OLOMOUCKO

Burger Street Festival

KDY: pátek 28. a sobota 29. dubna, 10-21 hodin, neděle 30. dubna, 10-20 hodin

KDE: u OC Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

Dvě desítky prodejců nabídnou ty nejlepších burgery v zemi, ale i další druhy street food. Nechybí samozřejmě lákavé deserty a něco na uhašení žízně, včetně piva, vína a kávy.

Edojarmark s Anetou Langerovou na Sluňákově

KDY: sobota 29. dubna 2023 od 9 hodin

KDE: Centrum Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: vstup volný



Oslava života na Sluňákově s koncerty, jarmarkem a zábavnými aktivitami pro celou rodinu. Na pódiu to rozjede například Ivan Hlas Trio, Dunaj či Aneta Langerová, děti se můžou těšit na dvě divadelní představení. Připravena budou hravá a tvořivá stanoviště, stánky s místními produkty, odpadová stanoviště, informace o životním prostředí. Součástí akce i volný vstup do Rajské zahrady a Sluneční hory.



Čarodějnice na pevnůstce

KDY: neděle 30. dubna od 14 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun (před 19. hod) / 100korun (po 19. hod) / děti do 140 cm zdarma

Velký čarodějnický slet s bohatým programem pro děti a dospělé až do nočních hodin. Vystoupí Alžběta Kolečkářová s kapelou, Martin Šafařík, Natálie Tichánková a 4Good, Meki Tribute a Raego. Nebude chybět obří vatra, ohňostroj a opékání špekáčků.

Prvomájová slavnost

KDY: pondělí 1. května od 10 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 140 cm zdarma



Zábavný program pro malé o velké na Korunní pevnůstce v centru Olomouce. Líbání pod rozkvetlou slavobránou s focením, koncerty, dětské sbory, atrakce, dílničky a soutěže pro děti, taneční workshopy, bohaté občerstvení. Těšit se můžete na zmrzlinu, ručně vyráběnou čokoládu, minikoblížky, palačinky, trdelníky a mnoho dalšího. Na programu je vystoupení popové školy dětského domova, ZUŠ Campanella, znít budou také hity Waldemara Matušky či Karla Gotta, předvede se taneční klub Lolas Dance Olomouc a pro děti je připravena i pohádka O pračlovíčkovi Divadla Tramtarie.



PROSTĚJOVSKO

Den se složkami IZS

KDY: pátek 28. dubna od 9 do 13 hodin

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Celé dopoledne budou prezentovat svou práci hasiči, vojáci, policisté, záchranáři nebo celníci. Pro děti budou soutěže o drobné ceny. Pro návštěvníky bude k dispozici například laserová střelnice či opilecké brýle.

Slet čarodějnic v Plumlově

KDY: sobota 29. dubna, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 350 korun, děti do 14 let zdarma



Bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Vystoupení Míši Růžičkové, volba miss čarodějnice, soutěžní stezka, vatra. Koncerty kapel Alkehol, Traktor a Kapriola. Skákací hrady, malování na obličej a bohaté občerstvení.



Běh osvobození

KDY: sobota 29. dubna od 14 hodin

KDE: Zamlyní, Vrchoslavice

ZA KOLIK: 150 korun, startovné

Již 12. ročník populárního hobby běhu na trati 6,3 kilometru. V ceně startovného je občerstvení i sprcha. V areálu zábavný program pro děti, skákací hrad a soutěže. Zúčastnit se mohou i rodinné týmy.

Sběratelský trh

KDY: neděle 30. dubna od 8 hodin

KDE: Městská tržnice, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Nabídka všeho možného, co zajímá sběratele. Zkrátka ´bleší trh´ se vším všudy. Nabídka tradičně obsahuje starožitnosti, známky, obrazy, pivní tácky nebo mince a spoustu dalších historických skvostů.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota 29. dubna od 7 hodin

KDE: jez na řece Bečvě, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Vycházka za sledováním ptačího světa z blízka se uskuteční tuto sobotu. Setkání bude v 7 hodin u hranického jezu na řece Bečvě. Odtud se bude pokračovat na nenáročnou procházku s možností sledovat ptáky u vody, v zahradách, v parcích, na loukách či polích a to vše doslova za humny. Připravena je malá soutěž pro malé i velké, i nabídka tiskovin o ptácích. S sebou si vezměte dalekohled, tužku a oblečení dle počasí (spíše nenápadných barev). Několika předem přihlášeným zájemcům lze dalekohled zapůjčit. Akci pořádá Moravský ornitologický spolek, vede Jiří Lehký (tel: 725 044 047, stojivkruhu@seznam.cz).

Revival Metallica a Motörhead

KDY: sobota 29. dubna od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 220 korun



Nenechte si ujít sobotní koncert rockových revivalových kapel v Zámeckém klubu v Hranicích. Damage, INC. – Czech Metallica revival band Prostějov je nejstarší revival americké kapely Metallica v ČR. Jeho repertoár tvoří skladby převážně ze staršího období této metalové legendy. Pokud chcete slyšet Master, Seek, One, Enter, Memory další pecky, máte nyní možnost. Motörhead Revival – Since 1999 je nejstarší český revival britské heavymetalové legendy. Kapela za dobu svého působení hrála téměř v každém větším městě ČR a pěti zemích Evropy. Trojice zkušených muzikantů nenechá nikoho na pochybách, že hudba Lemmy Kilmistera stále žije.



Jarní jízda veteránů: Ze zámku na hrad

KDY: neděle 30. dubna od 9.30 hodin

KDE: start Horní náměstí, Přerov

Jarní jízdu a výstavu historických auto a moto vozidel do roku výroby 1965 pořádá už tuto neděli tradičně Oldtimer club Helfštýn ve spolupráci s městem Přerov. Start společné jízdy nablýskaných veteránů je v neděli 30. dubna v 11 hodin na Horním náměstí v Přerově, cíl je na Helfštýně. Ještě předtím, než se vozidla vydají na trasu dlouhou šedesát pět kilometrů, se mohou návštěvníci těšit na pestrý program na Horním náměstí. Ten odstartuje v 9.30 hodin koncertem Dětského pěveckého sboru Vocantes a v 10 hodin pokračuje vystoupením taneční skupiny Dance club Přerov. V 10.45 hodin předá primátor města Petr Vrána poháry majitelům nejsympatičtějšího motocyklu a vozidla. Trasa spanilé jízdy má dvě etapy. Z Přerova se vydají historická vozidla a motocykly nejprve do Prosenic, Buku, Lazník, Tršic, Zákřova, Lazníček, Výklek a Velkého Újezdu. Ve Velkém Újezdu je delší přestávka, která potrvá do 13.15 hodin. Lidé si mohou prohlédnout nablýskané stroje a starosta obce předá poháry majitelům historických vozidel, která ho nejvíce zaujmou. Po krátkém programu v této obci startuje druhá etapa spanilé jízdy, která nablýskané veterány protáhne po okruhu do Kozlova, Slavkova, Loučky, Bohuslávek, Dolního Újezdu, Veselíčka, Oseku, Lipníku nad Bečvou a Týnu nad Bečvou. První historická vozidla by měla přijet do cíle na Helfštýn ve 14 hodin. Kromě klasických aerovek, pragovek a tatrovek mohou lidé obdivovat třeba motocykl Harley Davidson z roku 1926, ale i motorky značek Indian, Ariel nebo BSA.

Pálení čarodějnic

KDY: neděle 30. dubna od 15 hodin

KDE: zámecký park, Tovačov

ZA KOLIK: děti do 6 let zdarma, do 15 let 70 korun, ostatní 150 korun a rodinné vstupné 350 korun (2 dospělí + 2 děti do 15 let)



Již tradičně se můžete poslední dubnový večer, na Čarodějnice, přijít nechat upálit do areálu zámku Tovačov. Pálení čarodějnic obohatí bohatý kulturní program a chybět nebude ani řada pochoutek. Připraven je zábavný pořad a soutěže pro děti, volba Miss šereda senior a Miss čarodějnice junior, těšit se můžete ba čarodějnickou show kouzelnice Radany a chybět nebude ani ohňová show i ďábelský ohňostroj. Na pódiu se vystřídá kapela Elán Haná Tribute band, Kabát revival a poprocková kapela Cookies.



ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zánik samoty Berhof s Miroslavem Krobotem

KDY: pátek 28. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh, velký sál

ZA KOLIK: 290 a 340 korun

Divadelní adaptace novely Vladimíra Körnera v režii Miroslava Krobota a v podání herců Moravského divadla Olomouc. Nedaleko dnešní Branné se odehrává dramatický příběh mladičké Ulriky, která se stane – společně se svým opileckým otcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome – zajatkyní werwolfů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války a pádem hitlerovského režimu. Na představení naváže beseda s jeho tvůrci. Účast potvrdili autor literární předlohy Vladimír Körner, režisér představení Miroslav Krobot, dramaturg Lubomír Smékal a herci Moravského divadla Olomouc.

Májový Šumperk aneb Město (o)žije

KDY: pondělí 1. května od 9 do 19 hodin

KDE: centrum Šumperka

ZA KOLIK: zdarma



V ulicích Šumperka se přestaví René Souček, zpěvačka Anežka Hrušková, Vadim Windy, Jiří Monty Motyčák, Miki Martin Zábranský, Lubomír Vlna Vaňek, „zmačkaná žena“ aneb lady harmonikářka Saša Niklíčková. Pro děti je taktéž připravená bohatá scéna. Těšit se mohou na malování na obličej, klaunskou show a přijedete i pravé pouliční divadlo. Jedinečnou pohádku představí Milan Šťastný . Do víru poezie vás zasvětí spisovatel Jaroslav Irovský. A své ladné křivky a taneční kroky v rytmu kapely ABBA předvede taneční skupina Jedlí. Chybět nebude ani ojedinělá barmanská show Tomáše Vančury.



Májový jarmark v Zábřehu

KDY: pondělí 1. května od 9 do 20 hodin

KDE: centrum Zábřehu

ZA KOLIK: zdarma

Zábřežský prvomájový jarmark má mnohaletou tradici a je nejvyhlášenější v regionu. Nabídne atrakce a aktivity pro děti, výstavu drobných hospodářských zvířat, skautskou táborovou osadu, mini autosalon, EKO scénu, prezentaci policejní techniky a mnoho dalšího. Jarmarečníci v ulicích rozbalí své stánky s nejrůznějším zbožím a k tomu všemu se můžete těšit na celodenní kulturní program pro všechny generace, v němž vystoupí Junior Big Band ZUŠ Zábřeh, Zábřežská cimbálová muzika, skupiny VoHuBa, Madalen a Atom. Dění na hlavní scéně doplní svým vystoupením několik mažoretkových a tanečních formací a také krátké vystoupení skupiny ukrajinských zpěváků a hudebníků. Lákadlem pro návštěvníky bude určitě i unikátní výstava více než padesáti modelů letadel a vrtulníků, a to včetně obřích modelů akrobatických speciálů a větroňů, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout od 9 do 17 hodin ve velkém sále kulturního domu.

Dobývání hradu Sovince

KDY: od soboty 29. dubna do pondělí 1. května, 9 – 17 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: 180 korun plné, 120 korun snížené, 540 korun rodinné



Na hradě Sovinec se o tomto prodlouženém víkendu chystá další historicko-řemeslná akce. Organizátoři ji tentokrát pojali jako předzvěst letošního výročí obléhání hradu švédskými vojsky v roce 1643. Elitní mušketýrský regiment Corporal návštěvníkům předvede ukázky z vojenského výcviku a života v období třicetileté války. Oblíbená skupina historického šermu Allegros přidá v šermířských scénkách a pohádkách navíc i trochu humoru. V sobotu a v pondělí diváků předvede své žonglérské umění kejklíř Křupíno Křup. V neděli na Sovinec zavítá ostravské Divadlo Bez Střechy se svým Podivným dědictvím. Na čtvrtém nádvoří bude v sobotu a neděli přichystán sokolník Monti a v Sokolnickém dvorci si s ním můžete popovídat a vyzkoušet si dát dravce i na ruku a nechat se s ním vyfotit. V pondělí hradní tým doplní loutkové divadlo Kašpárkův svět. A pokud se třeba ti nejmenší návštěvníci nebudou bát, mohou se na chvíli stát i herci a zahrát si sami některou z Pohádek z kufru. Samozřejmostí budou také na nádvořích prodejci s různým zbožím. Pro návštěvníky budou po celý víkend přichystány prohlídky hradu a jeho okolí s průvodcem, a to ve třech okruzích od 9 do 17 hodin.



