Závod Cyklón

KDY: sobota 13. června od 18 hodin

KDE: Pikola, Šumperk

ZA KOLIK: starovné 50 korun

Netradiční závod ulicemi města je tady! Tak trochu ilegální závodění na kolech, kde nerozhoduje pouze rychlost, ale také orientace a taktika. Na startu dostanete mapu s checkpointy, které musíte najít a objet. První v cíli vyhrává. Jede se na kolech všech typů. Závodník musí mít helmu a bude potřebovat tužku. Sraz je v 17.30 před Pikolou.

Den dětí v muzeu Šumperk

KDY: sobota 13. června od 9 hodin

KDE: nádvoří Pavlínina dvora, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Porce zábavy v podobě soutěží, sportovních aktivit, logických hádanek, kvízů či hlavolamů v příjemném prostředí na nádvoří šumperského muzea.

Kromě již známých a oblíbených venkovních aktivit, jako je šlapací vláček, buginy, kolotoč či houpačka, se návštěvníci mohou těšit na slalomovou dráhu, lovení rybek, házení balonků i kroužků a plno jiných disciplín. I dospělí jsou něčí děti, i oni si mohou zasoutěžit s dětmi či si vyzkoušet logické kvízy. Vzhledem k tomu, že akce proběhne pod širým nebem, nebude třeba mít při plnění sportovních aktivit a při dodržení rozestupů na tváři roušky. V areálu budou k dispozici nádoby s dezinfekcí. Akce se koná za každého počasí.





Varhanní koncert

KDY: neděle 14. června od 16 hodin

KDE: kostel svaté Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: 100 korun, děti zdarma



Po téměř čtyřech měsících vynuceného půstu pozve hudební cyklus Bravo Zábřeh příznivce klasické hudby opět na kvalitní hudební zážitek. Tím bude recitál výrazné osobnosti mladé generace českých varhaníků Alžběty Bočkové. Bočková se zaměřuje nejen na sólovou hru, ale především na chrámovou hudbu, improvizaci a sborovou tvorbu. V loňském roce se svým chrámovým sborem například úspěšně uvedla pořad duchovní hudby na celostátních slavnostech Slovácký rok. Na jejím zábřežském koncertu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Bachova současníka Georga Philippa Telemanna nebo francouzského skladatele 19. století Cézara Francka. Dokonalý prožitek z hudby podpoří i snímání a následná projekce hry na varhany.

Cvičení pro ženy

KDY: sobota 13. června od 9 hodin

KDE: kulturní dům, Zábřeh



Pohybové aktivity určené pro všechny ženy, které chtějí vypadat a cítit se dobře nabídne v sobotu od 9 hodin kulturní dům v Zábřehu. Cvičit se bude nejen na malých trampolínách, ale i nejrůznější druhy jógy či Port de Bras. Chybět nebude ani relaxace. Podrobné informace získáte na číslech 775 915 400, 583 415 400 nebo prostřednictvím mailu zikova@kulturak.info.

Rychlebské hory zblízka

KDY: sobota 13. června od 6 hodin

KDE: Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



TIC Rapotín pořádá turistický výlet pro veřejnost. Výlet povede horský průvodce Jiří Tomášek. Z jeskyní Na Pomezí se vydáte na nejvyšší vrchol Rychlebských hor Smrk, sestoupáte na chatu Paprsek, a odtud dále přes Větrov (stavba Dalimilovy rozhledny) do Starého Města pod Sněžníkem. Délka trasy je 23 kilometrů. Odjezd autobusem je v 6.10 ze Šumperka, návrat vlakem v 15.29 nebo v 17.29 ze Starého Města pod Sněžníkem. Více info na číslech 583 212 211 a 608 292 980.

Krkonošská pohádka

KDY: pátek 12. června od 16 hodin

KDE: divadlo, Šumperk

ZA KOLIK: od 70 korun



Šumperské divadlo zve na divadelní zpracování slavného Večerníčku Krkonošské pohádky, které potěší všechny děti i jejich rodiče. Pán hor Krakonoš vládne spravedlivě nad horami i lidmi. Krakonošův revír sousedí s panstvím vychytralého Trautenberka, kterému slouží rázná Anče, Kuba a hajný.

Film Bourák

KDY: pátek 12. června od 17.30

KDE: kino Oko, Šumperk

ZA KOLIK: 130 korun



Bourák, černá komedie s Ivanem Trojanem, kterou musíte vidět. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si Bourák.

Ledová sezóna: Ztracený poklad

KDY: sobota 13. června od 16 hodin

KDE: kino Oko, Šumperk

ZA KOLIK: 120 korun



Zajděte s dětmi na nový animák Ledová sezóna: Ztracený poklad do šumperského kina Oko. Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat.

Výstava Barvy květin

KDY: do čtvrtku 3. září

KDE: Městská knihovna T.G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku zve na květinovou výstavu Šárky Nesvadbové nazvanou Barvy květin. Před šesti lety vyfotila autorka jako úplný amatér několik fotografií rostlin a napadlo jí dohledat jejich názvy a vytvořit si vlastní fotoherbář. Do dnešní doby sama vyfotila a určila asi 280 druhů. Vernisáž proběhne 18. června.

Líbeznický blešák

KDY: sobota 13. června od 13 hodin

KDE: areál zdraví, Líbeznice

ZA KOLIK: zdarma



Kdo hledá najde. Třeba i vy budete mít štěstí a najdete parádní doplňek do bytu nebo hezký kousek na sebe. V rámci blešáku proběhne také Rouškobraní, během kterého se budou vybírat roušky pro dětský domov Ledce. Trh potrvá až do 17 hodin.

Velká cena Losiny

KDY: sobota 13. června od 10.30

KDE: fotbalové hřiště, Velké Losiny

ZA KOLIK: diváci zdarma



Nenechte si ujít 10. ročník závodu horských kol pro všechny věkové kategorie Velká cena Losiny. Prezence proběhne od 9.30, od 10.30 budou startovat děti, od 12 hodin dospělí závodníci. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny.

Noc kostelů

KDY: pátek 12. června

KDE: Šumpersko a Jesenicko

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít Noc kostelů s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé. Seznam otevřených památek včetně programu naleznete na www.nockostelu.cz.