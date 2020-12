Navštivte v předvánočním čase šternberský hrad. V rámci tematických prohlídek se dozvíte zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů. Na prohlídku se můžete vypravit během adventních sobot 5., 12. a 19. prosince a na první svátek vánoční 25. prosince, a to vždy v čase od 10 do 14 hodin. Prohlídka začíná každých 30 minut.

Vzhledem k nutnosti dodržení všech epidemiologických nařízení, bude kapacita jedné prohlídky omezena na 9 návštěvníků + 1 průvodce. Doporučená je rezervace na čísle 585 012 935 nebo 725 718 059. V rámci prohlídek je nutné dodržovat aktuálně platná nařízení vlády. Pro skupiny 4 – 9 osob lze objednat prohlídku i ve čtvrtky a pátky po předchozí telefonické dohodě.

V duchu adventu je vyzdobeno také dolní nádvoří hradu, kde na vás čeká originální dřevěný betlém v životní velikosti, nechybí vánoční stromečky ani koledy. Nádvoří je přístupné denně od 10 do 16 hodin.

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Prodejní vánoční výstava

KDY: od čtvrtku 3. do úterý 15. prosince,

pondělí - pátek od 9 do 17 hodin, víkend od 10 do 15 hodin

KDE: výstavní síň Městského klubu Litovel



Vypravte se na tradiční Vánoční výstavu, kterou pořádá Městský klub Litovel ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Litovel. Prohlédnou si budete moct výrobky dětí z místních mateřských škol, ale nebude chybět ani spousta výrobků určených k prodeji.



Těšit se budete moci opět na krásnou keramiku, háčkované a šité zboží, korálky, náušnice, náramky, ozdoby na stromeček, háčkované hračky, obrazy a spoustu dalších zajímavých výrobků. Pokud chcete potěšit své blízké a darovat netradiční vánoční dáreček, určitě se přijďte podívat. Výstava potrvá do úterý 15. prosince.

Začíná audiovizuální festival PAF Olomouc

KDY: od čtvrtku 3. do neděle 6. prosince

KDE: on-line na webu a v prostorách města Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Těšit se můžete na zajímavé výstavy současného umění ve veřejném prostoru, mimojiné na rozměrné ohradě u Muzea umění Olomouc, v pouliční vitríně nebo ve vozech městských tramvají. Živý program festivalu se uskuteční formou internetových on-line streamů.



Téma festivalu – domino – si organizátoři vypůjčili z klasické deskové hry založené na poklidné koncentraci, logických kombinacích a mnohých proměnách. Pro PAF Olomouc se stává ústředním tématem i kurátorským gestem, a to proto, že jeho přesný řád lze hravě obrátit vzhůru nohama a pracně sestavené kameny vyslat jediným cvrnknutím vstříc euforickému pádu. Festival si tak v podstatě každý návštěvník složí sám – nejen z výstav a bohatého on-line programu. Přesný program a další informace najdete na webu festivalu.

PROSTĚJOVSKO

Zajděte nasát vánoční atmosféru na jarmark v Prostějově

KDY: kdykoliv

KDE: hlavní prostějovské náměstí T. G. Masaryka

ZA KOLIK: zdarma

Ve čtvrtek startuje na prostějovském náměstí, zase po roce, vánoční jarmark. Ten letošní bude trochu jiný vlivem koronavirové pandemie a řady bezpečnostních opatření. I přesto, že na náměstí nebude kluziště, ani tolik stánků, vánoční atmosféra jistě chybět nebude. V nabídce stánkařů najdete nejen farmářské výrobky, frgály či zabíjačkové speciality, ale také vánoční dekorace a stánek se jmelím, které nesmí chybět v žádné domácnosti.

„Nabídka bude pestrá, řemeslné a farmářské výrobky, zabíjačka nebo frgály. O tom, že bychom pustili stánky s punčem, prozatím neuvažujeme," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která s úsměvem dodává: „ Myslím, že přímo na náměstí funguje hned několik okének s punčem. Nabídka alkoholických nápojů tak bude dostačující."

Děti i dospělé jistě potěší krásně nazdobené náměstí po jehož bocích jsou již rozestavěny malé smrčky, které tradičně ozdobily prostějovské školy a školky. A samozřejmě dominanta - vánoční strom a dřevěný vyřezávaný betlém.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Adventní pracovní listy pro děti

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Advent je tu, pojďte si tento krásný předvánoční čas obohatit společně stráveným časem s vašimi dětmi u tvoření, úkolů, námětů na zajímavé hry, ale i povídáním, co to vlastně advent je. Na webovém blogu Tvoříme pro děti, který založila činná a kreativní Lucie Cmarová z Prostějova, si můžete zdarma stáhnout adventní pracovní listy a s chutí se do nich pustit. Uvidíte, že odložit z rukou na chvíli tablet nebo mobil, a sednout si společně ke stolu, kreslit, lepit a číst si, bude úžasný čas nejen pro vaše děti. Navíc je blog plný tipů na skvělé knihy pro děti i tipy na hry, audio knihy a mnoho dalšího.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Výstava betlémů a vánočních tradic

KDY: do 20. prosince

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Více jak sto betlémů z nejrůznějších materiálů od dřeva, šustí, keramiky, papíru přes bukvice, kameny, chleba, porcelán či cín nebo také pletené, háčkované, paličkované, z proutí, nebo vizovického pečiva, je k vidění na tradiční výstavě betlémů a vánočních tradic v Galerii M+M v Hranicích v Jurikově ulici až do 20. prosince každý den od 13 do 17 hodin a v dopoledních hodinách na zazvonění.

Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Betlém u galerie

KDY: do konce roku

KDE: Galerie města Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Dřevěné sochy biblických postav a zvířat budou jako každoročně zdobit mostní oblouk v zámeckém příkopu před Galerií města Přerova. Betlém se ve světlech reflektorů rozzáří letos už po deváté

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Muzea otevírají dveře dokořán

KDY: od čtvrtka 3. prosince

KDE: Vlastivědné muzeum v Šumperku; Muzeum Zábřeh



Konečně můžete! Ano, muzea znovu otevírají své brány a výjimkou není ani to šumperské. Přijďte se podívat třeba na výstavu Orchestrion a jiné hrací skříňky. Uvidíte orchestrion, který patří k největším v České republice. Po dlouhém a náročném restaurování, zaměřeném na jeho akustické a mechanické části, bude orchestrion téměř po 50 letech opět hrát. Při této příležitosti muzeum představuje celou svou sbírku mechanických hracích strojů – automatofonů, nazývaných také jako hrací skřínky a skříně, vytvářejících melodii pomocí mechanických součástí.

Za návštěvu stojí také výstava v Muzeu Zábřeh nazvaná Co přinesl Ježíšek?. Ta je věnována dětským vánočním dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka.

Zdroj: Archiv muzea

On-line návštěva Mikuláše

KDY: sobota 5. prosince od 17 hodin

KDE: facebook Divadla Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



V letošním roce sice nemůžete přijít za Mikulášem do Divadla Šumperk, přesto o něj a jeho kolegy ani letos nepřijdete! Divadlu se podařilo zajistit na sobotu unikátní online návštěvu Mikulášova tajného obydlí, kde nebude chybět ani anděl s čertem. Sledujte sociální sítě Divadla Šumperk, kde se dozvíte, kdy a jak se přihlásit na skype … a koleda může začít!



Zatím se můžete mrknout na videopozvánku - zde.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Spolu pečeme přání pro osamělé

KDY: kdykoliv do Vánoc

KDE: web a facebook společnosti Spolu proti samotě - zde

ZA KOLIK: zdarma



Společnost Spolu proti samotě vybízí všechny tvořivé lidi, aby v adventním čase nezapomínali na své sousedy, kteří žijí osaměle. Mohou jim vyrobit přání, které poté bezpečně předají. Název „pečeme přání“ může někomu zavonět cukrovím, ale pořadatelé akce vybízejí ke krátkému ošetření výrobku v troubě tak, aby byl v současném covidovém období bezpečný. Vše se zájemci dozví na sociálních sítích Spolu proti samotě. Fotografie z vyrábění a příběhy vašich obdarovaných přivítáme na e-mailu: liba.matlova@denik.cz. Rádi je poté zveřejníme v rubrice Čtenář reportér na webech všech okresních Deníků.

Zdroj: Jan Sedlák

Adventní koncert

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: centrum Znojma a YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu zde



Betlém na Masarykově náměstí, ohrada se zvířaty, stromek a zvonička. Vonící svařák a procházka starým městem. Lákadla, za kterými každoročně míří o adventu spousta lidí do centra Znojma. Druhý adventní víkend již nabídne místním lidem i návštěvníkům otevřené restaurace, ale pořadatelé ze Znojemské Besedy mysleli i na duševní „stravu“. Sváteční náladu po páteční procházce umocní on-line koncert Michala Šindeláře.

Za Vánocemi minulých generací se vydejte na stránky muzea

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Virtuální výlet do světa vánočních svátků minulých generací připravilo Východočeské muzeum Pardubice. Do webové výstavy nazvané Vánoční pozdrav z Pardubic zahrnulo předměty, pohlednice a fotografie spojené se slavením Vánoc, které uchovává ve svých sbírkách. K vidění je na webu zde. Potěšit se návštěvníci mohou předměty denní potřeby, fotografiemi, pohlednicemi či ozdobami. Prohlédnou si klasické betlémy, formy na pečení vánočky a dalšího vánočního pečiva, sváteční nádobí nebo ozdoby. Leckoho možná překvapí ukázky svátečního papírového nádobí nebo dánské talíře s vánočními motivy. K zimnímu období pak bezesporu patří také zimní sporty, od sáňkování, až po modernější aktivity, jako je bruslení a hraní hokeje.

Tip na společenskou hru: Jízdenky prosím! Evropa

KDY: ve volném čase s rodinou

KDE: ADC Blackfire



Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.