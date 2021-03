Vyrobte si sešity on-line

Vyrobte si sešity on-line! Naučíte se ručně šitou sešitovou vazbu V1 a objevíte různé styly šití, které vás ohromí. Kateřina Mestická představuje druhý díl z knihařských návodů s výrobním postupem krok za krokem. Sledujte živý stream a vyzkoušejte si knihařské řemeslo v pohodlí domova.

Knihařka má dílnu v Olomouci a knihařině se věnuje již sedmým rokem. Začínala jako samouk výrobou fotoalb a věnuje se edukaci knihařského řemesla. Plánuje také kurzy a workshopy. Provozuje e-shop s výrobky z papíru a má zálibu v natáčení videí s knihařskou tématikou.

Můžete si zkusit výrobu zároveň s Knihařkou, ale pokud nebudete stíhat, nezoufejte. Po streamu si můžete tento návod objednat v tištěné verzi spolu s nástroji i papíry a vše si vyrobit vlastním tempem. (Facebook Telegraph)

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Papíry na tři sešity A5

- 30 ks tenčího papíru 80g/m2 - 310 x 220 mm

- 3 ks tvrdšího papíru 300g/m2 - 310 x 220 mm



Pouzdro

- 2 ks tenké 1 mm lepenky - 310 x 220 mm



Nástroje

- (knihařská) jehla

- jehla s větším očkem

- nůžky

- knihařská kost

- šídlo (může být nahrazeno tenkým hřebíkem s kladívkem)

- tužka

- zalamovací nůž

- kancelářské klipsy

- vosk

- knihařská lněná nit nebo obyčejná silnější nit

- tenká bavlnka

- pruženka (gumička)

- kovové pravítko (nebo nerezový příložník od Knihařky)

- malé kleště

- řezací podložka

Ruční výroba sešitů.

Kino z pohodlí domova: Drama Proxima

KDY: pátek 26. února od 20.30

KDE: web kina Metropol

ZA KOLIK: 100 korun



Nenechte si ujít francouzské drama Proxima režisérky Alice Winocour. Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu.



Perfektcionistka Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma, a sice hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou. V hlavní roli exceluje fantastická Eva Green.



Proxima.

Nový podcast Moravského divadla Olomouc

KDE: facebook MD Olomouc



Moravské divadlo Olomouc chce svým příznivcům zpříjemnit čas, kdy ještě nemohou do divadla. Připravilo si pro ně nový podcast nazvaný O-hlasy. Pozvání do prvního dílu přijala zpěvačka, režisérka a herečka Jana Paulová. Pod jejím vedením připravuje soubor činohry inscenaci Revizor, jejíž premiéra je plánovaná na pátek 26. března 2021. Nejen o tom si povídaly s Ivanou Plíhalovou, která vás bude pořadem provázet. Rozhovor je plný veselých a vtipných historek i osudových momentů Janina života. Tak si ho rozhodně nenechte ujít!

Herečka Jana Paulová

Na procházku za olomouckou Stvůrou

KDE: Smetanovy sady v Olomouci



Smetanovy sady v Olomouci jsou vlastně takovým pěším korzem slavné květinové výstavy Flora. Z jedné strany ho ohraničují výstavní pavilony, z té druhé hudební pavilon a jezírko s fontánou. A právě tady straší téměř dvanáct metrů vysoká žlutá Stvůra. Nejedná se ovšem o klasické strašidlo či hororového zabijáka, ale o sochu olomouckého sochaře Jana Dostála.



Stvůra Jana Dostála ve Smetanových sadech v Olomouci.

PROSTĚJOVSKO

Vyrazte na mezigenerační stezku

KDY: od středy 24. února až do úterý 2. března

KDE: Kolářovy sady, Prostějov (u hvězdárny)



Počasí je sice nic moc, ale nenechte se odradit a vyrazte spolu s rodinou ven. Pokud nechcete nikam daleko, můžete zajít alespoň do největšího městského parku, Kolářových sadů. Právě tady na vás od středy až do příštího úterý bude čekat další z hravých i poučných samoobslužných stezek zimním parkem pro děti i dospělé, kterou si můžete projít samostatně v kteroukoliv denní dobu.



Po celých Kolářových sadech budou rozmístěna hravá i informační zastavení pro dospělé i pro děti. Aktivity pro děti budou vyvěšeny na růžovém podkladu, aktivity pro dospělé na modrém podkladu. Správné odpovědi si účastníci mohou zkontrolovat sami přímo na místě. Bližší informace získáte na webu iris.cz, Facebooku: Ekocentrum Iris nebo telefonním čísle – 603 730 594.



Další hravou stezku v Kolářových sadech připravilo Ekocentrum Iris.

Havel | Moje kino LIVE

KDY: sobota 27. února od 20.30 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: 100 korun



Potřebujete si oddechnout od všech starostí? Pak si vychutnejte skvělý český snímek, mapující příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. Lístek na on-line projekci zakoupíte na webu kina Metro 70.



Snímek Havel

Zatoulané masky ve Smržicích

KDY: sobota 27. února od 14 hodin

KDE: Smržice, (mapku všech zastavení najdete u sídla spolku Zákostelí 139)



Karnevalové masky a kostýmy se každoročně těší, až přijde jejich chvíle. Bohužel letos se karnevaly ani masopustní průvody nemohly konat. Nemusíte ale smutnit. Spolek rodičů Smržice pro vás našel řešení a připravil si pro vás hravou samoobslužnou stezku Smržicemi. Je určená nejen dětem, ale všem napříč generacemi, kterým chybí pohyb. Hledejte společně zatoulané masky a řešte zábavné úkoly. Zdolávat stezku v maskách je vítáno. A možná bude na konci i nějaká dobrota. Tak dorazte a přijďte i na jiné, než covidové myšlenky. Více informací najdete zde

Zatoulané masky

Vydejte se za kralickým barokem

KDE: Kralice na Hané



Součástí početné enklávy kralických barokních skulptur je také čtveřice soch v lehce nadživotní velikosti nacházející se před zdejší školou. Jedná se o matku Panny Marie, sv. Annu, Ježíšova pěstouna sv. Josefa, lisabonského kazatele sv. Antonína Paduánského a posledního apoštola sv. Judu Tadeáše. Všechny čtyři sochy světců vytvořil jeden autor, který je dnes neznámý.



Jedna ze soch před školou v Kralicích na Hané

PŘEROVSKO A HRANICKO

K památníku Jednoty bratrské

KDE: Přerov



Unikátní venkovní expozice je postavena na místě, kde archeologové v letech 2012 a 2013 odkryli pozůstatky základů bratrského domu se školou. Tvar památníku respektuje zachovalý půdorys. K vidění tu jsou schémata, texty a kopie nalezených artefaktů v prosklených vitrínách. Součástí expozice je i historický model tohoto místa, jenž v 16. a na počátku 17. století bývalo významným sídlem jednoty bratrské, a herní prvek pro děti. Nejcennějším exponátem je však odkrytá historická cesta, z níž byl přístup do školy. Po této cestě, po které se před několika staletími prokazatelně procházeli také Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav, se nyní mohou projít i současní turisté.



Památník Jednoty bratrské v archeologicky významné lokalitě Na Marku v Přerově

Palo Macho & Jana Hojstričová – Dílo

KDE: virtuální prohlídka výstavy zde

ZA KOLIK: zdarma



Galerie Synagoga Hranice připravila pro milovníky umění virtuální prohlídku výstavy Palo Macho & Jana Hojstričová s názvem Dílo. Dílo Jany Hojstričové a Pala Macha je nejnovějším společným dílem, které vytvořili speciálně pro prostor Synagogy v Hranicích. Palo a Jana Hojstričová spolupracují od roku 2010. Nejsou tvůrčí dvojicí v tom „klasickém“ duchu, každý z nich má svůj autorský program, svou tvorbu a cíle. Čas od času se však jejich tvůrčí cesty protnou, aby se pokusili o netradiční a inovativní dialog nejen dvou svéprávných osobností, ale i přístupů specifických pro disciplíny, kterým se „domovsky“ věnují.



Spojení fotografie a skla rozhodně není každodenní a jednoduché. Nejprve museli vyřešit transfer fotografie na sklo, do malby na skle a vice versa, hledali jak dát nový rozměr skelným obrazům-objektům. Nakládali se světlem a prostorem, transparentností a odrazem, který vzniká po nanesení fotografické vrstvy na skleněnou – pigmenty a teplem – přemodelované plátno. Později si před sebe postavili složitější cíle, jakými prostředky vybudovat novou, jednotnou prostorovou strukturu (v koloběhu z 2D do 3D…), kde se obě disciplíny i přístupy spojí do nedělitelného celku.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

On-line výstava Poslední hrnčíři v Lošticích

KDE: facebook Vlastivědného muzea Šumperk



Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší slávy dosáhli hrnčíři v 15. – 16. století svou unikátní keramikou se specifickými puchýřky. Keramická produkce však pokračovala až do první třetiny 20. století.



S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům a zdejšímu hrnčířství. Na výstavu se můžete podívat na webu šumperského muzea i na jeho facebookových stránkách.



Výstava Poslední hrnčíři v Lošticích

Kubíčkův lom

KDE: Maletín



Ke Kubíčkově lomu vede zelená značka, která začíná nad Svojanovem u zatáčky u rybníčku Martiňák. Po cestě k němu minete několik menších lomů, jeden z nich je dnes vyzdoben malým uměleckým dílem a pramenem U dvou Janů. Kubíčkův lom má oválný tvar, a protože se těžilo do hloubky, vzniklo v něm malé jezírko. Poblíž lomu pak najdete i naučné místo s posezením.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Hrajeme si s muzeem

KDE: on-line zde

Když nemůžete do muzea, přijde muzeum k vám domů. Vzájemná spolupráce Valašského deníku s lektory Muzea regionu Valašsko mezi léty 2011 až 2017 přinesla ovoce v podobě úžasného a hravého cyklu pro děti nazvaného Hrajeme si s muzeem.

Každý týden vycházel na stránkách Deníku pracovní list, který byl vztažen k tehdejším daným výstavám či expozicím. Nyní některé z nich Muzeum volně zpřístupnilo a vy si je tak můžete z pohodlí domova stáhnout, vytisknout a užít si skvělou zábavu a dobrodružství. A hlavně spolu s pracovními listy zahnat nudu a pocvičit buňky své šedé kůry mozkové. Všechny pracovní listy hravě stáhnete zde

Muzeum upozorňuje, že soutěže, které jsou avizované na jednotlivých pracovních listech již nejsou platné. Muzeum však přichází s novou soutěží.

Vytiskněte si a vyplňte kterýkoliv z pracovních listů, vyfoťte jej a pošlete e-mailem na adresu poncikova@muzeumvalassko.cz. Zařadí vás pak do slosování o celoroční volnou vstupenku do všech muzejních objektů a hned, jak se brány muzea opět otevřou, vás rádi přivítají.

Pracovní list Muzea regionu Valašsko

Talentované mládí

KDY: čtvrtek 25. února od 18 hodin

KDE: on-line akce

ZA KOLIK: od 50 korun



Talentované mládí, tak se jmenuje koncert, který má podpořit novou hudební generaci. Mimořádnost tohoto koncertu spočívá v tom, že posluchači uslyší během jednoho večera hned několik skladeb pro různé sólové nástroje s doprovodem orchestru. A to v podání mladých nadaných hudebníků, vítězů různých interpretačních soutěží.V živém přenosu koncert nabídne JFO na svých sociálních sítí 25. února.



Jejich představení zaznamenají pro stream kamery absolventů a studentů oborů multimediálních technik a audiovizuální tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Fotoreportáž zase pořídí studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Skladby Vaňhala, Ravela a Dopplera zazní v podání Amelie Tokarské (harfa), Dominika Sedi (kontrabas), Sylvie Schelingerové (flétna), Anny Taláckové (flétna) a Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. Více informací zde. Přenos můžete sledovat zde.





Zdroj: Youtube