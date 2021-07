Víkend starých řemesel

KDY: víkend 26. - 27. června, vždy od 10 do 17 hodin

KDE: Fort č. XIII v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun

Během dvou dnů se seznámíte s uměním starých mistrů, kteří provozovali svá řemesla v období středověku. Přijďte na akci Víkend starých řemesel obdivovat šikovnost písařky a tiskařky, soukeníka, tkalce, řezbáře, kováře, ranhojiče a dalších řemeslníků. Sami si můžete vyzkoušet, jak fungoval tisk, jak se vyčesávala vlna nebo jakým způsobem se razily vzory do kůže. Za drobný poplatek si můžete odnést i vlastnoručně vyrobený dárek v podobě tištěného přáníčka, náramku či vlněného andílka. Program bude doplněn o středověké hry pro děti. Na akci bude možné zakoupit drobné občerstvení.

Festival minipivovarů

KDY: od čtvrtka 24. do neděle 27. června

KDE: FUN park Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Na festivalu se představí minipivovary, jež nabídnou možnost nahlédnout do světa sládků, kteří vybrali to nejlepší ze své produkce. Těšit se můžete na piva od Nachmelené opice, Chors, Jadrníčka, Tvargu a dalších.



Hudební program

Čtvrtek

20.00 - 22.00 – Methyl Cover Band

Pátek

18.00 - 19.00 – Black Tiger

20.00 - 23.00 – Queen Mania (Queen Tribute)

Sobota

17.00 - 18.00 – Hustej Guláš

19.00 - 20.00 – Group of Cocks

21.00 - 23.00 – U2 Stay Tribute

Veletrh zdraví

KDY: od pátku 25. do neděle 27. června

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: vstup v rámci běžného vstupného

Zajímají vás novinky v medicíně? Chcete se lépe starat o své tělo i duši? Nechat si vyšetřit pigmentová znaménka nebo změřit tuky a cukry. Zjistit, jak tělo stárne a jak je pro něj důležité, co jíme? Přijďte na Veletrh zdraví do Pevnosti poznání. Čeká vás odhalení nové expozice Cesta lidským tělem a spousta zábavných aktivit pro malé i velké.

Koncert Moravské filharmonie Olomouc

KDY: sobota 26. června od 19 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci



Nenechte si ujít nejslavnější filmové melodie v podání olomoucké filharmonie na Korunní pevnůstce. Hollywood, Broadway a francouzská riviéra po širým nebem v Olomouci. To bude večer filmových melodií v podání Moravské filharmonie Olomouc. Přijďte si užít hudbu z filmů Indiana Jones, The Pink Panther, muzikálu West Side Story, melodie z bondovek, série Četníka ze Saint-Tropez a dalších.



Street Art Festival Olomouc

KDY: od pátku 25. června

KDE: Telegraph v Olomouci

Už pátku bude francouzský malíř a ilustrátor Vincent Chignier vytvářet své, pro něj tolik typické, symbolické dílo na fasádu Telegraphu u hlavního nádraží. Součástí tohoto programu trvajícího až do 27. června bude i hudební doprovod, projekce filmů Bom it 1 a Bomb it 2 nebo rozhovor s umělcem v tradičním pořadu Talk.

Letní klavírní recitál

KDY: sobota 26. června od 17 hodin

KDE: v budově Základní umělecké školy v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun



Nenechte si ujít koncert krásné hudby v podání klavíristy Lukáše Klánského. Těšit se můžete na skladby od W. A. Mozarta, J. V. Voříška, R. Schumanna a F. Chopina.



Stepařská dílna s Barborou Lahučkou

KDY: neděle 27. června od 10 hodin

KDE: v prostorách Samby na Floře v Olomouc

V dílničce se dozvíte nejen něco z historie stepu, navíc si z blízka můžete prohlédnout stepařské boty a naučit se pár základních kroků. Protřepte nohy, nasaďte si tenisky a užijte si stepařskou hodinku s tanečnicí MD Olomouc Barborou Lahučkou. Bára je členkou souboru baletu MDO, která se svým stepařským uměním získala 4. místo na mistrovství světa a také je vícemistryní ČR.

Jsou vítání všichni od 9 let. Dílnička trvá 60 minut a odehrává se přímo na venkovním jevišti v prostorách Samby na Floře.

PROSTĚJOVSKO

Prostějov 630 let městem

KDY: sobota 26. června od 13 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Ačkoliv 630 let od povýšení Prostějova na město uplynulo už loni, oslavy sez důvodu protipandemických opatření nekonaly. Letos si je ale nenechte ujít! Od sobotních 13 hodin vás čeká na prostějovském náměstí T. G. Masaryka bohatý program. Těšit se můžete na rytíře, šermíře i středověkou hudbu. Zajímavé bude také povídání prostějovského kata. Po závěrečné zdravici, která je na programu od 19 hodin, nezmeškejte koncert středověké rockové kapely Clamortis. Ten potrvá až do 21. hodiny. Užijte si slavnostní odpoledne plné zábavy, hudby a skvělého jídla. Podrobný program najdete na webu města Prostějova. (ade)

Fotbalový klub Haná slaví 90 let

KDY: v sobotu 26. června od 13 hodin

KDE: městském fotbalovém areálu Za Místním nádražím, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Milujete fotbal? Pak si nenechte ujít oslavu 90 let existence FK Haná Prostějov. Akci zahájí v sobotu 26. června od 13 hodin série fotbalových zápasů v městském fotbalovém areálu Za Místním nádražím. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program v podobě výstavy, skákacího hradu pro děti i možnosti využít lekce skákání na profesionální trampolíně.

Konické štrapáce i Na kole okolo Konice

KDY: sobota 26. června od 6.30

KDE: start a prezence – Restaurace Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, Konice

ZA KOLIK: mládež do 15 let za 20 korun, ostatní za 30 korun

Přijďte si dát trochu do těla. Užijte si 44. tradiční turistický pochod Konické štrapáce nebo vezměte kolo a vychutnejte si okolí Konicka ze sedla bicyklu. Pěší mohou volit z tras 3 – 35 kilometrů, cyklisté z 20 – 120 kilometrových okruhů. V cíli drobné občerstvení, výchozí i cílový bod pro pěší i cyklisty je Konice. Více informací získáte na tel. čísle 720 675 313 nebo na: standa.dost@seznam.cz.

Pěší trasy:

35 km: Konice - Březsko – Milkov – Kladky – Nectava - Šubířov – Konice

20 km: Konice - Březsko - U křížku – Chobyně – Šubířov - Konice

10 km: Konice - Březsko Jesenec - Konice

6 km: Konice - Březsko - Konice

3 km: Kočárková trasa po Konici

Cyklotrasy:

120 km: Konice – Chornice – Benešov – Sloup – Drahany – Ptení – Stražisko - Konice

90 km: Konice - Chornice – Jevíčko – Benešov – Protivanov - Ohrozim – Stražisko - Konice

60 km: Konice - Chornice – Jevíčko – Úsobrno – Brodek u Konice – Ptenský Dvorek - Konice

40 km: Konice – Chornice Jevíčko – Jaroměřice - Šubířov - Konice

20 km: Konice – Skřípov – Brodek u Konice – Runářov - Konice

Zimní olymppijáda v Nezamyslicích

KDY: pátek 25. června od 15.55 hodin

KDE: na kopci "Mount Nezamysl", u místního hřiště



Přijďte si užít kopec legrace, dorazte v pátek 25. června od 15.55 na tradiční nezamyslickou akci – Zimní olymppijádu, kterou pořádají Nezamysličtí mažoreti. S sebou zimní oblečení, brýle, helmy klidně z melounu, lyže či běžky a pozitivní náladu s sebou. Kdo uhodne kolikrát se už Olymppijáda konala, může zahájit sjezd z nezamyslické zasněžené osmitisícovky!



Nenechte si ujít hody ve Smržicích

KDY: v sobotu 26. června od 14 hodin

KDE: místní sportovní areál za kulturním domem, Smržice

V sobotu, 26. června od 14 hodin, to bude ve Smržicích opravdu žít. Dorazte na tradiční smržické hody, které nabídnou nejen skvělé jídlo a pití, ale také vynikající hudbu v podání kapel Stofka, Stracené Ráj či Quercus. Akce se koná v místním sportovním areálu za kulturním domem. O vaši zábavu se navíc po celý sobotní den bude starat Lunapark Radost.

Čechomor zahraje v Mostkovicích

KDY: v pátek 25. června od 19 hodin

KDE: areál letního kina, Mostkovice

ZA KOLIK: cena vstupenky je 590 korun, vstupné pro děti do 6 let je zdarma



Dopřejte svým uším kvalitní muziku a dorazte v pátek 25. června od 19 hodin do letního kina v Mostkovicích. Těšit se můžete na neobvykle dlouhý playlist s třiatřiceti písničkami, které kapela zahraje. Číslo 33 je totiž pro Čechomor příznačné, jelikož právě letos slaví 33 let od založení. Cena vstupenky je 590 korun. Vstupné pro děti do 6 let je zdarma.



PŘEROVSKO A HRANICKO

Kokorský gulášfest

KDY: sobota 26. června od 10 hodin

KDE: staré hřiště, Kokory

ZA KOLIK: zdarma

Prezentace týmů je od 9 hodin, v 10.30 hodin bude slavnostně zahájen již 7. ročník gastronomické soutěže. Připraven je také bohatý doprovodný program, půl hodinu před polednem se otevřou atrakce pro děti, ve 13.30 hodin vystoupí kouzelník, od 14 se můžete projet v kočáře a připraveny jsou také soutěže pro děti i dospělé, těšit se můžete na hledání ztraceného pokladu, losování tomboly pro děti i dospělé. Vyhlášení výsledků je v 18.15 hodin a od 19 hodin začíná zábava s kapelou Forum.

Sportovní den

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: dětské hřiště U dráhy, Přerov-Popovice

ZA KOLIK: zdarma



S sebou dětská kola, akce bude zakončena opékáním špekáčků a diskotékou a možná bude i ohňostroj, v případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Tomáš Kočko & orchestr

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné (dospělí) 200 korun | snížené (žáci ZŠ, studenti do 26 let, důchodci) 100 korun | děti do 6 let zdarma

Koncert Tomáš KOČKO & ORCHESTR – World Music s moravskými kořeny už tuto sobotu na hradě Helfštýn. Oficiální zahájení akce je ve 14 hodin. Koncert probíhá od 16 do 17 hodin. Moravský písničkář, zpěvák a skladatel Tomáš Kočko, který se svým orchestrem získal dvě ceny Anděl za album roku, přiveze na Helfštýn jedinečný hudební zážitek. Koncert se uskuteční během sobotního odpoledne přímo v areálu hradu pod širým nebem.

Letní kino

KDY: pátek 25. a sobota 26. června od 21 hodin

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: 120 - 130 korun



∙ Matky – v pátek 25. června od 21 hodin, nová česká komedie, 130 korun - Petra Hřebíčková představuje trochu snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen zřídka. Sandra Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. A nakonec Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací.



∙ V zajetí – v sobotu 26. června od 21 hodin, americký mysteriozní horor, 99 minut, 120 korun - Mateřské lásce se nedá uniknout. Z bezpečného přístavu lásky se ale někdy může stát smrtící hrozba, mladá dívka Chloe o tom ví své. Je na vozíku a vyrůstá o samotě v úplné izolaci jen se svou milující maminkou. Jejich vztah a život se můžou zdát zvláštní, možná až zneklidňující, nikdo ale nemůže upřít mámě nekonečnou snahu chránit svou dceru, starat se o ni do roztrhání těla a pro její vlastní dobro ji mít stále pod dohledem. Chloe má řadu zdravotních problémů, potřebuje péči a s oddanou mámou tvoří sehranou dvojici. Když se v sedmnácti chystá na vysokou, začne objevovat tajemství, která jsou stále děsivější. Místo odpovědí na otázky se od mámy dočká jen dalších omezení. Chloe je připoutána ke svému vozíku, z ocelově pevného mateřského objetí musí ale za každou cenu utéct. Odpovědi jsou totiž strašnější, než si dovedla představit.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zavítejte na Slavnosti pánů ze Sovince

KDY: víkend 26. – 27. června od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Na hradě Sovinci to žije. Víkend, co víkend hostí skvělé akce. Pokud jste zatím nestihly žádnou z těch předešlých, dorazte si v posledním červnovém víkendu vychutnat plnými doušky hrad plný rytířů a šermířů. Nebudou chybět ani ukázky renesančních tanců, fakýrská a ohňová show a sokolník Ondra. Svůj um vám představí: Perchty von Bladen, Šermířské skupiny Bravo Team Libora Olšana, Markus M nebo Memento Mori.

Historická akce opět láká na hrad Sovinec.Zdroj: archiv pořadatele

Valérie Zawadská v kulturáku prozradí, o čem se neví

KDY: čtvrtek 24. června od 19 hodin

KDE: Dům kultury v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 180 korun



Herečka a dabérka úzce spjatá s šumperským regionem vystoupí 24. června od sedmé večerní v prostorách G-klubu, kde společně s Karlem Soukupem prozradí řadu příběhů, které se odehrály za oponou hereckého světa.



Kdo jiný by měl v šumperském kulturáku po zrušeném zákazu kulturních akcí vstoupit jako první, než rodačka z Loučné nad Desnou, která je rovněž svým studiem na zdejším gymnáziu úzce spjatá s naším městem. Valérie Zawadská, která v sedmdesátých letech působila jako elév v Severomoravském divadle v Šumperku, představí svůj zájezdní program společně s Karlem Soukupem, který dialog povede.

ŠPEK na vzduchu v Šumperku přivítá Vojtu Kotka s kapelou TH!S

KDY: pátek 25. června od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 370 korun

Nenechte si ujít vystoupení populárního herce a moderátora Vojty Kotka, který se tentokrát před publikem představí jako baskytarista kapely TH!S. „Moment, kdy dochází k pomyslnému znovuzrození živé kultury, se přiblížil. A právě tento letní večer v Pavlínině dvoře vnímáme jako první větší nadějnou vyhlídku. Večer bude sice podmíněn dodržením platných hygienických opatření, ale osobně pevně věřím, že lidé, kteří jsou již po kultuře žízniví, si jej i za těchto okolností naplno užijí,“ uvedl dramaturg domu kultury Ondřej Procházka.

Dechovky to rozjedou v Bludově

KDY: sobota 26. června od 13 hodin

KDE: sportovní areál hasičské zbrojnice v Bludově



O oblíbený festival jeho příznivci ani v letošním roce nepřijdou. Dechová hudba Bludověnka všechny srdečně zve tuto sobotu na přehlídku dechových hudeb do Bludova. K poslechu a tanci zahrají Legrúti, Kamarádi česko-slovenských hranic a domácí Bludověnka. Celým odpolednem provede návštěvníky slovem oblíbený moderátor a zpěvák Karel Hegner. Pořadatelé zvou příznivce dechové hudby již tradičně na bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit.

Hvězdy na hradě

KDY: čtvrtek 24. až neděle 27. června

KDE: hradní nádvoří v Zábřehu

Ve čtvrtek 24. června odehraje na hradním nádvoří všechny svoje zásadní hity legenda české hudební scény Mňága a Žďorp a už o den později se zde spolu s kapelou The Leaders! představí držitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu Kamil Střihavka. Festival Hvězdy na hradě zakončí v neděli 27. června interaktivní pohádkové představení určené pro nejmenší děti v podání zábřežského herce a výtvarníka Tomáše Velzela.

Letní řemeslné trhy v Zábřehu

KDY: sobota 26. června od 10 hodin

KDE: v pasáži domu na adrese Zábřeh, Žižkova 4/21



Jedná se o prodejní trhy šikovných rukou zábřežského regionu, kde si bude možno zakoupit produkty z textilu, skla až po dřevo či keramiku od více jak dvaceti prodejců.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Festival Valašský špalíček 2021

KDY: čtvrtek 24. - sobota 26. června

KDE: I. nádvoří zámku, II. nádvoří zámku Žerotínů, Amfiteátr, Sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné na společný koncert Javory Beat & Hradišťanu: na místě 590, v předprodeji 490 korun, informace o ceně vstupného na jednotlivé festivalové dny najdete zde

Letošní 39. ročník folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček zahájí společný koncert Javory Beat & Hradišťanu. Dorazte ve čtvrtek ve 20 hodin do Amfiteátru ve Valašském Meziříčí a vychutnejte si jedinečný hudební zážitek. Vstup bude podmíněn platnými nařízeními vlády. Vstupné na koncert v předprodeji 490, na místě 590 korun. A jak je to se zahraničními hosty? Účast přislíbila maďarská skupina Ék, či polské kapely Ornery Broad, Jan Galach Band, Smooth Gentlemen i Magda Magic Piskorczyk. Aktuální info k programu najdete na: valasskyspalicek.kzvalmez.cz

PROGRAM:

Čtvrtek 24. června

17.00 Slávek Klecandr & Studny samoty * I. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Lešek Semelka & SLS (CZ)* II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Ľuboš Beňa & More & Joe Kučera j.h. * I. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat + Jiří Pavlica & Hradišťan (CZ) * Amfiteátr (Na koncert se nevztahuje třídenní festivalová vstupenka na Valašský špalíček 2021)

Pátek 25. června

15.00 Petra Börnerová Band (CZ/SK) * I. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Ék (HU) * II. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Dáša Ubrová & Milan Kašuba & Vincenc Kummer (80 let) (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

18.00 Olivér Lee (HU) & Joe Kučera j.h. (D) * I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 E. C. Was Here - Tribute to Eric Clapton (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Aaron Brooks (ex Simeon Soul Charger) (USA) & Joe Kučera j.h. (D) * Sál KZ

21.00 Peter Lipa Band - Beatles in Blue (50 let po Beatles) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Leif De Leeuw & Sem Jansen (NL) * I. nádvoří zámku Žerotínů

23.00 Luboš Pospíšil (70 let) & 5P * II. nádvoří zámku Žerotínů

00.00 Druhá tráva (CZ) – Druhá tráva Díl první 30 let, Bob Dylan 80 let * Sál KZ

Sobota 26. června

9.00 WALLACHIAN NOT - PSYCHEDELIC BREAKFAST Tak hrál Radim Hladík (75) * Cafe Tucan

11.00 Vladimír Merta (75 let) & Jan Hrubý & Ondřej Fencl (CZ) * I. nádvoří zámku Žerotínů

12.00 Peter Lipa – Lipa spieva Lasicu * Sál KZ

13.00 Jan Galach Band (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 Vilém Spilka Quartet (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

15.00 Smooth Gentlemen (PL) * II nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Band Of Heysek * Indies Happy Trails - I. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Milo Ensemble (International) * II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Peter Koreň Roots Band feat. Dura Turtev (SK) * Indies Happy Trails, I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Leif De Leeuw Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Martha & Tena Elefteriadu & Professor Band (CZ) * Sál KZ

21.00 Flamengo Reunion Session (CZ) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Magda Magic Piskorczyk (PL) * Sál KZ

23.00 Jan Akkerman (ex Focus) Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

MORAVSKOSLEZSKÝ

Den ─ pro děti, historie, barev, pro všechny

KDY: sobota 26. června – neděle 27. června

KDE: Náměstí republiky Havířov



Tento víkend 26. a 27. června 2021 jste zváni na havířovské náměstí Republiky na Den ─ pro děti, historie, barev, pro všechny. Zahraje dobová hudba, proběhnou turnaje, vystoupí alchymisté… Jako doprovodný program nebude chybět historická tržnice, ukázky řemesel a dobové interaktivní hry pro děti, zvířátka, kejklíř - chůdař, barevné bubliny, tvořivé dílničky, středověký šašek, třpytivé tetování, tetování hennou, Rudolfínská kancelář písaře, focení s GOLEMEM 3,5 m jak jej známe z pohádky, atrakce pro děti a další. Program začíná v sobotu od 12 hodin.

Hradecká pouť a oslavy 540 let města

KDY: neděle 27. června od 7.30 hodin

KDE: farní kostel sv. Petra a Pavla, městská zahrada u základní umělecké školy, „Central“ park u vlakového nádraží, Hradec nad Moravicí

Nenechte si ujít skvělou akci na konci června. V letošním roce si totiž město Hradec nad Moravicí připomíná 540 let od udělení městských práv. Dorazte proto v neděli 27. června na oslavy tohoto významného výročí. Při této příležitosti se uskuteční Hradecká pouť. Dopolední i odpolední program bude probíhat na různých místech. Těšit se můžete na hudební vystoupení, pouťové atrakce, řemeslné umělce, regionální produkty a skvělé občerstvení, které potěší vaše chuťové pohárky. Nebudou chybět hravé aktivity pro děti.

PROGRAM:

Farní kostel sv. Petra a Pavla

7.30 a 9.00 – mše svatá

14.30 – nešpory

Městská zahrada u ZUŠ

10.15 – loutkové divadlo

„Central“ park u vlakového nádraží

od 13 hodin - bohatý program