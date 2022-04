Flora Olomouc KDY: od čtvrtku 21. do neděle 24. dubna, čtvrtek až sobota 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 17 hodin KDE: Výstaviště Flora Olomouc ZA KOLIK: základní vstupné 170 korun, online 157 korun

Největší svátek květin se vrací. Od 21. do 24. dubna se na Výstavišti Flora Olomouc po dvouleté odmlce koná proslulá květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice s názvem Květy a světy znázorní koloběh života. Těšit se můžeme na výstavu vzácných stovky let starých bonsají či oblíbené zahradnické trhy.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Předsletová konference čarodějnic

KDY: sobota 23. dubna od 10 do 15 hodin

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: dospělí 140 korun, snížené 100 korun



V průběhu staletí se staly čarodějnice ohroženým druhem a Zoo má přeci za úkol ohroženým druhům pomáhat. Předsletová konference čarodějnic je již tradiční akcí, která hostí všechny příslušníky čarodějnického cechu. Díky nejrůznějším tematickým workshopům, vzdělávacím aktivitám, ale i školením BOZP se všichni účastníci dozvědí, jak se dostatečně připravit na nadcházející tradiční slety pořádané poslední dubnový víkend na různých místech Olomouce a okolí.

Olomoucký tvarůžkový festival

KDY: od soboty 23. do neděle 24. dubna

KDE: Horní i Dolní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Horní a Dolní náměstí v Olomouci po dvou letech opět provoní syrečky. Jde již o pátý ročník akce spojené s ochutnávkou tvarůžkových specialit a nechybí ani doprovodný folklórní program a prezentace minipivovarů. V rámci doprovodného programu se můžeme těšit na vaření s Romanem Paulusem, vystoupení Anety Langerové s kapelou, vystoupení folklorních souborů, divadelní představení a dílničky pro děti nebo prodej regionálních produktů.

Čtvrtý ročník oblíbeného Tvarůžkového festivalu 2019 v centru OlomouceZdroj: Deník / Barbora Burešová

Čarodějnice na Bouzově

KDY: sobota 23. a neděle 24. dubna

KDE: Hrad Bouzov

ZA KOLIK: plné 230 korun, snížené 180 korun, děti 90 korun, děti do 6 let - zdarma



Těšit se můžete na speciální prohlídky od 13 do 15 a v čarodějnické dílny od 13 do 16 hodin. Prohlídky s čarodějnickou tématikou doporučují organozátoři pro rodiny s dětmi od 3 do 7 let.

sobota 23. dubna - časy prohlídek jsou pevně stanoveny

13.00, 13.30, 14.00, 14.20, 14.40 a 15.00 hodin

neděle 24. dubna - časy prohlídek jsou pevně stanoveny

13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40 a 15.00 hodin



Ilustrační fotoZdroj: Deník/ Z. Traxler

Police Symphony Orchestra

KDY: sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Reduta, Olomouc

ZA KOLIK: 350 až 470 korun

Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra připravují svůj první koncert v hanácké metropoli. Čeká vás čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické i populární a swingové muziky v symfonických aranžích. Olomouckou Redutu rozezní Police Symphony Orchestra v sobotu 23. dubna pod taktovkou dirigentů Joela Hány a Kryštofa Kosky. Pěvecky zazáří Vendula Příhodová, Jan Sklenář, Karolína Soukupová a Karel Telecký. Nenechte si ujít jedinečnou šanci, na Moravu mapa koncertů Police Symphony Orchestra moc nesahá, tak si ulovte včas svoje místo.

Mladí symfonici z Police Symphony Orchestra.Zdroj: Archiv PSO

PROSTĚJOVSKO

Tradiční městský ples

KDY: sobota 23. dubna od 19.30 hodin

KDE: Národní dům na Vojáčkově náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun

Nenechte si ujít tradiční městský ples, který vypukne v sobotu 23. dubna od 19.30 hodin. V Národním domě na Vojáčkově náměstí, bude připravený bohatý program. Ples zahájí v 20 hodin velká zahajovací ceremonie v pernštejnském stylu, následovat budou renesanční tance, šermířský souboj, dražba skic a slosování tomboly. Výtěžek z charitativní tomboly bude navíc věnován na charitativní účely.

Čechomor a Martina Pártlová

KDY: sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov

ZA KOLIK: 590 korun



Čechomor zavítá do Prostějova. Na originální zpracování písniček od této skupiny se můžeme těšit v sobotu 23. dubna od 19 hodin. Tuto tour, která je přesunutá z prosince s Čechomorem, objíždí i Martina Pártlová.



Kapela Čechomor.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Papírový pedig

KDY: pátek 22. dubna od 17 do 20 hodin

KDE: Výtvarná dílna při ZUŠ V. Ambrose, Vápenice 3, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun

Znáte oblíbenou techniku papírového pedigu? Jedná se o skvělý způsob recyklace starého papíru, ze kterého lze vytvořit užitečné či dekorativní předměty pro domácnost. Na kurzu se společně seznámíme s potřebným materiálem, který se naučíme i sami připravovat a přiblíží se nám i technika košíkaření.

Vánoční trhy v jarním kabátě aneb Co mohlo být (2020 a 2021) a Olga Lounová

KDY: sobota 23. dubna od 7 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Konice



Po celý den se můžete těšit na farmářské a rukodělné trhy, které nabídnou šité dětské oblečení, mýdla, háčkované hračky, výrobky z mléčné farmy, domácí džemy, zeleninu, uzeniny, frgály, čaje, ovčí výrobky, proutěné a dřevěné zboží, šperky a další. Připraven je také bohatý program. Už v 9.15 hodin provede kulturním dopolednem ZUŠ Konice, v poledne vystoupí Holóbkova mozeka, ve 14 hodin Minami, v 16 hodin Gabriela V. G., v 18 hodin Marasd a ve 20 hodin čeká návštěvníky zlatý hřeb trhů, Olga Lounová & Band v doprovodu efektů Flame in Star Praha.



Olga Lounová.Zdroj: Jiří Fišer

HRANICKO A PŘEROVSKO

Antimother presents: I Poo Poo on your Juju

KDY: pátek 22. dubna od 19 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Antimother je producentská platforma a mikro label, který se snaží podporovat hraniční fenomény současné hudby a zvukového designu. Nyní opouští bezpečí hlavního města a vydává se na tour „I Poo Poo on your Juju“ i po moravských městech. Dále vystoupí srbská hudebnice Umbra, White Wigwam, Boyse, 1a1 a Škrtím srnky.

Dědeček aneb Musíme tam všichni

KDY: sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Ústí

ZA KOLIK: dobrovolné



Divadelní spolek Tyl Drahotuše vás srdečně zve na komedii Dědeček aneb Musíme tam všichni. Komedie Jaroslava Koloděje se točí okolo dědy Ptáčka, který je sice starší věkem, ale nikoliv duchem. Jeho vitalita je zdrojem nejednoho průšvihu v domově důchodců, do kterého se na stará kolena odstěhoval od rodiny. Jednoho dne však rodina Samcova obdrží telegram – „dostavte se v co nejkratším termínu do zdejšího ústavu k projednání a vyřízení záležitosti vašeho dědečka, Mikuláše Ptáčka“. Vše se zdá být jasné – děda zemřel, je nutné vyřídit jeho poslední záležitosti. Rodina se vydává na cestu do domova důchodců, kde se však dozvídá, že… a zde začíná příběh plný zvratů, náhod a nedorozumění…

Pivovar Zubr slaví 150. narozeniny

KDY: pátek 22. dubna od 15.30 hodin

KDE: Pivovar Zubr, Přerov

ZA KOLIK: 350 korun v předprodeji, na místě 400 korun

Jako každý rok zahájí pivovarskou sezónu v Přerově narozeninová oslava pivovaru Zubr. Letos bude výjimečná tím, že pivovar Zubr slaví výročí 150. let své existence. Výroční narozeninová oslava se bude konat v pátek 22. dubna od 15.30 hodin v areálu pivovaru. Návštěvníci si ke 150. narozeninám budou moci připít novým tmavým 15% Výročním speciálem. Hosté se také mohou těšit na bohatý kulturní program a hudební produkci, kterou zakončí koncert populární kapely Rybičky 48. Dalším lákadlem je neomezená konzumace nápojů z produkce pivovaru Zubr, která je jako každý roka zahrnuta v ceně vstupenky. Areál se návštěvníkům otevře v 15.30 hodin. O hudební produkci se letos postarají skupiny Kameron. Stará dobrá ruční práce, Penzistor a zlatým hřebem večera budou Rybičky 48. Celým dnem bude již tradičně provázet Mirek Karásek z Rádia Kroměříž.

Kapela Rybičky 48.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

Jarní jízda veteránů

KDY: neděle 24. dubna od 9 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov - Helfštýn, Týn nad Bečvou



Tradiční přehlídka auto a moto veteránů, historická vozidla do roku 1970, pořádá Oldtimer Club, sraz na Horním náměstí Přerov. Poté bude následovat vyjížďka na hrad Helfštýn.



Jarní jízda zručnosti v Přerově. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Blues Aperitiv

KDY: sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 170 korun

Již 23. ročník hudební soutěže Blues Aperitiv pro nové bluesové talenty, kterou pořádá mezinárodní festival Blues Alive, je určena všem neprofesionálním kapelám či hudebníkům bez ohledu na zemi původu. Hlavním lákadlem pro vítěze je možnost vystoupení přímo na listopadovém festivalu Blues Alive. Těšit se můžeme na kapely z Maďarska, Polska i Česka!

Koncert šumperské skupiny SIOUX

KDY: pátek 22. dubna od 20 hodin

KDE: H-club, Šumperk

ZA KOLIK: 120 korun



Šumperská skupina Sioux vystoupí v pátek 22. dubna v šumperském H-clubu. Skupina si na tento večer pozvala i hosty. Svůj live band set předvedou PAPA KRISTA a navíc celým večerem bude provázet DJ EM.DOT. Přijďme skupinu SIOUX, která za sebou nemá lehké období, na tento koncert podpořit.

Koncert dětí pro Ukrajinu

KDY: sobota 23. dubna od 18 hodin

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rapotín

Římskokatolická farnost pořádá koncert dětí pro Ukrajinu. Přijďte v sobotu 23. dubna v 18 hodin do rapotínského kostela, kde se akce bude konat. Můžeme se nejen potěšit koncertem nejmenších, ale zároveň můžeme i podpořit dobrou věc.

Jelen: Věci a sny

KDY: pátek 22. dubna od 19.30 hodin

KDE: Velký sál Domu kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 490 korun, v den akce 550 korun



Folková kapela Jelen míří za svými fanoušky do Šumperka. Můžeme se těšit na všechny osvědčené hity. Ještě jednu noc, Magdaléna nebo Klidná jako voda. Přijďte si zapařit s touto oblíbenou kapelou i vy!



Kapela Jelen.Zdroj: Pavel Sojka

Festival klavírních duí: Schubertiáda

KDY: sobota 23. dubna od 19 hodin, neděle 24. dubna od 13 hodin

KDE: Klášterní kaple Panny Marie, Jeseník

ZA KOLIK: 120 korun dospělí, 100 korun děti a senioři - sobota, nedwěle vstup volný

Festival Schubertiáda se pořádá k 225. výročí narození Franze Schuberta a 95. výročí narození Vlastimila Lejska. Sobotní koncert se uskuteční v rámci Festivalu klavírních duí - Schubertiády, který vychází z tradice Mezinárodní Schubertovy soutěže, kdy se konaly přednášky a koncerty spojené se Schubertem a klavírním duem. Ida Černecká a František Pergler přicházejí s programem, ve kterém představí především díla jednoho z největších skladatelů klasické hudby, Franze Schuberta. V nedwěli se koná beseda s paní Věrou Lejskovou: Počátky Schubertovy soutěže v Jeseníku

13.00, Hudební sál CSA - vstup volný. Závěrečný koncert účastníků kurzů se uskuteční v 15 hodin v kapli.

Ples města Zábřeh

KDY: sobota 23. dubna od 19.30 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 690 korun



Návštěvníci vyhlášené společenské akce se mohou opět těšit na pestré hudební menu, které bude příchozím servírovat téměř šedesátičlenné hudební těleso. Zábřežský orchestr Moravia Big Band ve spojení se smyčcovým komorním orchestrem zahraje pod vedením dirigenta Pavla Doubravy nejen tradiční Straussovy polky a valčíky, ale i jazzové skladby a taneční či muzikálové melodie. Příjemné překvapení připravili pořadatelé plesu v podobě swingového zpěváka Jana Smigmatora, který nejenže doprovodí orchestr Moravia Big Band, ale představí se rovněž v roli moderátora a průvodce celým večerem. Jeho součástí bude rovněž atraktivní doprovodný program, losování o hodnotné ceny, bohatý raut nebo popůlnoční vystoupení rockové skupiny Kreyn. Na reprezentačním plese dojde již tradičně k předání Ceny města. Tu tentokrát obdrží in memoriam Miloslav Tempír, a to za mimořádný přínos městu v oblasti sportu, školství a veřejného života. Zábřežský kulturní dům se pro návštěvníky městského plesu otevře o půl osmé, večer oficiálně zahájí ve 20 hodin starosta František John spolu s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem.



Jan Smigmator.Zdroj: Martin Kubišta

