Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

OLOMOUCKO

Geby slaví 10 let

KDY: sobota 6. května, od 10 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce, jakou Poděbrady ještě nezažily! Oslava desetiletí organizátorů dění na oblíbených "Gebech" zve na rockový nářez, grilované dobroty, koktejlové drinky i soutěže. Večer zahrají Status Quo Tribute (18.30) a AC/DC Bon Scott Memorial Band (20.30).

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

Svátek sv. Floriana v Holici

KDY: sobota 6. května, od 15 hodin

KDE: Olomouc – Holice, areál za školkou na návsi Svobody

PROČ PŘIJÍT: tradiční oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů, pořádaná holickými dobrovolnými hasiči. Čeká vás zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti a bohaté občerstvení.

Výstava psů na Floře

KDY: sobota 6. - neděle 7. května, 9-16 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, pavilony G a H + přilehlé okolí Smetanových sadů

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, zlevněné 50 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na krajské výstavě psů všech plemen Florinka Olomouc se předvede více než 1200 psích šampionů. Součástí akce je velký Dětský den a Ekodny na Floře, které nabídnou spoustu zábavy a soutěží pro děti, dílničky, jízdu na ponících i králičí hop.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Na kole společně do Haček

KDY: sobota 6. května, začátek v 10 hodin

KDE: odjezd v Olomouci od Androva stadionu, v Uničově od radnice

PROČ PŘIJÍT: tradiční společná vyjížďka všech milovníků cyklistiky na úvod sezony. Kolaři vyrazí do Haček u Konice ze tří měst a směrů (Olomouc, Uničov, Prostějov). V cíli posezení s občerstvením na Bumbálce a prohlídka větrného mlýna.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Olomoucká koloběžkiáda

KDY: pondělí 8. května od 9 hodin

KDE: Letiště Olomouc - Neředín

ZA KOLIK: startovné 100 korun na podporu Blanické školky

PROČ PŘIJÍT: Již devátý ročník olomoucké koloběžkiády pořádané Dobrým místem pro život, tradičně za účasti hokejistů HC Olomouc, kteří budou dělat i předjezdce v jednotlivých kategoriích. Těšit se můžete také na bohaté občerstvení v Air baru, hudbu a moderování Martiny Qweetko Procházkové a autogramiádu s hokejisty. Děti od 0 do 4 let budou závodit na odrážedlech, od pěti let až po seniory se pojede na koloběžkách. Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu, koloběžky bude možné zapůjčit i na místě.

Koloběžkiáda na olomouckém letišti v NeředíněZdroj: DENÍK/Alena Hesová

PROSTĚJOVSKO

Beltine na zámku Ptení

KDY: pátek 5. až neděle 7. května, od 14 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Historicky první hudební festival na zámku Ptení. V den květinového úplňku se odehraje v přátelském a historizujícím duchu událost na podporu záchrany kulturní památky zámku ve Ptení. Vedle 12 hudebních kapel bude připraven i program pro děti s historickou skupinou Valašská garda nebo ohňová show.

Zámek ve Ptení, 9. února 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Držovické hody – III. jarmark

KDY: sobota 6. května, od 10 do 17 hodin

KDE: ulice Tichá, Držovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený jarmark s nabídkou řemeslných výrobků a jejich výroby. Pro děti malování na obličej, skákací hrad. Současně se koná na fotbalovém hřišti Držovická výstava drobného zvířectva. Zahájení je v sobotu od 13 hodin až do neděle do 16 hodin. Bohatá tombola a aktivity pro děti.



Výstava drobného zvířectva v Držovicích 2016.Zdroj: DENÍK/Dagmar Málková

Jak vznikají dějiny

KDY: sobota 6. až neděle 8. května, od 9.30 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: dospělí 170 korun, mládež od 15 let 130 korun, děti 75 korun

PROČ PŘIJÍT: Rytířské a šermířské klání na Plumlově. Účinkují významná šermířská legenda skupina šermu MARKUS – M, skupina šermu MOHELNICKÁ SEBRANKA, skupina historických tanců ROSETA, kovářské řemeslo představí mistr Jakub. Budou i sokolnické ukázky příletů dravých ptáků, speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem a netradiční prohlídky hradního sklepení.

Rytíři na plumlovském zámku. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Hanácký divadelní máj

KDY: pátek 5. května, od 10 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: dospělí 70 korun, děti 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Vyvrcholení populární divadelní přehlídky ochotnických souborů nabídne v pátek dvě představení. Dětské od 10 hodin předvede pivínské divadlo PiDi a bude to známá pohádka S čerty nejsou žerty. V 19.30 nastoupí Morkovští ochotníci s představením Marie, dcera Kajetánova. Slavnostní vyhlášení 37. ročníku Hanáckého divadelního máje se koná v sobotu 6. května od 17.30 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hodové oslavy obce Bochoř

KDY: od pátku 5. do neděle 7. května

KDE: Bochoř

PROČ PŘIJÍT: Hodové oslavy v Bochoři odstartuje v pátek v místní Sokolovně divadelní představení plné smíchu a pohody Don Quijote de la Ancha. Tato ‘didaktická klauniáda’ je v režii Bolka Polívky. Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Signál 64 a paličkovaných šperků od Romany Kdýrové ve Staré knihovně u kostela se koná v pátek v 17 hodin. Výstavu můžete navštívit v sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Hodová výstava drobného zvířectva, kterou pořádá ZO Českého svazu chovatelů Bochoř, se koná v sobotu 6. a v neděli 7. května ve Spolkovém a kulturní domě Býčárna. V neděli se můžete těšit na ukázku králičího hopu. V sobotu bude otevřená od 13 do 18 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin.

Králičí hop. Ilustrační fotoZdroj: Deník / František Berger

Tučínský špekáček

KDY: sobota 6. května od 13.15 hodin

KDE: koupaliště, Tučín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Folk, tramp, country a bluegeass, to vše nabízí tradiční folkový festival Tučínský špekáček. Na pódiu se vystřídají kapely Tučeňáci z Tučína, Pruďoši z Lipníku nad Bečvou, Freďáci z Přerova, Nabílo ze Zlína, Od plotny skok z Litoměřic, Bonsai š. 3 z Českých Budějovic a Korki z Přerova. Mezi skupinami vystoupí taneční country skupiny Prakr z Prosenic a Colorédo & Lucky while z Přerova a Kojetína. Od 20 hodin se můžete těšit na country bál se skupinou Gympleři.



Tučínský špekáček 2017Zdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Key Dosc Dog Freestyle

KDY: sobota 6. a neděle 7. května od 9 hodin

KDE: hřiště Pod Břízami a areál KK Tovačov

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní závod s nejdelší tradicí v České republice, to je dogfrisbee v Tovačově. Soutěžní přehlídka psích akrobatů a kouzelníků napíše o víkendu svůj 16. ročník. Soutěžit se bude v sobotu i v neděli na fotbalovém hřišti Pod Břízami. V hlavní roli budou borderky a australáci, ale své umění s disky předvedou i další učenlivá plemena. Na populární závody, které pořádá olomoucká škola Psí hrátky ve spolupráci s Kynologickým klubem Tovačov, dorazí soutěžící z celé Evropy. Jedná se totiž o kvalifikační závod na mistrovství světa. Závody Key Disc Dog Freestyle začínají vždy v 9 hodin ráno. Pro diváky je připraven doplňkový program v podobě psích sprintů.

Mezinárodní závod s nejdelší tradicí v České republice, to je dogfrisbee v Tovačově. Závody Key Disc Dog Freestyle se konají v sobotu a neděli 5.-6. května se začátkem vždy v 9 hodin ráno. Foto: Škola Psí hrátky, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Rocktéka s kapelou Funny

KDY: sobota 6. května od 19 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Večer těch nejlepších hudebních pecek se uskuteční tuto sobotu v hranickém Zámeckém klubu. Pop–rocková skupina Funny, založená v roce 2002, je čtyřčlenný hudební band včetně zpěvačky složený ze zkušených muzikantů s bohatými zkušenostmi z domácích i zahraničních angažmá. Repertoár je složen z největších česko-slovenských, ale i světových hitů od 70. let po současnost a je určen především k tanci, ale i poslechu.

Filumena Marturano

KDY: pondělí 8. května od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 620 / 670 korun

PROČ PŘIJÍT: Tragikomedie s excelentní Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem míří do Přerova. Hra pojednává s dojetím a komikou o typickém manželství po italsku. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? V ideálně namíchaném dění se střídají humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

Herečka Simona StašováZdroj: Deník / Vladimír Šťastný

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Den Mikroregionu Zábřežsko

KDY: sobota 6. května od 9 hodin

KDE: Nemile

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prezentace obcí mikroregionu na hřišti, prohlídka Tvrze Nemile, prohlídka vodní nádrže Nemilka, výhled nad obcí z plošiny, prohlídka hasičáren a kaplí. Na hřišti vystoupí soubory obcí mikroregionu (9.30 – 17.00), kapela Blackbirds (17.00), Dechový orchestr Zábřeh (20.00).

Tvrz NemileZdroj: DENÍK/Stanislava Rybičková

Postřelmovská pětadvacítka

KDY: sobota 6. května, 8-11 hodin (zápis)

KDE: Kulturní dům, Postřelmov

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Skautské středisko Bukůvka zve na tradiční turistický pochod Postřelmovská pětadvacítka. Můžete si vybrat z těchto tras: 5 km - pohádková trasa, 10 km - kapličková trasa, 15 km a 25 km - turistické trasy, 25 a 40 km cyklistické trasy.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jakub Šťástka

Čarodějnický proces

KDY: sobota 6. května, 14 – 19 hodin

KDE: Ondřejovice u Zlatých Hor

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ve 14 hodin vyjde ze hřiště u viaduktu středověký průvod s čarodějnicí. O hodinu později začne u Střediska Doubrava inkviziční soud a chybět nebudou ani ukázky tortury. Připravené jsou také čarodějnické hry pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vít Černý

Divadelní komedie Sylvie

KDY: pondělí 8. května od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 280 korun v předprodeji, 350 korun v den konání

PROČ PŘIJÍT: Romantickou komedii o tom, že láska je jen jedna, přiveze do Jeseníku Agentura Familie. Greg a Kate jsou manželé ve středním věku. Děti odrostly, odešly z domu a do partnerského vztahu se pomalu vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie! Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi? Možná budete překvapeni.

BRUNTÁLSKO

Vítání jara v Bruntálu

KDY: sobota 6. května

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 14. ročníku oblíbené akce Vítání jara spojené s požehnáním motorkářům, kteří se jí tradičně účastní bez rozdílu věku, kubatury, vyznání či stylu. Sraz mají už v 10 hodin, aby si lidé mohli jejich stroje i prohlédnout, následovat bude spanilá jízda po okolí. Na náměstí bude opět již tradičně probíhat volná zábava, tentokrát za doprovodu kapel Livin, Warning Vision, Key Features, The Pant a Contract revival Kabát. Chybět nebudou ani stánky s jídlem a pitím.

Motorkářské vítání jara.Zdroj: Petr Pierre Machů

Slavnostní otevření zámku

KDY: 6. května

KDE: Slezské Rudoltice

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, senioři 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rudoltický zámek přestavěný v barokním stylu se stal jedním z kulturních center Slezska. Má bohatou historii. Ve 2. světové válce zde například sídlila část Goebbelsova ministerstva propagandy z Berlína a informace byly předávány přímo do Hitlerova hlavního stanu. Rekonstrukcí v 70. a 80. letech 20. století byla budova upravena a sloužila zdravotnickému zásobování, čemuž byl přizpůsoben interiér zámku do dnešní podoby.

Zámek Slezské Rudoltice je fotogenické místo. To už dávno zjistil Zdeněk Caisberger, který jako pilot dronu zaznamenává krásy zámku ze všech stran.Zdroj: Deník/VLP Externista

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.