LITR! je opět tady, dorazíte?

KDY: pátek 24. září od 16 hodin až neděle 26. září

KDE: Olomouc, Univerzitní 3

ZA KOLIK: zdarma

Nakladatelé, ilustrátoři a výtvarníci zaplaví Olomouc, aby své knihy, tisky a papírové výrobky vystavili na knižním veletrhu LITR. Sedmý ročník veletrhu nabízí vedle prodejní části také bohatý program pro všechny generace. Navštívit můžete jedinečné workshopy pro děti, autorská čtení, výstavy, koncerty i divadelní představení. Letošním ročníkem se navíc prolíná téma zahradničení a trpaslíků, a proto společně s dětmi můžete zhlédnout i ojedinělou projekci legendární disneyovky Sněhurky a sedmi trpaslíků s českým dabingem, která bude v neděli od 10 do 11.30 ve filmovém sále.

Knižní veletrh LITRZdroj: Monika Abrhámová

Benefiční koncert v Sedmi Dvorech

KDY: neděle 26. září v 16 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun

ZA KOLIK: zdarma



Již tuto neděli se můžeme těšit na VIII. benefiční koncert na opravu kaple sv. Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech. Koncert se pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně. Zazní česká a italská barokní vokální a instrumentální hudba v podání Anety Szukalské, Martina Smutného a Martiny Michailidisové. Číslo účtu veřejné sbírky, na který můžou lidé přispívat je 2201285953/2010. Neváhejte a přijďte i vy podpořit tento projekt.

Tvargle fest

KDY: pátek 24. září od 15 hodin až sobota 25. září

KDE: Velká Bystřice

ZA KOLIK: vstupné 450 korun

První ročník Tvargle festu ve Velké Bystřici u Olomouce, který vám bude chutnat a vonět! Festival bude zaměřen na milovníky tvarglí a piva z minipivovarů. Akce představuje gastronomickou pochutinu tvargle (tvarůžky), zrající sýr, a to ve všech jeho formách, řemeslná piva z minipivovarů a vystoupení hudebních interpretů jako jsou například O5 a Radeček a No Name. Nebude chybět ani oblíbená soutěž v pojídání tvarůžkových kremrolí, skákací hrad nebo sobotní Tvargle run.

No NameZdroj: Hrady CZ Light, 2021

Jarmark v čokoládovně Troubelice

KDY: sobota 25. září od 10 do 17 hodin

KDE: Čokoládovna Troubelice

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Podzimní jarmark v čokoládovně Troubelice, který se pořádá v sobotu 25. září od 10 do 17 hodin se úspěšně blíží ke svému začátku! K zakoupení budou nejen čokolády a další výrobky, ale také vybrané dobroty od regionálních výrobců. Akce se koná za každého počasí ve venkovních prostorách Čokoládovny Troubelice.

Pohybrady

KDY: pátek 25. září od 14 hodin až sobota 25. září

KDE: Poděbrady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Zdravý životní styl. Známé zaklínadlo, které často slýcháme ze všech stran a mnohdy se z něj stalo až nadužívané klišé. Ale co kdyby váš nový aktivní život nastartovali odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc? Co kdyby profesionální zdravotníci vyšetřili váš aktuální stav, nabídli vám workshopy a přednášky nebo se vám individuálně věnovali při procvičování základních cviků pro zdravý pohyb? To vše zdarma během festivalu zdraví Pohybrady.

PROSTĚJOVSKO

Na svátek sv. Václava na šermířské dostaveníčko na zámku Plumlov

KDY: úterý 28. září, víkend 2. a 3. října od 9.30 do 18 hodin

KDE: prostory před vysokým zámkem, nádvoří zámku Plumlov

Prodloužený podzimní víkend je za dveřmi. Nevíte, co podniknout? Vyrazte do malebných zákoutí plumlovského zámku. Nebudete litovat a strávíte parádní den, který si užije celá rodina. Na svátek svatého Václava se divákům představí veleúspěšná a oblíbená divadelní a šermířská společnost Divadlo bez střechy se svým Proklatým dědictvím. Nebude chybět ani šermířská a divadelní společnost Berendal, která publiku předvede mimo jiné i středověké dvorské tance.

Těšit se můžete i na kejklíře a žongléra Křupína Křup i na sokolnický koutek a ukázky příletů dravých ptáků. Pro zvědavce toužící proniknout do tajů historie zámku a hradních sklepů jsou po celý den připraveny také prohlídky Pokud vám to na svátek sv. Václava nevyjde, nesmutněte a dorazte o následujícím víkendu – již prvním říjnovém, kdy velkolepá akce bude pokračovat. Za nepřízně počasí vystoupení proběhnou ve velkém sále ve sklepení pod starým hradem. Více informací k programu pro jednotlivé dny najdete na webu zamek-plumlov.cz

Šermířské dostaveníčko na zámku PlumlovZdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem

Dejte si do těla na Mořice Run 2021

KDY: neděle 26. září od 9 hodin

KDE: Mořice

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Milujete běhání a adrenalin závodů? Pak proměňte lenivou neděli v den plný akce a dorazte do Mořic. Právě zde se od 9 hodin dopoledne koná dětský běh na 1,5 kilometru. Vrcholem pak bude hlavní závod na 8 kilometrů, který odstartuje přesně v 10 hodin. Startovat se bude na návsi před mořickým zámkem. Startovné činí 50 korun. Občerstvení zajištěno.

Ukliďme svět. Ukliďme Česko. Ukliďme Hloučelu!

KDY: sobota 25. září od 9 hodin

KDE: sraz mezi 8.30 - 9.00 U Abrahámka (biokoridor Hloučela) nebo u penzionu Stella (ul. Olomoucká), Prostějov

Chcete udělat něco prospěšného pro místní přírodu? Zapojte se do tradičního úklidu obou břehů říčky Hloučely v úseku mezi ulicemi Kostelecká a Tichá či Močidýlek, který bude probíhat v sobotu od 9 hodin. Srazy mezi 8.30 - 9.00 U Abrahámka nebo u penzionu Stella. S sebou si vezměte pytle a především rukavice, nebo je možné je obdržet v kontaktních místech - U Abrahámka nebo u penzionu Stella. Po skončení úklidu bude pro všechny účastníky připraveno opékání dobrot na ohýnku.

„Okrašlovací spolek města Prostějova je jedním z hlavních organizátorů úklidu na Hloučele, stejně jako ČSOP Iris. Kolegové z IRISu mají na starosti organizaci úklidu obou břehů říčky Hloučely kolem občerstvení U Abrahámka, jak směrem k ulici Tichá, tak směrem ke Kostelecké. Okrašlovací spolek se stará o úklid směrem k Močidýlkům. Srazy jsou dva - oba začínají ve stejných časech od 8.30 do 9.00 hodin, jeden je u občerstvení U Abrahámka, ten druhý u penzionu Stella na ulici Olomoucká," informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Akce Ukliďme Česko, ukliďme svět v prostějovském biokoridoru Hloučela, sobota 24. dubna 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Společenský dům zaplní ve čtvrtek květiny

KDY: čtvrtek 23. září od 10 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Slavnostní kytice, vypichované misky, aranžmá. Floristky a floristé se ve čtvrtečním dopoledni opět utkají v rámci zemského kola floristické soutěže. V 10 hodin začíná v prostějovském Společenském domě slavnostní zahájení, poté bude následovat soutěž, vyhodnocení porotou a okolo 14. hodiny pak také vyhlášení výsledků. Vstup na akci je volný.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Svatováclavské hody a Setkání Hanáků

KDY: pátek 24. až úterý 28. září

KDE: Tovačov

Svatováclavské hody - sobotní hlavní program se uskuteční od 9 hodin v zámeckém parku, hodový jarmark a myslivecká kuchyně budou zajištěny po celý den. V 16 hodin vystoupí Elán Haná Tribute band, v 18 hodin Leona Machálková, ve 20 hodin Aby Bylo Yasno, ve 22 hodin Pantograf. V neděli ve 14.30 hodin se představí Varmužova cimbálová muzika na nádvoří zámku, v úterý od 9 do 17 hodin den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Po celý prodloužený víkend bude od 10 do 17 hodin zpřístupněn zámek i Spanilá věž.



Setkání Hanáků – v úterý 28. září se od 10.30 do 18 hodin v zámeckém parku představí téměř pět set členů národopisných tanečních a hudebních souborů v hanáckých krojích. Přehlídka začne v 9 hodin bohoslužbou s účastí krojovaných v kostele sv. Václava. V 10.30 předá starosta města Tovačova, které letos slaví 700 let, domácímu folklornímu souboru Hatě přímo na Náměstí hodové právo a téměř 500 krojovaných Hanáků projde městem v pestrobarevném průvodu. Slavnostní zahájení folklorního festivalu se uskuteční v 11.30 na pódiu v zámecké zahradě, kde přehlídka poběží až do 17 hodin. Na dvou scénách se představí taneční soubory a muziky, včetně Hanáků z Prahy, Postřelmova, Prostějova, Kralic na Hané, Litovle, Kostelce na Hané, Velké Bystřice nebo Štětovic. Jedinečnými body letošního Setkání Hanáků budou výuka hanáckých tanců pro veřejnost, slavnostní uvedení nové knižní publikace Hanácký lidový oděv, projekce dokumentů o osobnostech, zvykosloví a souborech na Hané, jízdy parním vlakem, prohlídky zámku a Spanilé věže nebo vystoupení Souboru lidových písní a tanců Ostravica z Lašska.

Setkání Hanáků v TovačověZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Hubertova jízda

KDY: sobota 25. září od 11 hodin

KDE: Radkova Lhota

ZA KOLIK: 100 korun



Sraz jezdců a diváků je v Radkově Lhotě u domu v 11 hodin, slavnostní nástup a odchod na trasu u kapličky v 11.30 hodin. Houf je letos skokový a vycházkový. Na trase budou rozběhy, dále proběhne hledání liščat. Po skončení je posezení v bývalé táborové základně. Účastnický poplatek pro jezdce a diváky 100 korun.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Iva Najďonovová

Kdo si hraje nezlobí aneb Ať žije retro

KDY: sobota 25. září od 13 hodin

KDE: hřište Dukla, Hranice

Těšit se můžete na prvomájový průvod, retro výstavu, kvízy, soutěže či vystoupení Elvise Presleyho. K tanci a poslechu zahraje DJ Dalis a skupina Trumf. Děti mají zdarma občerstvení, dostanou účastnický list a čeká je překvapení.

Veteráni na Helfštýně

KDY: neděle 26. září od 9 hodin

KDE: Lipník nad Bečvou, hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 80 Kč, žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma



Milovníci nablýskaných veteránů se mohou těšit na spanilou jízdu regionem. Oldtimer club Helfštýn totiž pořádá v neděli 26. září tradiční rozloučení se sezónou, které startuje v 9 hodin na Masarykově náměstí v Lipníku nad Bečvou. Objeví se jen stroje s datem výroby do roku 1960. Sraz účastníků je v 8.30 hodin na náměstí v Lipníku, kde bude probíhat až do 10 hodin výstava automobilových a motocyklových veteránů. Součástí je i doprovodný program. V 10.30 hodin se vozidla vydají na cestu, která bude mít několik zastávek. Trasa je dlouhá 90 kilometrů. Letošní téma je Od rozhledny k rozhledně a vyrazí na Hranicko a Odersko. Kolona historických vozidel zamíří z Lipníku nad Bečvou do Milenova, Velké, Stříteže nad Ludinou, Nejdeku a první etapa skončí na rozhledně ve Veselí, kde bude kratší zastávka. Veteráni se pak vydají směrem na Odersko se zastávkou u Dělnického domu v Odrách a na rozhledně Pohoř. Cílem je jako obvykle hrad Helfštýn, kam dorazí první nablýskané mašinky kolem 14.30 hodin. Fanoušci starých aut a motorek budou moci obdivovat nejen stroje legendárních značek Praga nebo Tatra, ale také motocykly Harley Davidson, Indian nebo Jawa CZ.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

10. výročí Minipivovaru Jeseník

KDY: sobota 25. září od 14 hodin

KDE: nádvoří a vnitřní prostory minipivovaru Jeseník, ulice Otakara Březiny

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Je to už 10 let, kdy Minipivovar Jeseník začal vařit svoji chmelovou radost. Toto jubilejní výročí se bude slavit v sobotu a jak jinak než pořádnou dávkou piva. Na čepu bude až 20 druhů piv z různých minipivovarů. Programu doplní i hudební vystoupení, jejichž vrcholem bude kapela Lucie cover band ze Šumperka, která od této populární české skupiny, zahraje nejostřílenější hity. Večer zakončí taneční zábava. Nezapomnělo se ani na nejmenší, kterým pořadatelé připravili jak herní koutek, tak foto koutek.

Stanislav Orel ve varně svého nového minipivovaru v JeseníkuZdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Den s hrnčíři

KDY: čtvrtek 23. září od 9 do 16 hodin

KDE: památník Adolfa Kašpara v Lošticích

ZA KOLIK: vstupné 40 korun, děti do 3 let zdarma



Rozluštění tajemství středověkých loštických hrnčířů, přiblížení výroby unikátních pohárů s puchýřky nebo možnost prohlédnout si nejstarší pravěké keramické nálezy. Ve výtvarné dílně si děti vyzkoušejí práci s hlínou a následné výrobky ať už malé nádobky nebo korálky si odnesou s sebou. To vše, a ještě mnohem víc nabízí čtvrteční zábavný program pro děti i dospělé v Lošticích na Hané.

Jiří Krhut a Štěpán Kozub poprvé v Šumperku!

KDY: pátek 24. září od 19.30

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji za 350 korun a den konání akce 400 korun, děti do 6 let zdarma

Herec Štěpán Kozub a hudebník a textař Jiří Krhut představí svou hudební tvorbu šumperskému publiku. Jejich vystoupení ale nejsou jen a pouze o písníčkách, ale protože k oběma hudebníkům neodmyslitelně patří i humor, své publikum hudebníci i pobaví a rozveselí. Na tuto dvojici se můžete přijít podívat v pátek 24. září v 19.30 do šumperského Domu kultury.

Jiří Krhut (na snímku) & Štěpán Kozub.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Bílá paní a strašidla

KDY: sobota 25. září od 17 do 21 hodin

KDE: zámek Úsov

ZA KOLIK: plné vstupné 100 korun, snížené 50 Kč, děti do 3 let zdarma



Vedení sobotní podvečerní prohlídky se na úsovském zámku zhostí jeho strašidelní obyvatelé. Ti malé i velké návštěvníky zavedou až na hradní ochoz nebo do věže, kde podle legend přebývá Bílá paní. V rámci této akce se také otevře Strašidelný labyrint, expozice Putování středověkem nebo výstava Nářez. Pokud vaše bříška zakručí hladem, občerstvení si bude možné zakoupit v zámeckém bufetu.

Pekařské slavnosti a řemeslné trhy

KDY: sobota 25. září od 10 hodin

KDE: Farní dvůr, Moravičany

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Viděli jste někdy na vlastní oči pečení v hliněných pecích? Pokud odpověď zní ne, přijďte si v neděli rozšířit své obzory na pekařské slavnosti a řemeslné dny do Farního dvoru v Moravičanech. Připravené bude i zážitkové pečení, řemeslné i lidové práce nebo cimbálová muzika. Občerstvení, bohatý program, ale i prodej a ochutnávky regionálních produktů budou v rámci akce samozřejmě zajištěné.

Unikátní téměř stoletá parní pec v Halově pekárně ve Vizovicích. Ilustrační snímekZdroj: Deník / Martin Mrlina

O Václavu z Václavova

KDY: pátek 24. září od 19 hodin až úterý 28. září

KDE: Kulturní dům Václavov



V pořadí již 14. ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů je opět tady. Organizátoři připravili bohatý program, který se potáhne od pátku do úterka. Každý den až na neděli se odehrají dvě divadelní představení. V pátek se můžeme těšit například na Helimadoe, sobota láká na Adéla ještě nevečeřela, neděle nabídne Pověsti pro štěstí, Cestu kolem světa za 80 dní můžete zvládnout v pondělí a úterý mimo jiné nabídne Hurvínkovo dobrodružství. Tak neváhejte a přijďte se podívat minimálně na jedno z těchto lákavých představení!