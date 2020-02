KDY: sobota od 10 do 16 hodin

KDE: ruční papírna, Velké Losiny

ZA KOLIK: 120 korun

Ruční papírna Velké Losiny zve na Valentýnskou dílnu, která se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Přijďte si vyrobit svůj papír i přání s obálkou.

Skautský ples

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: komunikační a koordinační centrum, Rapotín

ZA KOLIK: 150 korun

Šumperští skauti zvou do víru tance a zábavy na 11. ročník plesu šumperských skautů. Přijďte si zatančit na hudební pecky v podání skupiny Lucky Band, chybět nebude ani občerstvení, klasická i skautská tombola a bohatý program.

Africké trhy

KDY: neděle od 10 do 16 hodin

KDE: Kavárnička Lalala, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Druhý únorový víkend se v Šumperku ponese ve znamení exotiky. Do Kavárničky Lalala totiž zamíří Virunga a roztančí vaše chuťové buňky pořádnou exotikou, přijďte nasát trochu tropické atmosféry a pochutnat si na delikatesách z Afriky a Asie. Čeká na vás třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čokoláda, káva a dokonce čerstvé kakaové boby.

Odpolední sváteční koncert

KDY: neděle od 15.30

KDE: Priessnitzovy léčebné lázně, Hala Léčebného domu Priessnitz, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma

Populární jesenická skupina Plan B s kapelníkem Janem Mroskem a s vynikající zpěvačkou Karolínou Furmánkovou se představí s pestrým repertoárem. Užijte si sváteční hudební koncert v hale Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku.

Kam vyrazit příští víkend?

Keltský večer

KDY: sobota 15. února od 19 hodin

KDE: dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 200 korun, na místě 250 korun

Přijďte si do Domu kultury Šumperk užít jedinečnou atmosféru na 4. ročníku Keltského večera, na kterém vystoupí skupiny Ginevra, Happy to Meet, Chip&Co. a taneční soubor Démáirt. Můžete se těšit i na ochutnávku kvalitní skotské whisky, kterou zajistí Whisky & Kilt Praha. Lístky lze rezervovat na stránce https://www.dksumperk.cz/event/keltsky-vecer nebo zakoupit od 6.1. osobně v pokladně DK od 14 do 18 hodin. Telefon pro rezervaci je 583 214 279.

Obecní ples v Mírově

KDY: sobota 15. února od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Mírov

ZA KOLIK: 70 korun

Protančete večer na Obecním plese v Mírově a užijte si spoustu zábavy. K tanci a poslechu zahraje skupina Menhir. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na předtančení v rytmu flamenca i na soutěž o zajímavé ceny. Chybět nebudou ani zvěřinové dobroty. Místa lze zamluvit na obecním úřadě.