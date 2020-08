Hradozámecká noc ve Velkých Losinách

KDY: sobota 29. srpna od 21 hodin

KDE: zámek Velké Losiny

ZA KOLIK: základní 220 korun

Letošní Hradozámecká noc na zámku ve Velkých Losinách se ponese ve znamení květinových aranžmá, která budete moci spatřit na druhé prohlídkové trase. Večer se můžete těšit na prohlídky při baterce včetně čokoládového překvapení. Prohlídky začnou ve 21, 21.30, 22 a 23 hodin. Nutná je rezervace na čísle 773 785 281. Baterky s sebou.

Hasičské odpoledne

KDY: sobota 29. srpna od 14 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Úsov zve na Hasičské odpoledne pro děti a rodiče. Kromě ukázek požárního útoku mladých hasičů se můžete těšit na hasičské soutěže pro děti, ukázku práce hasičů HZS a hasičské techniky, skákací hrad, malování na obličej i jízdu na koních. Vyzkoušet můžete také Kolo štěstí či airsoftovou střelnici. K zakousnutí bude připraveno maso na grilu a další bohaté občerstvení. Celým dnem vás provede DJ Pavel Frébort.

Film Naživo: Vosto5: Pérák – Na jméně nezáleží. Rozhodují činy!

KDY: sobota 29. srpna od 20 hodin

KDE: kino Oko v Šumperku

ZA KOLIK: 150 korun



Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště.

Pérák je akční historickou fikcí, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů s typickým slovním humorem. Ale je to také hravá interpretace dramatických událostí z období Protektorátu: horečnou činnost fiktivní odbojové skupiny - československé ligy výjimečných - téměř smete nečekaný úder nastupujícího říšského protektora Heydricha, který přijíždí do Prahy nastolit pořádek.



Pony výstava

KDY: sobota 29. srpna od 9 hodin

KDE: stáj Kyselý v Zábřehu

ZA KOLIK: základní startovné od 300 korun



Výstavu poníků pořádá v sobotu od 9 hodin stáj Kyselý v Zábřehu. Na programu je výstava shetland pony, velšských plemen, ostatních plemen i třetí kolo Moravského Show Pony Šampionátu. Pro děti a poníky je zároveň nachystán závod Vytrvalosti na 2 kilometry. Užijte si zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Ukončení léta

KDY: pátek 28. srpna od 20 hodin

KDE: Levandulová kavárna v Zábřehu



Užijte si konec léta! Levandulová kavárna zve na koncert skupiny Zakafy. Ochutnat můžete levandulové dezerty, točené pivo, víno, míchané drinky a další regionální dobroty.

Skautské oslavy

KDY: víkend 29.-30. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: hřiště v Rovensku



Zapojte se do oslav 50. výročí Rovenského skautingu a dejte si pořádně do těla. Nahlaste svoji účast a vytvořte 5členná družstva.

V sobotu vás čeká lesní závod (na hřišti), boj o víčka, přetahování lanem, boj o největšího žrouta či hra pašeráci a spousta dalších pohybových aktivit. Nedělní program nabídne hru lidské pexeso, fotbal, vybíjenou nebo lakros. Součástí oslav bude také výstava a prodej suvenýrů k výročí. Vyhodnocení a ukončení je naplánováno na neděli od 13 hodin.

Motocross Zábřeh Race 2020

KDY: sobota 29. srpna od 11 hodin, neděle 30. srpna od 10 hodin

KDE: motokrosová trať u Zábřehu



Máte rádi rychlou jízdu a adrenalin? Pak si nenechte ujít Ligový závod v prostorách motokrosové trati u Zábřehu. Připravena bude trať se zajímavými překážkami na dráze pro motorky. Občerstvení je zajištěno.

Ligový závod dronů

KDY: víkend 29.-30. srpna

KDE: Račice u Zábřehu



Ligový závod dronů v prostorách motokrosové trati Račice u Zábřehu se poslední srpnový víkend. Připravena bude trať se zajímavými překážkami. Závody jsou veřejnosti volně přístupné, zajištěno bude občerstvení i promítání průběhu závodů. Nenechte si ujít tuto jedinečnou událost.

Turistický pochod

KDY: neděle 30. srpna od 9 hodin

KDE: start od 9 hodin od Mohelníčku v Mohelnice a od kulturního domu v Lošticích



Vezměte své ratolesti na výlet do přírody. RMC Mohelníček a KČT Loštice a spolek STURM pořádají první ročník turistického pochodu. Startovat se bude z Mohelnice a z Loštic, připraveny jsou dvě trasy v délce 2,5 kilometru. Děti se mohou těšit na bohatý doprovodný program vytvořený ve spolupráci s Lesy ČR. V cíli vás čeká málá svačinka, vlastní hrníčky s sebou.

Loučení s prázdninami

KDY: sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: zahrada domu Karla Ditterse v Javorníku



Akce Loučení s prázdninami dětem nabídne zábavné atrakce, soutěže, kolo štěstí, hasičskou pěnu i malování na obličej. Občerstvení je zajištěno. Za velmi nepříznivého počasí se akce ruší.