7 pádů Honzy Dědka

KDY: pátek 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: 449 až 499 korun

Populární talkshow vedená renomovaným publicistou Honzou Dědkem, který v současné době působí v Reflexu dorazí v pátek 26. listopadu do Olomouce! 90 minut příjemné zábavy a zajímavých rozhovorů „o všem a pro všechny“ s populárními osobnostmi. Od roku 2011 se v pořadu vystřídali například Jarek Nohavica, Jiří Lábus, Ondřej Sokol, Lucie Bílá, skupina Kabát, Viktor Preiss nebo Jiří Langmajer.

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Ilustrační foto.Zdroj: Honza Král

Parní Lucie

KDY: pátek 26. listopadu od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Hálkova 2, Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun



Koncert kapely, která se na hudební scéně pohybuje už od roku 2005. Jádro jejich repertoáru tvoří skladby kapely Lucie a postupně přidali také i pár skladeb ze sólové hudební kariéry Davida Kollera. Přijďte si i vy po práci užít atmosféru do Bounty Rock Cafe.

Petrof piano trio a hosté

KDY: neděle 28. listopadu od 16 hodin

KDE: GalerieZet, Velká Bystřice

ZA KOLIK: 80 korun, děti zdarma

Tóny klavíru, houslí a violoncella se tuto neděli 28. listopadu rozezní Velkou Bystřicí. Jímavou atmosféru první adventní neděle umocní interpreti kroměřížského Petrof piano tria. Houslista Jan Schulmeister, violoncellista Kamil Žvak a klavíristka Martina Schulmeisterová společně s jejich hosty. Na konci večera se společně zazpívají vánoční koledy v úpravě pro klavírní trio.

Ilustrační foto.Zdroj: fal

PROSTĚJOVSKO

ZRUŠENO!!! Tři sestry a Alkehol Sudová přitažlivost II

KDY: pátek 26. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 590 až 650 korun

Turné Sudová přitažlivost II, sama za sebe napovídá, v čem tkví společné zájmy obou kapel. Ano, samozřejmě, že v dobré hudbě! Téměř čtyřhodinový koncertní program, nám bude připadat jako jeden velký nekončící večírek. Chybět nebude společné hostování a autentická pódiová show. Zkrátka koncert, jak má být, a to již tento pátek 26. listopadu od 19.30 hodin.

Tři sestry.Zdroj: www.trisestry.cz

Meditační víkend Mettā (meditace lásky a dobrotivosti)

KDY: čtvrtek 25. listopadu až neděle 28. listopadu

KDE: Slezská 3, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Možnost strávit víkend rozvíjením lásky a dobrotivosti pod vedením buddhistické mnišky Visuddhi. Visuddhi založila v Prostějově ārāmu Karuṇā Sevena, první ženský buddhistický klášter v České republice. Stejně jako za doby Buddhy je mnišství závislé na darech laiků. Dobrovolným příspěvkem podpoříme mnišský život ctihodné bhikkhunī Visuddhi a existenci kláštera.

Adventní svícny

KDY: čtvrtek 25. listopadu od 17 hodin

KDE: Mozaika, multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: 100 Kč, hlídání dětí 30 korun 1 až 3 vlastní děti

Pojďte Advent přivítat výrobou svícnu. Na dřevěný základ upevníme bodce se svícny do řady a okolí ozdobíme jehličím, přírodninami a dalšími ozdobami pomocí tavné pistole. S sebou jsou potřeba pouze vlastní svíčky. Vyrobme si společně krásný adventní svícen, který v každém domově dokreslí atmosféru Vánoc.

ilustrační fotoZdroj: archiv

PŘEROVSKO A HRANICKO

Ryba pro Bečvu

KDY: neděle 28. listopadu od 15 do 19 hodin

KDE: Městské informační centrum, Přerov

Město Přerov se přihlásilo k benefiční akci Ryba po Bečvu. V Městském informačním centru bude zajištěn prodej skleněných vánočních ozdob v podobě ryb. Výtěžek z jejich prodeje poputuje rybářům na zarybnění Bečvy po ekologické katastrofě.

Následky masivního úhynu ryb v řece Bečvě v Hranicích, pondělí 21. září 2020Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Uspávání lesa

KDY: do soboty 27. listopadu od 9 do 16 hodin

KDE: v Arboretu Střední lesnické školy, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Na lesní stezce plné dobrodružství jsou připravena stanoviště se zvířátky, u kterých budete plnit úkoly, za jejichž splnění si nalepíte kousek zvířátka do herního archu, starší děti získají u jednotlivých stanovišť písmenko, které si doplní do tajenku. Starší děti získají u jednotlivých stanovišť písmenko, které si doplní do tajenky. Arch, mapku i plánek k vytištění najdete ZDE

Použijte boční vstup z Jurikovy ulice (naproti Galerie M+M). Když vejdete do areálu, na lampě po vaší pravici najdete úvodní přivítání. Pak už postupujte podle plánku. Na všech stanovištích je napsáno, co je potřeba udělat pro splnění úkolu. Sami zhodnoťte, jak vám to šlo, nalepte spolu s dětmi část obrázku do hracího archu. Ideální bude, když si s sebou vezmete své tužkové lepidlo, budete tak moct lepit obrázky průběžně u každého stanoviště. Další možností je obrázky sbírat a nalepit až na konci stezky, kde v pokladové krabici najdete i lepidlo. Když se vám podaří dojít až na konec, bude vás čekat malá odměna.

Po skončení úkolů vše, prosím, vraťte do původního stavu, aby bylo stanoviště připraveno pro další účastníky. Krabičky, prosím, řádně zavírejte (obzvlášť ty malé s kousky obrázku), aby papíry nenavlhly.

Dále mějte na paměti, že arboretum slouží především k praktické výuce studentů SLŠ a že se v něm nachází spousta unikátních dřevin aj. rostlin, které si zaslouží pozornost a hlavně péči. Chovejte se tedy, prosím, vy i děti ohleduplně k okolí. Děkujeme.

Co si všechno vzít s sebou?

1.) Vytisknutý arch Uspávání lesa, kam budete lepit části obrázku

2.) Starší děti pracovní list s tajenkou, kam budou zapisovat písmenka + tužku

3.) Vytisknutý plánek arboreta s vyznačenými stanovišti

4.) Případně čelovku (když půjdete v pozdějších popoledních hodinách)

Klidně si s sebou přiberte lampionek a na zpáteční cestě domů si ho rozsviťte.

PANOPTIKO

KDY: sobotu 27. listopadu od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Panoptiko je soubor tajemných kreatur, kde je zpěvákem a frontmanem Lord Panoptik, který je nesmrtelný, žije staletí, může a vyjadřuje se v textech k čemukoliv z jakéhokoliv časového úhlu pohledu. Na nekonečném životním bále jej obklopuje jeho věrná družina, kterou tvoří: Don Balkoni – buben, Baron von Telephon – multiinstrumentalista, Segñor Farkas – basa a Dr. Konektor – kytara. Kapela na koncertě pokřtí své debutové album Poslední tango, hostem bude The Middle of the Sandwich.

Kapela PanoptikoZdroj: Jiří Wasserbauer

ŠUMPERSKO A JESENICKO

RAK & RAK

KDY: sobota 27. listopadu od 16 hodin

KDE: Kulturní dům, Bludov

ZA KOLIK: 80 korun, děti zdarma

Unikátní kytarový projekt otce Štěpána se synem Janem Matějem. V programu zazní úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou kytaru, loutnová hudba dávných mistrů nebo hudba Jaroslava Ježka. Uslyšíme skladby, Šaty dělaj člověka, Strejček hlad, Jen ze dne na den a další. Společný pořad otce a syna Rakových dýchá originalitou a skutečným uměním obou umělců.

Štěpán Rak se synem Janem Matějem. Ilustrační foto.Zdroj: Libor Sváček

Strom splněných přání

KDY: až do 13. prosince

KDE: Informační centrum Šumperk, Hlavní třída 14



Strom splněných přání opět udělá radost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. V termínu od 15. listopadu do 13. prosince je možné si přijít do Informačního centra v Šumperku vybrat, které dětské přání „pro ježíška“ bychom chtěli splnit. Zakoupený dárek pak přinesete zabalený v balicím papíru i s původním přáním zpět do informačního centra do pondělí 13. prosince. Přání si můžete přijít vybrat v otevírací době Informačního centra Šumperk, a to ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin. Udělejme společně radost dětem.

Jarmark na Komíně

KDY: sobota 27. listopadu od 9 do 17 hodin

KDE: SVČ Doris Šumperk, Komenského 9

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční jarmark na Komíně je opět tady. Těšit se můžeme na prodej řemeslných a rukodělných výrobků i adventní dílničky pro děti. Přijďte si první adventní neděli zpříjemnit právě tímto jarmarkem!

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.