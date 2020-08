Revival Invaze

KDY: pátek 21. srpna od 18.30

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 270 korun

Tradiční letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi, to je Revival Invaze. Hned na úvod se můžete těšit na celou řadu oblíbených pecek české hudební ikony Lucie, jako jsou Šrouby do hlavy, Amerika, Pohyby, Medvídek nebo Černí andělé v podání Lucie Cover Band.

Poté to na pódiu rozpálí Nirvana Czech Tribute Band, která je považována za nejvíc autenticky propracovaný revival této kultovní kapely v Česku i na Slovensku. Jejich cílem je ztvárnit vystoupení tak, aby působilo přirozeně a identicky.

Na závěr si přijdou na své fanoušci populární české skupiny Second Hand Kabát Revival, která celý letní mejdan zakončí svým hodinu a půl dlouhým setem. Společně si zazpíváme už zlidovělé hitovky Pohoda, Malá dáma, Bára, Kdoví jestli nebo Šaman.

Více informací a online rezervace vstupenek na dksumperk.cz.

Po stopách lišky Bystroušky

KDY: sobota 22. srpna

KDE: Loštice a Veselí



Vydejte se vstříc naučné stezce lišky Bystroušky. Pochod Po stopách lišky Bystroušky se koná u příležitosti výročí 100 let od prvního vydání knihy Liška Bystrouška. Vychází se v 8 hodin libovolně z Loštic od synagogy nebo z hřiště ve Veselí. Vybírat můžete z tras dlouhých 8, 12, 18, 22 nebo 23 kilometrů. Účastnické listy a odměny pro děti jsou zajištěné.

Divadlo v parku

KDY: sobota 22. srpna od 21 hodin

KDE: Letní scéna v Sadech 1. máje v Šumperku

ZA KOLIK: 150 korun



Čeká vás hravá komedie z Divokého západu, která vznikla na základě knih Karla Maye a notoricky známých filmů německého režiséra Haralda Reinla.



V autorské komedii Roberta Bellana se můžete znovu setkat se známými postavami Vinnetouem, Old Shatterhandem, Ribannou, Samem Hawkensem, bídákem Santerem a dalšími. Můžete sledovat již mnohokrát shlédnuté příběhy jako je osvobození zajatého Vinnetoua Old Shatterhandem, nebo slavné pronásledování Old Shatterhanda Vinnetuovým otcem na kajaku po hladině jezera a souboj odehrávající se ve vodě.

Zábřežské hody a Farní den

KDY: neděle 23. srpna od 7 hodin

KDE: mše v kostel sv. Bartoloměje, odpoledne zahrada za Katolickým domem

ZA KOLIK: zdarma



Mše svaté proběhou v 7, 8.30 a 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Odpoledne na zahradě za Katolickým domem si užije celá rodina. Připraveny budou hry soutěže pro děti i dospělé, divadélko pro děti, občerstvení i cimbálovka.

Oživená pevnost

KDY: víkend 22. - 23. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: tvrz Hůrka, Králiky



Uivídíte, jak se žilo ve tvrzi, pevnostní válečná kasárna, nemocnice. ležení čs. armády z roku 1938 a mnohé další. Bude vystavena výstroj, výzbroj, výbava a činnost bude návštěvníkům na různých místech předvádět na tři desítky dobově uniformovaných členů klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek.

Část jednotky doprovodí nostalgický parní vlak na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Těchonín – Mladkov – Lichkov – Prostřední Lipka – Červený Potok.

Aktivní den výstavy Policie veřejnosti

KDY: pátek 21. srpna od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenicka



Na jednotlivých stanovištích interaktivní výstavy budou přítomni policisté, kynolog se psem, policejní technika, proběhnou dynamické ukázky a další doprovodný program.

Hudební večer

KDY: sobota 22. srpna od 18 hodin

KDE: Kavárna v Loučné nad Desnou



Užijte si fajn letní večer a zajděte v sobotu do kavárny v Loučné nad Desnou, kde vystoupí skupiny Micash.

Koncert klasických a populárních písní

KDY: sobota 22. srpna od 18 hodin

KDE: kino v Mikulovicích

ZA KOLIK: 100 korun



Koncert populárních, muzikálových a filmových písní vypukne už tuto sobotu v Mikulovicích. Parádní show si pro vás připravili Anna Beťáková, Zdeňka Beťáková, Peppa Khol a Jana Beťáková.