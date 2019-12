Začátek adventu v Zábřehu

KDY: neděle 1. prosince

KDE: Masarykovo náměstí Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

Město Zábřeh, Spolek Metoděj a Skautské středisko Skalička zvou na tradiční Setkání s Mikulášem, při kterém se rozzáří vánoční strom a světelná výzdoba města. Kulturní program startuje v neděli 1. prosince na Masarykově náměstí v 15 hodin. Pro děti a rodiče bude připravena výtvarná dílna, vánoční tradice i nebeská pošta s dopisy pro Ježíška. Dobrou náladu navodí kapela Špunt. Bohatá bude i nabídka občerstvení. Náměstí provoní punč, svařák, palačinky nebo ochutnávka zabijačky. Vyvrcholením bude příchod svatého Mikuláše a jeho družiny. Po setmění zapálí starosta František John první svíčku na adventním věnci. Společně s Mikulášem pak rozsvítí vánoční strom a otevřou adventní období v Zábřeze. Následovat bude oblíbená nadílka v podloubí zámku.

Aneta Langerová

KDY: neděle 1. prosince od 19 hodin

KDE: KD Javorník

ZA KOLIK: 450 - 490 korun

Aneta Langerová se záhy po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar 2004 se stala jednou z nejpopulárnějších českých zpěvaček. Být interpretkou jí ale nestačilo. Ve snaze o ryzí autenticitu se vydala na cestu k psaní vlastních písní.

Vánoční jarmark

KDY: sobota 30. listopadu

KDE: centrum Komín Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Prodej rukodělných a řemeslných výrobků zaměřených na adventní období, pro malé návštěvníky budou k dispozici tvořivé dílničky. Pořadatelé zajistí také hlídací koutky pro děti.

Štěpán a Matěj Rakovi

KDY: sobota 30. listopadu od 15 hodin

KDE: KD Bludov

ZA KOLIK: 50 korun

Štěpán a Jan Matěj Rakovi přivezou poslední listopadovou sobotu do Bludova Vůni sena a benzínu, nový pořad, který zahrnuje skladby z cyklů Chvála čaje a Vůně. Do kontrastu interpreti staví vůni benzínu, kde nebude chybět ani známý hit ze šedesátých let Dva roky jezdím bez nehod. Mezi jinými zazní na koncertu 30. listopadu v Kulturním domě v Bludově například Vůně heřmánku, Vůně lípy, Vůně levandule, Vůně jasmínu. Z čajů pak například Gyokuro, Earl Grey, nebo Darjeeling.

Vánoční tvoření

KDY: sobota 30. listopadu od 9 hodin

KDE: KKC Rapotín

ZA KOLIK: 50 korun

Zájemci si mohou vyrobit vánoční ozdoby či adventní věnce či upéct perníčky. Občerstvení je zajištěno.

O pohár krále Tvarůžka

KDY: sobota š0. listopadu od 8 hodin

KDE: KD Loštice

ZA KOLIK: 90 korun

Šachový turnaj pro všechny věkové kategorie, startovné pro hráče do 15 let 30 korun. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

Adventní dílna

KDY: sobota 30. listopadu od 14 hodin

KDE: SVČ Duha Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kromě výroby tradičních adventních věnců a ozdob se návštěvníci mohou také zapojit do odlévání včelího vosku.

Adventní koncert

KDY: neděle 1. prosince od 17 hodin

KDE: Evangelivký kostel Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Vánoční písně i klasické skladby uvede Jesenický smíšený sbor.

Zmatené peníze

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 40 a 20 korun

Interaktivní výstava s názvem Zmatené peníze pojednává hlavně o zmatcích ve financích států, které byly zapojeny do první světové války, a o tehdejších platidlech. Na výstavě jsou k vidění platidla převážně z let 1803 až 1924, a to z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Německa, ale i Ruska, Itálie, Francie, Černé Hory a Rumunska.

Svět kostiček

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Muzeum silnic Vikýřovice

ZA KOLIK: 50 a 30 korun

Malí i velcí příznivci pestrobarevný umělohmotných kostiček jistě přijmou pozvání do Muzea silnic ve Vikýřovicích, kde je čeká výstava mnoha exponátů z téměř 50 000 dílků z populární stavebnice Lego. Náplní výstavy s názvem „Svět kostiček®“ jsou ukázky modelů se silniční tématikou nejen v městské aglomeraci v době současné, ale i ve středověku.

Co přinesl Ježíšek?

KDY: sobota a neděle od 9 hodin

KDE: vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 30 a 15 korun

Letos si návštěvníci mohou ve vánočním čase prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát od Ježíška – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Že Vánoce neznamenají honbu za nejdražším a právě módním dárkem, návštěvníkům současně připomíná například hadrová panenka Terezínka, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní hračka Habešánek ze 30. let 20. století.