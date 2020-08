Bukovka fest

KDY: sobota 8. srpna od 13.30

KDE: Skibukovka, Červená Voda

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 50 korun

Bukovka fest 2020 - festival pro celou rodinu v přírodě je tady! Čtvrtý ročník nabídne kreativní činnosti i hudební zážitky v jedinečném prostředí horského střediska tak, jak ho ze zimy neznáte. Připraven bude bohatý program napříč zábavou pro děti i rodiče, čeká vás tvoření i umělecká témata společně s pestrým hudebním obsazením na velkém pódiu. Na děti čeká pohádka, velký bubenický workshop i tvořivé dílny. Dospělí se mohou těšit na cestovatelskou besedu s Pájou Novákem, přednášku o rozinkové meditaci nebo jógu. Podrobnější info naleznete na facebooku.

Hry bez hranic

KDY: sobota 8. srpna od 11 hodin

KDE: Rapotín



Zábavně sportovní odpoledne ve stylu legendární televizní soutěže Hry bez hranic můžete zažít v sobotu od 11 hodin v Rapotíně. Soutěžní tým musí tvořit minimálně 3 ženy, 3 muži, 1 dítě do 9 let a 1 dítě do 14 let. Přihlašovat se můžete na srud1@seznam.cz. Každý soutěžící se může tešit na občerstvení i zajímavé ceny. Akci pořádá Spolek rodičů Údolí Desné.

Konference T-expedice 2020

KDY: pátek 7. srpna od 16 hodin

KDE: Centrum společných aktivit v Jeseníku

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se podívat na poster konferenci nadaných žáků základních a středních škol, která se uskuteční v pátek od 16 hodin v Centru společných aktivit v Jeseníku. Své výsledky několikatýdenního bádání představí geologická, biologická, fyzikální, dokumentaristická

a historicko-etnografická sekce. Bádání bylo zakončeno expedicí v Rychlebských horách.

Chovatelská výstava

KDY: sobota 8. srpna od 11 hodin, neděle 9. srpna od 8 hodin

KDE: u obecního úřadu v Rapotíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nenechte si ujít chovatelskou výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů, která se uskuteční tento víkend v Rapotíně. Občerstvení na akci je zajištěno. V sobotu výstava potrvá do 18 hodin, v neděli do 15 hodin.

Film naživo: Amerikánka

KDY: sobota 8. srpna od 20 hodin

KDE: kino Oko v Šumperku, kino Retro v Zábřehu

ZA KOLIK: 150 korun



Film Naživo výjimečný filmově – divadelní projekt Viktora Tauše představil v červenci divákům v kinech filmy adaptované z inscenací La Putyky a Losers Cirque Company.

Už tuto sobotu od 20 hodin se na stříbrná plátna dostane v reálném okamžiku Taušova Amerikánka s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou. V kinosálech napříč Českou republikou budou diváci sledovat představení v přímém přenosu. Jediné publikum přímo na místě natáčení tvoří bývalí chovanci dětských domovů, kteří jsou Amerikánce svým osudem inspirací.

Amerikánka bude pro Film Naživo zasazena do prostoru opuštěné dětské léčebny. Příběh Amerikánky se zde stane zástupným příběhem funkcionalistické budovy, která ztratila svůj smysl. Amerikánka sama se stane duchem prostoru zosobňujícím osudy dětí, které tudy prošly. Kamera Martina Douby je zde součástí podstaty živého umění. V jediném živoucím záběru diváky vezme do intimního prostoru hereček, kam by se nikdy, ani na divadle, nedostali.

Hasičský karneval

KDY: sobota 8. srpna od 20 hodin

KDE: Drozdov



SDH Drozdov vás srdečně zve na tradiční letní karneval na Láně. Akcí vás bude provázet kapela Melodik Rock. Občerstvení je zajištěno. Užijte si prázdninový letní večer!

Chřástal fest

KDY: pátek 7. a sobota 8. srpna, vždy od 15 hodin

KDE: Smetanovy sady v Jeseníku



Nenechte si ujít přehlídku jesenických kapel nazvanou Chřástal fest. V rámci dvoudenního programu se představí skupiny Darshan, Zakázané sny, Letní kapela, Černá tesák, Noe Roads či Real Deal. Program začne oba dny vždy od 15 hodin.

Letňák 3Bobule

KDY: pátek 7. srpna od 20 hodin

KDE: nádvoří zámku Jánský Vrch

ZA KOLIK: zdarma



Českou letní novinku 3Bobule můžete zkouknout na nádvoří zámku Jánský Vrch. K posezení budou k dispozici lavičky a venkovní židle s podsedáky. V případě silného deště se nepromítá a bude zveřejněn náhradní termín.

Z pohádky do pohádky

KDY: neděle 9. srpna od 15 hodin

KDE: zahrada Katovny v Jeseníku

ZA KOLIK: 70 korun



Veselé hrátky Z pohádky do pohádky vtáhnou děti do děje českých pohádek, které znají z televizní obrazovky. Budou moci pomáhat skřítkům opravit střechu, zatančit si na trpasličí svatbě, chránit hrad před obrovským drakem a vydat se do lesa loupit spolu s loupežníkem Lotrandem. Přitom si zazpívají, naučí se nové tance a vyzkouší si divadelní kostýmy. Pohádkami provází král Jaroslav II. a královna Berta I. Zpívá Jaroslav Beneš a slovem provází Kateřina Tomanová. Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník.

Koncert v tančírně

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: tančírna v Račím údolí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kytara a hlas na pomezí ticha a hudby. Jednočlenný projekt Reného Müllera, autora textů i hudby. Pro nesnadnou žánrovou zařaditelnost je nejblíže označení minimal - folk- rock. Letos vydává u Indies Happy Trails svou druhou řadovou desku Mezi námi. Přijďte si poslechnout Reného tvorbu.