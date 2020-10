Knihovnické oslavy

KDY: pátek 2. října od 15.30

KDE: KKC Rapotín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Rapotínská knihovna slaví 130 let od svého vzniku a hodlá to pořádně oslavit! Program bude začínat v 15.30 a pro děti budou nachystány knižní a pohádkové soutěže, zkusí si vytvořit svoji vlastní knihu. V 17.30 bude pro děti připraveno scénické čtení „Pohádky a MALÉhRY“. Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového dědečka, co vám splní za kousek chleba přání, čerty, co chodí do školy, nebo Emila - lesní strašidlo, které se bálo strašit? Pokud ne, tak přijďte na toto divadelní představení, kdy budou herečky z divadla MALÉhRy předčítat ze stejnojmenné knihy. Představení je vhodné pro děti od 5 let!

Ve 20.30 herečky z divadla MALÉhRY Daniela a Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová odstartují pořad „Čtení ke kafi“. Jedná se o scénické čtení fejetonů „ke kafi”. U kafe se nemůže přece přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování, anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Tento pořad nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce, sdílené a doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.

Každý návštěvník programu si odnese malý dáreček.

Zlatohorský treking

KDY: sobota 3. října od 3 hodin

KDE: MIC Zlaté Hory

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Vypravte se na 43. ročník Zlatohorského trekingu, který vypukne v sobotu v noci. Od brzkých ranních 3 hodin se můžete vydat na trasu Noční šichta, která je dlouhá 25 kilometrů, od 6 hodin se otevře trasa dlouhá 50 kilometrů, od 8 do 10 hodin 5kilometrová kočárková trasa, 15 a 25kilometrová. Od 10 hodin se bude vycházet na 15kilometrový okruh s nordic walking instruktorem.



Všechny trasy je možné využí pro rekreační a tréninkový horský běh. V ceně startovného je občerstvení na trasách, pamětní list, vstup na rozhlednu Biskupská kupa, možnost testování koloběžek, kofola i nordic walking instruktor.

Loutna česká

KDY: sobota 3. října od 18 hodin

KDE: kostel svaté Kateřiny v Uhelné

ZA KOLIK: 150 korun



Přijďte si poslechnout cyklus třinácti písní Adama Michny z Otradovic nazvaný Loutna česká. Vystoupí sopranistka Gabriela Eibenová, altistka Daniela Čermáková, průvodní slovo bude mít Petr Daněk. Koncert se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu.

Koncert pro dvoje housle

KDY: sobota 3. října od 15 hodin

KDE: zámek v Bludově

ZA KOLIK: 50 korun



Na zámku v Bludově se uskuteční jeden z dalších koncertů vážné hudby. Tentokrát se představí Leoš Čepický se svojí dcerou Alžbětou Čepickou. Hudebníka znají návštěvníci koncertů Kruhu přátel hudby i z Wihanova kvarteta, jehož je primáriem. Vyučuje na AMU, kde je vedoucím strunné katedry. Jeho dcera Alžběta hraje na housle od svých pěti let, pravidelně také vystupuje se svým bratrem a otcem ve smyčcovém triu.

Neděle s Lotrandem a Zubejdou

KDY: neděle 4. října od 16 hodin

KDE: kulturní dům v Bludově

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 2 let zdarma



První říjnová neděle bude v Bludově patřit dětem. V kulturním domě se odehraje pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda. Představení je určené dětem od tří do dvanácti let. Pohádka je upravená do divadelního scénáře podle filmu Zdeňka Svěráka.



I když je příběh loupežnického synka Lotranda a princezny Zubejdy známý, hlavním posláním pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo. A když se chce, všechno jde. Pohádkový příběh ukazuje dětem, jak být dobrým a slušným člověkem.

Drakiáda

KDY: neděle 4. října od 14.30

KDE: trávník za krytým bazénem v Mohelnici

ZA KOLIK: zdarma



Vše, co létá, patří do vzduchu! Součástí drakiády bude i soutěž o nejdéle se ve vzduchu pohybující předmět. Odměny jsou zajištěny. Akce se koná ve spolupráci s DDM Magnet. Trávník za krytým bazénem Mohelnice.

Koncert Pavla Šporcla

KDY: neděle 4. října od 16 hodin

KDE: kulturní dům v Postřelmově

ZA KOLIK: na místě 200 korun



Nenechte si ujít houslový koncert Pavla Šporcla, českého houslového virtuóza světového renomé. Program s názvem Pocta Paganinimu je inspirován Šporclovým velkým oblíbencem a nejlepším houslistou všech dob. Zazní mistrovské skladby J. S. Bacha, N. Paganiniho a také Variace pro sólové housle na píseň Kde domov můj.

Projekce adrenalinových filmů

KDY: pátek 2. října od 20 hodin

KDE: kino Oko v Šumperku

ZA KOLIK: 100 korun



Pořádnou porci adrenalinu a především nevšední filmové zážitky nabídne v pátek šumperské kino Oko. Promítat se budou oceňované snímky šumperských tvůrců Jana Žůrka a Jana Barančíka.



První filmem bude Norway - majestic fjordland, o kterém jeho tvůrce Jan Barančík s nadsázkou říká: „30 dní bez sprchy? I to bylo nutné obětovat, aby mohlo vzniknout něco nezapomenutelně „voňavýho“.



Další film Connection posbíral řadu ocenění u nás i v zahraničí. „Osm holek z Francie, Čech a Kanady se rozhodne napnout půl kilometru dlouhou highline mezi dvěma ikonickými skalními věžemi v Moabské poušti Amerického státu Utah. Na věžích stráví pět dní a nejen, že je propojí tenkým popruhem, po kterém pak přechází, ale najdou propojení i se zemí, nebem a sebou navzájem,“ shrnuje v krátkosti svůj film Jan Žůrek. Promítání proběhne za účasti a besedou s tvůrci.

Pohádka O Popelce

KDY: neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun



Dosud nejhranější představení má za sebou více než dva tisíce vystoupení. Malí diváci nejsou jen pasivní publikum, ale vybírají s Popelkou hrášek z popela, tančí na plese s princem a zkoušejí si princeznin střevíček.



Krásné loutky z lipového dřeva vyřezal a duši jim vdechnul Jaroslav Doležal. Představení s mnoha krásnými písničkami Josefa Zámečníka má příjemnou atmosféru, děti vidí, že zlo je potrestáno, a že na tom měly také svůj podíl.

Inscenace byla oceněna na přehlídce Divadla jednoho herce v Chebu, v soutěži nakladatelství Albatros získala první cenu.

Cyklokrosový závod

KDY: sobota 3. října od 10.30

KDE: Knížecí sady - Oborník v Zábřehu



Třetí ročník cyklokrosového závodu, který je zařazen do Oderského poháru je tady! Na start se postaví všechny věkové kategorie od mladších žáků až po veterány. Účast přislíbil i bývalý juniorský mistr světa a vítěz světového poháru v cyklokrosu Zdeněk Mlynář a stávající mistr ČR Emil Hekele, rodák z nedalekých Loštic.



Startovat mohou i všichni příchozí, závod je možné absolvovat také na horském kole. Organizátoři, tým zapsaného spolku HC Zábřeh, již tradičně připravují před startem první kategorie působivé klání nejmladších dětí do 10 let.



Start

10.30 odrážedla (0 – 6 let), dětská kategorie (6 – 10 let)

11.00 žáci, žačky, kadetky

11.30 kadeti, ženy, masters 55

12.10 junioři, elite, M35, M45