Bystřické banjo

KDY: sobota 6. listopadu od 16 hodin

KDE: Kulturní a informační centrum Velká Bystřice, Zámecké náměstí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji za 100 korun, na místě za 150 korun

Již 22. ročník Bystřického banja pod vedením města Velká Bystřice a MS Band je tady! V sobotu 6. listopadu na Zámeckém náměstí vystoupí mimo jiné kapely T.H.S. Brzdaři, DC VOCAL, MS Band nebo kapela Přátelé, které tímto ročníkem oslaví svých 25 let. Občerstvení je v rámci akce zajištěné a těšit se můžeme i na závěrečné společné zpívání. Večerem folkové, trampské, bluegrassové a country hudby bude provázet Sandy Nosek.

Bystřické banjo.Zdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Podzimní tvoření

KDY: pátek 5. listopadu od 12 do 16 hodin

KDE: Knihovna města Olomouce, pobočka Brněnská

ZA KOLIK: zdarma



Poslední doušky podzimní atmosféry přijďte nadýchat do Knihovny města Olomouce. Na pátek 5. listopadu je od 12 hodin připravený bohatý program, kde si můžeme vyrobit dekorace do okna nebo na stůl, které nám doma dotvoří krásnou tečku za letošním podzimem.

RAK & RAK

KDY: neděle 7. listopadu od 14 hodin

KDE: Galeriezet, Velká Bystřice

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, děti zdarma

Unikátní kytarový projekt otce Štěpána se synem Janem Matějem. V programu zazní úryvky barokní hudby, loutnová hudba dávných mistrů nebo hudba Jaroslava Ježka. Uslyšíme skladby, Šaty dělaj člověka, Strejček hlad, Jen ze dne na den a další. Společný pořad dýchá originalitou a skutečným uměním obou umělců.

Bohem políbený kytarista Štěpán Rak.Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička

Kytarový koncert Raků

KDY: sobota 6. listopadu od 16 hodin

KDE: ZUŠ v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun



Nenechte si ujít unikátní projekt kytaristů Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka. Těšit se můžete na virtuózní autorské skladby, známé písně v úpravě pro dvě kytary a dva lidské hlasy, ale i skladby klasiků vážně i populární hudby.

PROSTĚJOVSKO

Sedm perel astronomie

KDY: čtvrtek 4. listopadu od 18 hodin

KDE: Hvězdárna Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 40 korun, snížené 20 korun

Přijďte se ve čtvrtek podívat na přednášku do prostějovské hvězdárny, nazvanou Sedm perel astronomie. Přednášku povede přední český fotograf, kreslíř, spisovatel a astronom Petr Horálek. Temné nebe vás pohltí a přednáška poklidně naladí a třeba i rozšíří obzory.

Kluziště Prostějov

KDY: od pátku 5. listopadu od 9 do 21 hodin, denně až do 8. ledna 2022, 24. a 31. prosince od 9 do 16 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Už tento pátek se v devět ráno slavnostně otevře kluziště na prostějovském náměstí. V 15.30 hodin se můžete těšit na ukázky krasobruslení. Lidé budou mít možnost bruslení zdarma na mobilním kluzišti po dobu dvou měsíců denně v době od 9 do 21 hodin.



Kluziště na prostějovském náměstí.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Divadelní představení Úvěr

KDY: neděle 7. listopadu, od 19 hodin

KDE: Společenský dům Prostějov

Inteligentní komedie španělského autora - Jordiho Galcerána, která se hraje s velkým úspěchem již od roku 2013 v madridských divadlech. Vaše bránice potrápí dvojice pražských herců Martin Zounar a Filip Blažek.

Martin Zounar míří do Prostějova.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Africké trhy v Prostějově

KDY: neděle 7. listopadu od 10 do 15 hodin

KDE: OC Zlatá Brána, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



To nejlepší přímo ze srdce Afriky najde v neděli 7. listopadu v Prostějově. Přijďte do obchodního centra Zlatá Brána ochutnat skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Čerstvé i sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru nebo extra kvalitní čaj, džemy. Přijďte ochutnat tyto dobroty.



Na Afrických trzích bude k prodeji široký sortiment čerstvého ovoce, koření a dalších pochutin.Zdroj: Deník/Jiří Louda

PŘEROVSKO A HRANICKO

Velká cena města Přerova v kolové

KDY: sobota 6. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

První listopadový víkend bude přerovská sokolovna patřit kolové. V sobotu 6.11. se uskuteční 62. ročník mezinárodní Velké ceny v kolové Elite (mužů). Pokud nenaruší kovidová epidemie průběh turnaje, měli by sjet dvě družstva Rakouska (St.Pölten) a Schwechat Vídeň, maďarský Baj a další ligové dvojice Zlína, Pankráce Praha a Milo Olomouc. Domácí 2 dvojice nastoupí v sestavách Filip Váňa - Libor Pánek (II.liga) a Matěj Karas - Martin Broušek. Hraje se jako Memoriál Hynka Hlobila -zakladatele oddílu. V neděli 7. listopadu se odehraje 1. kolo Českého poháru žáků za účasti nejlepších moravských žákovských družstev. Spartak Přerov bude reprezentovat dvojice Fedor Dulanský a Vítek Přikryl.

Jubilejní 60. Velká cena Přerova v kolové mužů v Přerově. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jan Pořízek

To nejlepší z muzikálů s Lucií Bergerovou a Radkem Novotným

KDY: neděle 7. listopadu od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 350 korun



Jedinečný koncert, jenž bude průřezem úspěšnými muzikálovými inscenacemi v podání hvězd brněnské muzikálové scény Městského divadla Brno - Lucií Bergerovou a Radkem Novotným. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, Bídníci, West Side Story, Cats, Rebelové a další. Koncert je přesunut z 16. března, vstupenky zůstávají v platnosti.

XVII. Svatohubertská mše

KDY: neděle 7. listopadu v 9.30 hodin

KDE: kostel svatého Šimona a Judy, Špičky

ZA KOLIK: zdarma

Na již XVII. Svatohubertskou mši v podání trubačů VLS ČR divize Lipník můžete zavítat tuto v neděli 7. listopadu od 9.30 hodin do kostela svatého Šimona a Judy. Po mši svaté následuje doprovodný program v Kulturním domě, pořádá Myslivecký spolek Hejné Špičky.

Svatohubertská mše ve Špičkách. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jelen představí novou desku

KDY: sobota 6. listopadu od 19 do 23 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji za 490 korun, na místě v den konání akce 550 korun

Jelen je jednou z nynějších nejžádanějších skupin české hudební scény. Svou novou desku Věci a sny představí v sobotu 6. listopadu ve velkém sálu Zábřežského domu kultury a tradičně se můžeme těšit i na autogramiádu. Ta bude probíhat po koncertě od 22 hodin. Přijďte se i vy podívat, jak to novým kouskům této skupiny sluší na pódiu!

skupina JelenZdroj: Radek Kudláček

Podzimní karneval

KDY: neděle 7. listopadu od 14.30 hodin

KDE: Dům kultury Mohelnice

ZA KOLIK: zdarma



Podzimní rej masek, na kterém nemůže chybět žádná maska. Čeká nás odpoledne plné her a soutěží s diskotékou nejen pro nejmenší. Zatančete si i vy na letošním karnevalu v mohelnickém domě kultury.

Betlémy

KDY: od soboty 6. listopadu (vernisáž v 15 hodin) do pondělí 6. prosince

KDE: Muzeum Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné 30 korun, snížené 20 korun, děti do 3 let zdarma

Přijďte se už tuto sobotu vánočně naladit. Mohelnické muzeum pořádá od soboty 6, listopadu měsíční výstavu betlémů, vyrobených z různých materiálů a pocházejících ze všech koutů České republiky i zahraničí. Součástí výstavy bude i workshop s komentovanou prohlídkou a ukázkou výroby betlémů. Otevírací doba od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Vladimíra Bartoňová

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.