jedná se o čistě amatérský turnaj, tedy amatérští hráči, amatérští rozhodčí, amatérská pravidla. Jedná se o turnaj trojic v libovolném složení, v němž alespoň jeden z hráčů bude Bludovský občan nebo trvalé žít v Bludově. Registrace a rozlosování proběhne od 8.30, úvodní zápas začne v 9 hodin. Minimální počet týmů je 6, maximální 16. Po turnaji následuje afterpárty.

Koncert skupiny Plán B

KDY: pátek 14. srpna od 19.30

KDE: Hotel Praděd ve Zlatých Horách

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Užijte si páteční koncert skupiny Plán B. V hotelu bude zároveň k ochutnání více než 55 druhů rumů. Kapacita míst je omezená, doporučená je rezervace.

Zámecká degustace piva

KDY: sobota 15. srpna od 18 hodin

KDE: zámek Jánský Vrch



Nepropásněte pivní degustaci za účasti uznávaného sommeliera. K ochutnání budou piva z ČR, Belgie, Německa, Rakouska a dalších evropských zemí, celkem 12 vzorků. K občerstvení bude připraven vepřový steak na grilu, bylinková bageta, zeleninový salát.

Swingová tančírna

KDY: sobota 15. srpna od 19 hodin

KDE: Račí údolí u Javorníku

ZA KOLIK: 100 korun



Tančírna bude zahájena od 19 hodin ukázkovou lekcí swingu pro veřejnost za doprovodu pražské swingové kapely Melody Boys. Tančírna s kapelou potrvá až do půlnoci.

Swingová hudba vás rozhodně nenechá sedět. Až na parketu spatříte mihotající se tanečníky, okusíte, co je to Lindy hop, Shag nebo Balboa, kolik energie a svobody tyto tance mají a vám dodají!

Xavier Baumaxa na Javorníku

KDY: sobota 15. srpna od 20 hodin

KDE: na louce u sochy Karla Klostermanna v Javorníku

ZA KOLIK: 120 korun



Interpret své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné… Tento koncert si rozhodně užijete až do konce!

Atom zahraje v kempu Bozeňov

KDY: pátek 14. srpna od 19 hodin

KDE: Kemp Bozeňov v Dolním Bušínově

ZA KOLIK: 90 korun



Zajděte na parádní letní koncert v kempu Bozeňov! V ceně vstupného jsou 2 půllitrové nápoje (pivo nebo kofola). Vstupenky rezervujte předem na obchod@bozenov.cz. Počet vstupenek je omezen.