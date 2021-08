Litovelský Otvírák 2021

KDY: sobota 7. srpna od 14 hodin

KDE: pivovar v Litovli

ZA KOLIK: on-line 200, na místě 300 korun

Letos pro vás organizátoři připravili miniverzi Otvíráku. Čeká vás neomezená konzumace vybraných piv a nápojů v ceně vstupenky. Brány areálu se otevřou už ve 13 hodin.

Program

14.00 – 14.45 Gabriela V.G.

15.15 – 16.15 Alkehol

16.45 tradičnní slavnostní narážení soudku

17.00 – 18.00 Legendy se vrací

18.30 – 19.30 Walda Gang

20.30 – 22.00 KISS Revival Czech Republic

Ilustrační fotoZdroj: Luděk Blovský

Hanácké Woodstock a Bystřický pivní salon

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: amfiteátr ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: 500 korun



Další ročník oblíbeného festivalu Hanácké Woodstock je tady! Společně s ním můžete na zámeckém náměstí navštívit i Bystřické pivní salón.



Program

13.00 - 13.50 The Slobs

14.10 - 15.00 Jarka

15.20 - 16.10 Yogi Mcfly

16.50 - 17.50 Janis Joplin revival

18.30 - 19.40 Krausberry

20.20 - 21.20 Plexis

22.10 - 23.20 Visací zámek

23.50 - 01.00 Vítkovo kvarteto



Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) můžete navštívit Bystřické pivní salón, v nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídla a pochutiny po celé odpoledne až zhruba do půlnoci. Rockerům mladším 13 let vstup povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma.

Hanácké Woodstock ve Velké BystřiciZdroj: Deník / Barbora Burešová

Astrovíkend

KDY: víkend 7. a 8. srpna

KDE: Centrum Pohybu v Olomouci

ZA KOLIK: na výstavu 70 korun, přednášky od 50 do 120 korun

Navštivte festival Astrovíkend, který nabídne pestrý program i spoustu zajímavých hostů. Na programu jsou porady s atrology a věštci, dále přednášky o zdraví, harmonii a duševním rozvoji i workshopy. Celý program najdete zde.

Knihtisk z výšky na hradě Šternberk

KDY: neděle 8. srpna od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: zdarma v rámci vstupného do hradu



Nedělní prohlídky historických prostor hradu zakončí interaktivní workshop nazvaný Knihtisk z výšky. Tiskařská dílna bude součástí všech prohlídek. Oba návštěvnické okruhy můžete navštívit po celý den od 10 do 16 hodin. Závěr obstará v prostoru pod věží netradiční tiskařská dílna.



Dílnu povede pan Roman Prokeš, principál divadla Bez kliky, herec, loutkař, tiskař a výřečník. Zábavnou formou vás seznámí s historií tisku, předvede a vysvětlí techniku tisku, každý bude mít příležitost natisknout si vlastní upomínkovou kartu.

Kapitáno Demo to rozjede u Šantovky

KDY: sobota 7. srpna od 18 hodin

KDE: FUN park Šantovka v Olomouci

ZA KOLIK: 249 korun

Hudebník Jiří Burian, alias Kapitán Demo, syn písničkáře a spisovatele Jana Buriana a vnuk divadelníka E. F. Buriana, se prosadil též jako skladatel, producent, DJ a moderátor. Užijte si jeho sobotní show!

Kapitán DemoZdroj: Archiv Deníku

Bounty Rock Cafe Open Air

KDY: pátek 6. srpna od 15 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: v předprodeji 599 korun



Ani v letošním roce nebude chybět tradiční Bounty Rock Cafe Open Air na Korunní pevnůstce!



Program

Garage & Tony Ducháček

Luboš Pospíšil & 5P

Flamengo Reunion

The BluesBones

Den ve středověku

KDY: sobota 7. srpna od 14 hodin

KDE: muzeum U Vodní branky, hradební parkán a Masarykovo náměstí v Uničově

ZA KOLIK: zdarma

Vraťte se zpátky do minulosti s uničovským muzeem.

Harmonogram

14.30 komentovaná kostýmovaná prohlídka Šatlavy

15.10 vystoupení Kat Knobloch vypráví

16.30 komentovaná kostýmovaná prohlídka Muzea U Vodní branky

17.10 vystoupení Povídání o zbraních

18.30 komentovaná kostýmovaná prohlídka Expozice dějin řádu minoritů

20.30 komentovaná kostýmovaná prohlídka radniční věže, troubení z radniční věże a závěr

Od 14 do 20 hodin můžete v muzeu navštívit středověkou provaznickou dílnu, k vidění bude také dobová kuchyně, střelnice i zbrojnice včetně dotykové expozice chladných a palných zbraní. Chybět nebude ani středověké dobové ležení či dílničky pro děti.

Bouzovský mumraj

KDY: víkend 7. a 8. srpna

KDE: hrad Bouzov



Na hradě se potkáte s pohádkovými postavami a společně s nimi prožijete celý den při vystoupeních šermířů nebo večerním divadle. Pro děti je v sobotu od 15 hodin připraven maškarní karneval na nádvoří hradu. Celodenní program před hradem je přístupný zdarma, s to v sobotu od 11 hodin do 18.30 a v neděli od 13 do 16 hodin.

Hrad BouzovZdroj: Jiří Baran

Venkovské trhy ve Šternberku

KDY: sobota 7. srpna od 7.30 do 12.30

KDE: Hlavní náměstí ve Šternberku

Třetí letošní trhy se uskuteční už tuto sobotu! Tržnice vedle Hlavního náměstí bude také obsazena stánkaři s nabídkou zajímavého zboží. Pro dobrou náladu k poslechu zahraje cimbálovka OKYBAČA ve valašských krojích. Nabídku doplní i občerstvení - káva, pivo, nealko, bramboráky, langoše, zákusky a oblíbený trdelník. Na trzích se můžete těšit na masové speciality, sýry a bohatý pekařský sortiment včetně Trubiček od Svatého Kopečka, které minule nepřijely a moc Vám chyběly.

Scuk Šternberk bude prodávat zeleninové bedýnky ZE-ZA-HRÁTKY. V nabídce budou i balkonové květiny a letničky. Chybět nebude ani tradiční nepotravinářský sortiment - přírodní mýdla, keramika, šperky a šité textilie. Malí návštěvníci trhů jistě přivítají tvořivou zábavu a malování na obličej u stánku Ecce Homo Šternberk, z. s.

PROSTĚJOVSKO

Plumlovský zámek opět zaplní šermíři

KDY: víkend 7. – 8. srpen od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: vstupné od 70 do 150 korun, děti do 4 let zdarma

Ještě nemáte plány na víkend? Pak vězte, že na plumlovském zámku se bude konat od soboty do neděle velkolepá akce plná šermířů, tanečníků a divadelníků. Návštěvníkům své mistrovství v šermu a střelbě předvede například Elitní mušketýrský regiment Corporal.

Do středověku a rytířských turnajů za zvuku bubnů vás přenese skupina Grál. Krásua ladnost pohybu tancem předvede skupina historického tance Roseta. Ani lukostřelba nezůstane opomenuta, dorazí totiž skupina Kirri, které předvede svůj lukostřelecký um i při jízdách na koních.

Pořadatelé samozřejmě nezapomněli v programu ani na nejmenší návštěvníky, pro které připravili nejen divadlo v podání vynikajícího souboru Loutkové divadlo Kašpárkův svět, ale v neděli budou mít děti možnost užít si ukázky výcviku a příletové poslušnosti dravců na sokolnickém dvorci. Během víkendu budete moci také na prohlídky zámku, které budou probíhat od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch opět možnost navštívit i hradní sklepy, vždy v celé hodiny od 11 do 16 hodin. Nebudou chybět ani prodejní stánky, kde si můžete nakoupit řadu okrasných předmětů jako památku na parádní akci. Své řemeslo předvedou i hrnčíři a kováři.

Šermířský víkend na PlumlověZdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka

Den židovských památek

KDY: v neděli 8. srpna od 15 hodin

KDE: sraz před vchodem z Brněnské ulice, Prostějov



Více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude otevřeno v neděli 8. srpna v rámci 4. ročníku Dne židovských památek v ČR. Nenechte si ujít od 15 hodin komentovanou prohlídku Nového židovského hřbitovav Prostějově za Brněnskou ulicí. Sraz účastníků bude před vchodem z Brněnské. Součástí bude i prohlídka obřadní síně.

Plumlovské nebe zaplní balóny

KDY: pátek 6. - neděle 8. srpna

KDE: kemp Žralok, Plumlov, starty balónů dle aktuální povětrnostní situace z Čech pod Kosířem, Plumlova či Prostějova

ZA KOLIK: vstupné na páteční program v předprodeji 170, na místě 200 korun

Přijďte se kochat horkovzdušnými balóny, které budou brázdit plumlovské nebe od pátku do neděle. V pátek mezi 6.30 – 7.00 proběhne soutěžní let o pohár Plumlova. Od 16 hodin pak kemp Žralok rozparádí tři koncerty kapel Putyk Acoustic Rock, Smetuzas a Karla Kahovce, Viktora Sodomy a George & Beatovens. Nebude chybět ani balónová show. Vstupné na páteční program na místě 200 korun. Celý program i místa startů letů najdete na Facebooku Kuča balony.

Přelety horkovzdušných balónů nad plumlovským zámkem jsou atraktivní podívanou.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Hrubčice zvou na zábavný den

KDY: sobota 8. srpna od 10 hodin

KDE: místní hřiště, Hrubčice



Nevíte, kam o víkendu s dětmi? Dorazte v sobotu od 10 hodin na místní hrubčické hřiště. K vidění i pohlazení zde budou nejen králíčci teddy, ale třeba také ochočení kříženci vlka. Nebude chybět skákací hrad, malování na obličej nebo házení šipkami na terč. Těšte se na dobroty z grilu i udírny, které zajisté uspokojí vaše chuťové pohárky.

Obecní slavnosti ve Vrchoslavicích

KDY: v sobotu 7. srpna od 13.45

KDE: před sokolovnou, v areálu Čerťák, farská zahrada, Vrchoslavice

Nemáte ještě plány na sobotu? Dorazte do Vrchoslavic, kde se v sobotu od 13.45 bude slavit 670 let od první písemné zmínky o obci. Nebude chybět průvod, vztyčení vlajek, ochutnávka džemů, vystoupení cvičenek z místního Sokola, průlet leteckých modelů nad farskou zahradou a mnoho dalšího. K tanci a poslechu zahraje Vřesovanka, Tak určitě, Sem Tam a další. Akce se koná před sokolovnou, v areálu Čerťáki ve farské zahradě, kde budou atrakce pro děti.

Vrchoslavice a místní část Dlouhá Ves tvoří obec s více než šesti stovkami obyvatel.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Narozeninová Retro Párty

KDY: v sobotu 7. srpna od 17 hodin

KDE: Bistro U Matesů, Pod Kosířem 215, Prostějov



Ani se tomu nechce věři, že čas tak moc utíká, ale Bistro Hloučela opravdu oslaví třicítku. Dorazte v sobotním podvečeru na retro narozeninovou oslavu a užijte si skvělou párty. Hosté, kteří dorazí v kostýmu mají drink zdarma jistý. K tanci i poslechu zahraje Kokeno Rock. Tak dorazte, o skvělé jídlo, dobroty z grilu a vynikající pití nebude nouze.

Country ProFest

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské náměstí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Sobotní odpoledne a večer bude v Prostějově patřit country. Nechte se unášet na vlnách tohoto ryze amerického hudebního žánru. Na pódiu se představí sedm hudebních skupin s cíleným důrazem dát prostor místním kapelám. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s country hudbou od jejích kořenů až po moderní americké country. "Prostor na pódiu dostanou především místní kapely, headlinerem bude kapela Dobré ráno blues band v čele s americkým zpěvákem Brynnem Stephenesem. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou vyfotit s legendárními americkými stroji Harley-Davidson nebo s kabrioletem Cadillac," uvádí pořadatelé festivalu.

PROGRAM:

13.00 Karanténa / Prostějov

14.30 Mila a Tom Mohr / Prostějov

16.00 Prolom / Prostějov - Olomouc

17.30 Taverna / Prostějov - Brno

19.00 Tres Soldanos / Prostějov

20.30 Dobré ráno Blues Band / CZ - USA

22.00 Hillbillies / Česká Lípa

PŘEROVSKO A HRANICKO

XIX. přerovské svatovavřinecké hody

KDY: od pátku 6. do neděle 8. srpna

KDE: TGM náměstí, Horní náměstí, kostel svatého Vavřince v Přerově

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční Svatovavřinecké hody opět slibují bohatý doprovodný program. V pátek vystoupí na náměstí TGM v 17 hodin Re-Vox, v 19 hodin Limetall a ve 21 hodin Pirillo. V sobotu v 10 hodin Šediváci, v 15 hodin Kameron, v 17 hodin Arrhythmia, v 19 hodin Buty a ve 21 hodin Legendy se vrací.

V neděli zahraje v 10 hodin Cimbálová muzika Primáš, ve 13 hodin Academic Jazz band, v 15 hodin Pokáč a v 17.30 hodin Anna K. Bohatý program je připraven v neděli od 10 do 17 hodin na Horním náměstí, a od 9 hodin v kostele svatého Vavřince a na farní zahradě.

Koncert skupiny ButyZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Lenka Dusilová feat. Květa

KDY: pátek 6. srpna od 20 hodin

KDE: hrad Helfštýn u Týnu nad Bečvou

ZA KOLIK: 300 korun, děti do 6 let zdarma



Koncert Lenky Dusilové feat. Květy pod širým nebem se uskuteční už teto pátek na středověkém hradě Helfštýn. Nenechte si ujít exkluzivní vystoupení známé zpěvačky, která se pyšní několika cenami Anděl. Lenka Dusilová přiveze v roce 2021 na hrad Helfštýn neopakovatelný zážitek. Rezervace vstupenek není nutná. Soubor zobcových fléten Vivat Flauto pod vedením Blanky Vysloužilové zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna až do neděle 8. srpna.

Slavností piva Chors

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: Sportovní areál TJ Sokol v Černotíně

ZA KOLIK: 200 korun

Pípami poteče celý sortiment Pivovaru Chors Černotín včetně a pro tuto událost zvlášť přichystaných třinácti stupňových speciálů. Na pódiu dostanou příležitost autorské kapely, které si razí svou cestu, jako folkrocková kapela 23:55 z Krčmaně, z přilehlé Litovle pak rockové uskupení s názvem Marná Snaha, z daleké Prahy naše pozvání přijala kapela Foggy Dude, z Přerova přijede kapela Before midnight, z Lipníka na Bečvou za se kapela Lihus Lipenská hudební společnost. Možnost přenocovat v areálu ve vlastních stanech nebo karavanech. Prodej všech propagačních a sběratelských předmětů Pivovaru Chors Černotín.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

ABBA Revival zahraje u zámku

KDY: sobota 7. srpna od od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem na Masarykově náměstí v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen… Legendární švédská skupinu ABBA má svůj revival! Amfiteátrem zábřežského zámku se v sobotu rozezní písně jako Dancing Queen, Honey, honey nebo Mamma mia. O zábavu nebude nouze. Hudebníci vystoupí v kostýmech podle originální předlohy a nebudou chybět ani paruky. Občerstvení je zajištěno. (koc)

ABBA revival.Zdroj: Jiří Necid

7 pohoří trail run

KDY: sobota 7. srpna

KDE: Kouty nad Desnou

ZA KOLIK: startovné 690 korun



Pohádková trasa na Medvědí horu, Rysí skálu s parádním výhledem do hlubokého údolí Desné a Borového potoka. Vrtule Mravenečník, horní nádrž Dlouhé stráně a majestátní výhled na Praděd. Připravte si tenisky a promasírujte lýtka! Čeká na vás 22 km dlouhá trať s převýšením 1000 m. Běžecký závod 7 pohoří trail run má však i kratší alternativy dlouhé 9 km a 5,7 km. Prezentace účastníků bude probíhat od 8.30 do 10.30 a pokud se zadaří, tak na bednu si v cíli budete moct stoupnout ve 14 hodin. Připraveny jsou i hodnotné ceny. (koc)

Bruslení na zimním stadionu v Šumperku

KDY: sobota 7. a neděle 8. srpna od 10 hodin do 11.30

KDE: Zimní stadion Šumperk

Máte chuť se v horkých parných dnech trochu zchladit? Skvělou příležitost nabízí Zimní stadion v Šumperku, kam se můžete vydat si zabruslit. Lední brusle si můžete nazout v sobotu i v neděli vždy od 10 hodin do 11.30. (koc)

Poslední vzdor na hradě

KDY: víkend 7. a 8. srpna

KDE: hrad Sovinec



Píše se rok 1643 a třicetitelá válka rezonuje naším územím. Švédský generál Torstensson plánuje geniální strategické tahy proti Habsburkům, kteří sedí na českém trůnu. Ve válce sehrál svou roli i hrad Sovinec, kterýžto Švédové tři týdny okupovali. Byl Sovinec ubráněn nebo dobyt? Přijďte se v sobotu 7. srpna nebo v neděli 8. srpna podívat na rekonstrukci obléhání hradu, která bude probíhat oba víkendové dny přesně v poledne. Pozor si budete muset dát na mušketýry i šermíře. Chybět nebudou ani komentované prohlídky a oblíbený Sovinecký rébus. (koc)

Hrad SovinecZdroj: David Papajík

Velká letní pátrací hra

KDY: do konce prázdnin

KDE: Městská knihovna Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

Že jste o této hře ještě neslyšeli? Nevadí! Pokuste se jako Scooby-Doo a jeho parta rozluštit záhadu a přijít na to, komu patřil tajemný přístroj! Velkou pátrací hru pro všechny od devíti do devětadevadesáti let vytvořila po dobu trvání letních prázdnin Městská knihovna Zábřeh. Hrací list si můžete vyzvednout v knihovně nebo stáhnout na jejím webu. Troufnete si dešifrovat úkoly, získat šestimístný kód a tuto záhadu tak vyřešit? Paráda, tak jdeme na to! Více informací najdete zde. (koc)

Odhalení desky u Moravského zemského stromu

KDY: sobota 7. srpna v 11 hodin

KDE: louka u Malé Morávky



Všem Moravanům se oznamuje, že tuto sobotu bude slavnostně odhalená pamětní deska u Moravského zemského stromu na louce u Malé Moravy. Přijet se dá z Čech od Králík, nebo z Moravy od Hanušovic. Parkování je zdarma, a vlakem i autobusem se dá přijet taky. V místní restauraci je zajištěno občerstvení a k tomu i malé překvapení.

Papouščí den

KDY: sobota 7. srpna od 11 hodin

KDE: přehrada Krásná u Šumperku

Nenechte si ujít 9. ročník setkání majitelů volně létajících papoušků a nejen jich. Pro děti bude připravena jízda na koních.

Papouščí den 2020 na přehradě Krásné u Šumperka.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Jeseník se baví

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Jeseníku

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si oslavu léta, pohody, dobré muziky, jídla a zlatavého moku v novém formátu na Masarykově náměstí v Jeseníku.



Vystoupí hvězdní hosté tuzemské a domácí hudební scény:

13.00 CIMBALBAND

14.30 BREJLE

16.00 LEON

17.30 DOMI

19.30 JELEN

21.00 THE MACHINE



Těšit se můžete na minipivovary, gastro i na doprovodné atrakce pro děti a dospělé. Partnerem akce je Fenix Group a.s.