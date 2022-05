Moravská vernisáž piva KDY: pátek 20. května a sobota 21. května vždy od 9 do 20 hodin KDE: TJ Sokol Olomouc-Chvalkovice, Na Zákopě 239 ZA KOLIK: od 150 do 250 korun

Desítky značek a pivních stylů z celé Moravy, přednášky a diskuse předních expertů, festivalový merch, gril, lahůdky všeho druhu a dva krásné dny v areálu historické sokolovny v Olomouci Chválkovicích. V ceně lístků je degustační sklo, seznam piv, mapa festivalu, festivalové noviny, vybrané neplacené degustace (některé budou zpoplatněné). „Pít špatné pivo, je ztráta času i peněz, a to jak pivovaru, tak hospodských a pivařů,” doplňuje Filip Harviš, ředitel festivalu. Vybrané vzorky piv nebudou pouze z Česka, ale i Polska a Maďarska!

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Milan Jaroš

Pohybrady

KDY: sobota 21. května od 10 do 17 hodin

KDE: přírodní koupaliště na Poděbradech

ZA KOLIK: zdarma



Na přírodním koupališti na Poděbradech se v sobotu rozjedou workshopy pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc v oblastech zdraví a kondice. Zájemci budou mít možnost si zdarma změřit cholesterol, krevní tlak, udělat si analýzu složení těla nebo zkonzultovat problémy v oblasti pohybu, výživy, otužování nebo duševní hygieny. Program nabídne i kurz zdravého cvičení a protahování, který povedou fyzioterapeuti nebo zajímavým je kurz lesního myšlení. Nebudou chybět ani ukázky nordic walking včetně zapůjčení holí.

Beton Race Olomouc

KDY: sobota 21. května od 10 hodin, neděle 22. května od 9 hodin

KDE: Fort XIII., Nová Ulice 1303, Olomouc

ZA KOLIK: 790 korun

Rádi běháte, vyžíváte se v překážkových drahách a máte chuť si jít zazávodit? Přímo pro vás se bude o víkendu konat Beton race. Na sobotu pořadatelé nachystali Beton Race basic, který je pro děti i dospělé. Jde o 6 kilometrů běhu plus 25 překážek. Neděle patří Beton Race terror což je speciální typ závodu, který je extrémně náročný a jeho trasa má 4 kilometry. Stejně jako na sobotu i na neděli jsou připravené kategorie pro děti. Tak přijďte!

Benefiční koncert na záchranu kaple v Sedmi Dvorech

KDY: neděle 22. května od 16 hodin

KDE: kaple sv. Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné nebo sponzorské



Devátý ročník benefičního koncertu na záchranu a opravu kaple sv. Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech se poprvé koná přímo v opravované kapli. Na koncertě vystoupí Smíšený pěvecký sbor města Šternberk. Zazní výběr písní od významných autorů z různých hudebních epoch. Pořadatelé doporučují sportovní oblečení, protože v kapli ještě není hotová podlaha a spousta dalších věcí. Ke shlédnutí bude připravena výstava fotografií z historie kaple a její postupné obnovy.



Kaple sv. Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech.Zdroj: Se souhlasem Leo Friedla

PROSTĚJOVSKO

Noc muzeí

KDY: pátek 20. května od 18 do 22 hodin

KDE: Muzeum Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Rok 2022 je v Prostějově věnován oslavám rodu Pernštejnů. Součástí těchto oslav je i téma muzejní noci na rok 2022, která nese název Pernštejnská noc. Současně bude v muzeu probíhat výstava Pernštejnské ženy a Evropa. Muzeum nabídne volný vstup do všech expozic a bohatý program, který se uskuteční před budovou muzea na náměstí T. G. Masaryka, v hlavní budově i na Hvězdárně. Přístupná bude i galerie Špalíček. Program nabídne divadelní představení, kreativní dílny pro děti nebo ukázku ranhojičství.

Olomoucký fortel aneb Hanácké kování

KDY: sobota 21. května a neděle 22. května, každý den od 9 do 16 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 100 korun, děti od 6 do 15 let 50 korun, děti do 6 let zdarma



V areálu zámku Čechy pod Kosířem na otevřené ploše před "Oranžérií" se rozzáří ohně výhní a kováři rozezvučí své kovadliny. Během dvou dnů budou umělečtí kováři ze spolku KOK a jejich přátelé z Čech a Slovenska pracovat na společném díle kované slavobrány pro novomanžele. Po celou dobu trvání setkání kovářů návštěvníci budou mít možnost nejen sledovat kováře při výrobě společného díla, ale i výrobu menších kovaných předmětů. Většina účastníků patří mezi světovou elitu, tak přijeďte, bude co obdivovat.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Smržický vandr

KDY: sobota 21. května od 7 hodin

KDE: sportovní areál, Smržice

Již 18. ročník akce Smržický vandr se koná tuto sobotu. Účastníky čeká turistický a dálkový pochod a cykloturistická jízda. Start je od 7 do 11 hodin ve sportovním areálu Smržice. Pěší trasa je 5, 11, 18, 28 a 50 km, cyklotrasa pro horská kola 8, 35, 48 a 62 km, pro silniční kola 26, 33, 52 a 95 km.

Pohádkové prohlídky

KDY: sobota 21. května a neděle 22. května od 10 do 19 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: od 30 do 100 korun



Podaří se princi Velenovi získat krásnou Večernici? Koho očaruje svými kouzly čarodějnice Maggi s loupežníkem Bujónem? Nezalekne se pocestný Jindřich ve mlýně zdejšího čertíka? To vše a mnohem víc nabídne pohádkový víkendový program na Plumlově! Přijďte si užít tyto kouzelné příběhy. Prohlídky začínají v 10 hodin a končí v 19 hodin.



Vítání jara a pohádkové prohlídky na zámku Plumlov.Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

HRANICKO A PŘEROVSKO

XII. ročník festivalu vojenské historie

KDY: sobota 21. a v neděle 22. května od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 80/40/děti do 6 let zdarma, rodinné 150 korun

Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin čeká návštěvníku tento víkend na hradě Helfštýn. Show living history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Festival vojenské historie na Helfštýně je kulturní akce se zaměřením na historii, vystoupení špičkových šermířských skupin a vojenskohistorických spolků s tradicí od roku 2010. Projekt si klade za cíl připravit a uskutečnit akci zaměřenou na historii vojenství nejen olomouckého kraje s bohatým doprovodným programem; festival vojenské historie je koncipován tak, aby zaujal co nejširší publikum, zejména rodiny s dětmi. Na hradě budou k vidění v hlavním programu prestižní spolky a kluby vojenské historie a tzv. living-history a to od dob římských až po první světovou válku. V doprovodném programu se objeví to nejlepší z šermířské scény ČR, kapely, divadla, sokolník, historická střelnice, historické hry pro děti, kejklíř atd. Akci pořádá skupina historického šermu Adorea.

Festival vojenské historie na hradě HelfštýnZdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Hranická muzejní noc

KDY: pátek 20. května od 17 do 23 hodin

KDE: muzeum na Staré radnici, Galerii Synagoga, Muzeum na zámku, Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



V jiném, skoro tajuplném světle se předvedou hranická muzea a památky v noci. Koná se Hranická muzejní noc a bude letos poněkud strašidelná. Navštívit muzeum na Staré radnici, Galerii Synagoga, Muzeum na zámku a další prostory.Návštěvníci se možná setkají i se strašidly a dávat si musí hlavně pozor na nevyzpytatelné ďábelské čertisko. Tento hrůzostrašný krampus se totiž může objevit kdekoliv, v klidu budou snad jen v kostele. V Galerii M+M vystoupí od 17 hodin Ženský pěvecký sbor, smíšená sbor Parson a pěvecký sbor z Klubu seniorů.

Program:

Mučení na radnici

Na dvoře Staré radnice budou návštěvníky čekat mučicí nástroje. Vyzkoušet si je lze na vlastní kůži, a to pod dozorem zkušeného hranického kata, který ale trestání pomocí středověkých mučicích nástrojů předvede úsměvnou, bezbolestnou formou. Mučení si můžete užívat od 17 do 23 hodin.

Strašidelný zámek

Připraveny jsou noční prohlídky zámku. Nebude chybět obhlídka hladomorny s kostlivcem ani výstup na zámeckou věž. Zhlédnete také nádherně zdobené stropy v zámeckých komnatách. Prohlídky se uskuteční v 19 a ve 21 hodin. Vychází se z přízemí hranického zámku.

Tajuplné Hranice

Prohlídka centra Hranic umožní mimo jiné nahlédnout do úchvatného mázhausu v Radniční ulici včetně jeho sklepů nebo do sakristie hranického kostela. Zastavíte se také u někdejší katovny. Prohlídky se uskuteční v 18:00 a ve 20 hodin. Vychází se ze Staré radnice.

Běž na věž

Oblíbený výstup na věž Staré radnice je samozřejmě rovněž v nabídce, a tak se budete moci kochat pohledem na noční Hranice.

Hudba v synagoze

Pohodu, uvolnění a uklidnění nabídnou muzikálové melodie, které doladí noční atmosféru v synagoze. Vystoupí zpěvačka Dana Chytilová s klarinetovým kvartetem Vojenské hudby Olomouc.

15. ročník tanečního maratonu Dance Evolution 2022

KDY: sobota 21. května od 9 hodin

KDE: Sportovní hale U Tenisu, Přerov

ZA KOLIK: 80/50/děti do 6 let zdarma

Těšit se můžete na choreografie ve stylech disco dance, street dance, street show, disco show, show dance, parketové kompozice, orientální tance, mažoretky baton a dance mix.

TaťánaFest Ples

KDY: sobota 21. května od 18.30 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun na stání, 200 korun s místenkou



Po dvouleté vynucené odmlce se do Divadla Stará střelnice vrací třetí ročník akce TaťánaFest, tentokrát pojatý jako ples připomínající nedožité šedesátiny předčasně zesnulé pedagožky, sbormistryně a významné osobnosti hranické kultury PaedDr. Taťány Jonasové. Výročí správně náleželo do roku 2020, leč pandemie donutila plány organizátorů ze Spolku přátel Taťány Jonasové odložit až na tuto sobotu. Hlavními hudebními soubory se tak stanou na střídačku kapela LiThr a Hudecká muzika Franty Kopeckého. V přestávkách ale zbude dostatek prostoru i na plejádu hudebních těles, kteří nasměrují průběh večera zpět k tradičnímu formátu festivalového koncertu. Hranický dětský pěvecký sbor si zlehka připomene též 40. výročí založení, ke kterému samozřejmě chystá i samostatné slavnostní koncerty. Zazpívá si také přípravka nebo Ženský komorní sbor. Organizátoři chtějí touto akcí i další plánovanou činností naplnit Tánin vzkaz, který před svou smrtí věnovala všem spřízněným hudebníkům: „Netruchlete, ale raději si zazpívejte. Sami navzájem, od srdce a z lásky. A já to uslyším.“



Taťánafest připomene nedožité šedesátiny Taťány JonasovéZdroj: Taťánafest.cz

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Česko kolem dokola na kole i bez kola

KDY: pátek 20. května v 19 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 100 korun se věnuje nadaci Leontinka, která podporuje nevidomé děti

Cestovatelská charitativní přednáška o dobrodružné cestě přes nejvyšší vrcholy hor kolem hranic Česka na kole, objevování hezkých míst a poznávání nových lidí. Celá přednáška bude zpestřena skutečností, že je spojena s novým českým rekordem, který se podařilo vytvořit. O jaký rekord jde? To přijďte zjistit na přednášku Česko kolem dokola na kole i bez kola!

Ilustrační fotoZdroj: Českomoravské pomezí ● destinační společnost

Den otevřených dveří ZUŠ v Šumperku

KDY: sobota 21. května od 9 do 13 hodin

KDE: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se podívat na den otevřených dveří Základní umělecké školy Šumperk. Pro návštěvníky je připravena komentovaná prohlídka s ukázkou tříd, ve kterých se vyučuje hra na hudební nástroje, učebny hudební nauky, taneční sál nebo orchestrální zkušebna. „Rádi bychom přiblížili naši činnost veřejnosti a rovněž chceme pozvat nové uchazeče k talentové zkoušce, která bude probíhat ve dnech 30. května – 2. června“, pozval na akci zástupce ředitele školy Josef Macek. Exkurze bude zakončena malým vystoupením žáků v koncertním sále. Začátek prohlídek je vždy v 9, 10,11 a ve 12 hodin

Půlmaraton údolím Moravské Sázavy

KDY: neděle 22. května od 10 hodin

KDE: plavecký bazén, Zábřeh

Na běh dlouhý přesně 21,0975 kilometru budou moci v neděli 22. května vyrazit amatérští sportovci v Zábřehu. V okolí města se koná 8. ročník Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy. Akce pro všechny věkové kategorie startuje v 10 hodin na plaveckém bazénu. Běžci vyrazí na trasu vedoucí kolem rybníku Oborník a následně do Nemile, a malebným údolím Moravské Sázavy do Hněvkova, Hoštejna a zpět do Lupěného a cíle v Zábřehu. Spolek Atletika Zábřeh letošní roční pořádá společně se Sdružením veteránů Českého atletického svazu jako mistrovství ČR v Půlmaratonu. Podrobné informace najdou zájemci na webu http://pulmaraton-zabreh.cz

Úctyhodných 141 závodníků běželo v roce 2018 v parném počasí Půlmaraton údolím Moravské Sázavy.Zdroj: Heda Sedláčková

Relaxační květinová mandala

KDY: neděle 22. května od 15 do 18 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk, Klubovna II

ZA KOLIK: kurzovné 450 korun, výtvarný materiál 150 korun (možno přinést si vlastní), děti do 12 let v doprovodu dospělého 350 korun včetně materiálu



Hravý způsob malování květů s vlastnoručně vyrobenými šablonami, velmi efektní a snadný způsob stínování okvětních lístků a vytváření květinové mandaly. Své zkušenosti vám krok za krokem na kurzu předá profesionální výtvarnice a ilustrátorka Dana Činčarová. Přijďte zrelaxovat svou mysl a nakreslit si nádhernou mandalu i vy!