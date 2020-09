Bludovské památky i rekordy

KDY: sobota 12. září od 14 hodin

KDE: zahrada kulturního domu Bludov, Bludov

ZA KOLIK: zdarma

Kulturní dům Bludov přesunul akci dříve známou pod názvem Odpoledne s muzikou z června na sobotu 12. září. Čeká vás nabitý program, který doplní i prohlídky hrobky Žerotínů. Prohlídky jsou součástí Dnů evropského dědictví 2020.

V rámci odpoledne se na zahradě kulturního domu uskuteční aktualizace rekordu přítisků poštovních známek pana Karla Adama za účasti komisaře z agentury Dobrý den, která vydává Českou knihu rekordů. Malí návštěvníci si užijí soutěže za drobné odměny a také atrakce v podobě skluzavky a dětského kolotoče. V programu uvidí i Hmyzí cirkus – představení plné bizarního hmyzu, předvádějící různé akrobatické kousky.

Vystoupí Mr. Grosso Noso, Lady Grasshopper, Dravé klíště a další. Ti projeli celý svět, od Černína po Černošice a teď máte jedinečnou možnost je spatřit v Bludově. V představení uvidíte různé druhy loutek předvádějící roztodivné akrobatické kousky. Dále zatančí skupina Marly, k poslechu a tanci bude hrát Clasicc Band pod taktovkou Ivana Zely. Akce potrvá až do 19 hodin

Mejdan s kapelou Rybičky 48

KDY: sobota 12. září od 19 hodin

KDE: kulturní dům v Zábřehu

ZA KOLIK: v předprodeji 350 korun, na místě 450 korun



Nepropásněte velkolepý koncert jedné z nejžádanějších kapel u nás. Rybičky 48 se za dobu své existence posunuly z malých klubů k vyprodaným turné a do pozice hlavních hvězd největších tuzemských festivalů.

Druhý ročník ART.bloku

KDY: pátek 11. září od 19 hodin

KDE: prostor Jižního křídla Domu kultury Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun



Již podruhé prostor Jižního křídla Domu kultury Šumperk ožije v rámci prezentace umělecké tvorby mladých talentů ze Šumperska. Na své si přijdou obdivovatelé malby, fotografie nebo i v našich končinách málo známé slam-poetry.

Po krátké plošné debatě s účinkujícími, která se odehraje v přízemí Jižního křídla se přesunete do prvního patra, kde každý představí svou tvorbu. Vojtěch Plhák se představí v rámci fotografie, Matouš Kašpar zaujme malbou, Anna Žůrková vás uvede do světa klasické hudby a Eliška Karásková vás seznámí se svou slam-poetry (dramaticky pojatý přednes autorské poezie). Po celou dobu bude zajištěno občerstvení.

Svatováclavská divadelní pouť

KDY: pátek 11. září až neděle 13. září

KDE: kulturní dům ve Václavově



Kulturní dům ve Václavově zve na divadelní maraton nazvaný Svatováclavská divadelní pouť. V pátek od 19.30 se můžete těšit na hru Poslední poutník, sobota přinese premiéru inscenace Baletky, kterou můžete vidět od 19.30. Nedělní představení bude patřit hlavně dětem, těšit se mohou na pohádku Šašulda a sluníčko. Začátek je od 15 hodin. Roušky s sebou.

Abeceda hvězd Vladimíra Hrona

KDY: sobota 12. září od 19 hodin

KDE: velký sál Městského kulturního střediska Javorník

ZA KOLIK: na místě 250 korun



Jedinečná one man show Vladimíra Hrona plná dokonalých hudebních imitací, rychlopřevleků i vtipných spojováků doplněných aktuální videoprojekcí. Užijte si zábavný večer.

Hornický den

KDY: pátek 11. září od 14 hodin

KDE: ústí Speleoterapie Sanatoria Edel ve Zlatých Horách

ZA KOLIK: zdarma



Hornický spolek Cukmantl zve na hornický den. Dozvíte se zajímavosti týkající se průzkumu zlata na ložisku Zlaté Hory - západ. Občerstvení zajištěno.

Koncert Kateřiny Kněžíkové

KDY: neděle 13. září od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory v Zábřehu

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Kam v neděli za kulturou? Třeba na galakoncert sopranistky Kateřiny Kněžíkové Plachetkové, sólistky opery Národního divadla v Praze, která je jednou z nejžádanějších pěvkyň mladé generace. Je laureátkou řady významných soutěží a přehlídek, například Ceny Thálie 2019. Barvu jejího hlasu můžete slyšet i v nové nahrávce oficiální verze české národní hymny, o druhou vokální verzi se postaral slavný český basbarytonista a manžel Kateřiny Kněžíkové, Adam Plachetka. Přední českou pěvkyni doprovodí cembalista Martin Hroch.

Řízkový festival

KDY: víkend 12. - 13. září

KDE: penzion Aurum v Karlově – Malé Morávce



Navštivte o víkendu unikátní Řízkový festival. Připraveno bude několik druhů řízků na různé způsoby. Každý gurmán si přijde na své.

Festival Hudba bez hranic

KDY: pátek 11. září od 20 hodin

KDE: kulturní areál v Dolních Studénkách

ZA KOLIK: na místě 400 korun



Hudební nářez v podobě skupin No Name, Stracené Ráj a Vlny. Přesně ten vás čeká v pátek večer v Dolních Studenkách. Cena vstupenky v předprodeji je 300 korun, v den akce 400 korun, děti do 12 let mají vstup zdarma.

Divadlo Na zábradlí: Tajný agent

KDY: sobota 12. září od 20 hodin

KDE: kino Retro v Zábřehu

ZA KOLIK: 150 korun



Inscenace Davida Jařaba Tajný agent vychází ze slavné britské předlohy Josepha Conrada situované do Londýna přelomu 19. a 20. století. Pan Verloc provozuje anarchistickou živnost, ale je zároveň ruským agentem. Východní mocnost už nechce jen neškodná udání na radikální soudruhy, ale požaduje za své peníze skutečné činy.



Nezvykle aktuální příběh vypráví o jedné bombě, která měla způsobit strach a chaos a na přelomu 19. a 20. století přiblížit Británii zájmům Ruska. Pro projekce projektu Film Naživo byla jako prostředí inscenace zvolena unikátní industriální cihlová architektura brněnského historického vodojemu z konce 19. století. (kino Retro)

Hasičská soutěž SDH Lipová-lázně

KDY: sobota 12. září od 8 hodin

KDE: areál za DPS v Lipové-lázních

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se podívat na II. ročník hasičské soutěže Mladých hasičů a 29. ročník pohárové soutěže Mužů a žen. I letos se v areálu za DPS ukáží domácí mladí hasiči i domácí družstvo mužů. Pořadatelé zvou všechny kolektivy MH a sportovní týmy SDH z širokého okolí.

Soutěž Mladých hasičů začíná od 9 hodin, druhá soutěž odstartuje od 13 hodin.

Festival medu

KDY: sobota 12. září od 9 hodin

KDE: Areál SOŠ Zemědělská 3 v Šumperku

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Šumperský medový festival láká na prodejní výstavu včelích produktů, ochutnávku medu a medovin, medovou stezku pro děti i medové občerstvení. Chybět nebudou ani ukázky lidových řemesel a medobraní. Součástí bohatého programu bude vystoupení trubačů, ukázky myslivecké kynologie, včelařská soutěž, vystoupení cimbálovky i zajímavé přednášky.