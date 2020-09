Běh a dětský den pro dobrou věc

KDY: sobota 5. září od 13.30

KDE: na hrázi rybníka Oborník, před kulturním domem v Zábřehu

ZA KOLIK: běh 100 korun, dětský den zdarma

Zapojte se do rodinného nezávodního charitativního běhu pro vážně nemocného osmiletého chlapce Románka. Volit můžete z tras dlouhých 1,5 – 5 kilometrů. Startovné činí 100 korun (děti zdarma). Připravena je odměna pro všechny účastníky. Registrace proběhne mezi 13.30 – 14.45 před kulturním domem. Samotný běh odstartuje od 15 hodin na hrázi rybníka Oborník. Poté proběhne předávání cen a diplomů. Celý Románkův příběh si můžete přečíst na nadejeprotebe.cz/pribeh-romanka/.

Od 14 hodin se před zábřežským kulturním domem uskuteční dětský den s princeznou Dancejínou. Chybět nebudou atrakce a aktivity pro děti, tvůrčí dílny, malování na obličej a od 16 hodin ani pohádka Divadélka S Radostí. Připraveno bude také bohaté občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na pomoc Románkovi.

Zábavné závody pro děti

KDY: sobota 5. září od 13.45

KDE: u kulturního domu v Postřelmově

ZA KOLIK: startovné 30 korun



Koloběžky, odstrkovadla i kolečkové brusle. To vše mohou využít závodníci od 4 do 15 let při sobotním závodění v Postřelmově. Soutěžit se bude ve třech kategoriích. Prezence začne od 13.45 u kulturního domu, samotný závod pak odstartuje od 14 hodin. Na místě je možné si zdarma zapůjčit koloběžku. Startovné je 30 korun, občerstvení zajištěno.

Okolím Bludova za špekáčkem

KDY: sobota 5. září od 8 hodin

KDE: start ze zahrady kulturního domu v Bludově

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Tradiční turistická akce Výšlap za bludovským špekáčkem se uskuteční již po osmadvacáté. Startuje se mezi 8. a 9. hodinou v sobotu ze zahrady za Kulturním domem Bludov.

Vydat se můžete buď na kratší sedmikilometrovou trasu. Pro ty zdatnější je přichystaná 20kilometrová túra. Cíl obou tras je na koupališti na Vlčím dole, kde na všechny zúčastněné čeká opékání špekáčků.

V rámci kratšího výšlapu organizátoři připravili stanoviště s úkoly pro malé turisty, kteří za jejich splnění získají drobné odměny. Ocenění získají tradičně nejstarší a nejmladší účastníci.

Závod kočárků

KDY: neděle 6. září od 13.30

KDE: kavárna Harmonie v Leštině

ZA KOLIK: startovné 80 korun



Rodinné sportovní odpoledne plné zábavy – to jsou Závody kočárků ve sportovní chůzi. Závody budou probíhat na trase dlouhé asi 100 kroků. Závodí se ve třech kategoriích. Startovné je 80 korun za kategorii. Výtěžek půjde na dobročinné účely. Součástí akce je doprovodný program.

Nejlepší sportovec města Zlatých Hor za rok 2019

KDY: pátek 4. září od 18 hodin

KDE: sál kina ve Zlatých Horách



Nenechte si ujít vyhlášení Nejlepšího sportovce města Zlatých Hor, které se uskuteční už tento pátek. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na pole dance, ukázky karate i street workout.

Turistický pochod K pramenu Moravy

KDY: sobota 5. září



Vypravte se na 31. ročník turistického pochodu K pramenu Moravy. Cíl je mezi 10-14 hodinou u pramena Moravy. Trasa pochodu je směr vrchol Králického Sněžníku. Vycházet můžete ze Starého Města (10 km), Vysokých Žibřidovič (16 km), Podlesí (15 km), Prostřední Lipky (18 km), Králík (20 km) či Kladského sedla (15 km).

Zlatohorská magistrála

KDY: sobota 5. září od 12 hodin

KDE: Horní Údolí

ZA KOLIK: startovné 200 korun, děti zdarma



Dejte si do těla a zapojte se v sobotu do závodu na horských kolech. Délka tratí je 20 a 40 kilometrů. Start závodu proběhne v dolní části sjezdovky a zde bude také cíl. Trasa závodu je vedena převážně po lesních zpevněných cestách, nebo po lesní asfaltové vozovce. Každý závodník dostane po dojetí do cíle občerstvení. Výtěžek ze startovného poputuje na opravu kostela svaté Anny v Horním Údolí.

O lásce s Rodenem a Krausovou

KDY: pátek 4. září od 19 hodin

KDE: kulturní dům v Zábřehu

ZA KOLIK: od 400 korun



Kulturní dům v Zábřehu zve na strhující manželský duel v podání herců Karla Rodena a Jany Krausové. Francouzská konverzační komedie O lásce sleduje s lehce drastickým humorem pár středního věku, který ve svém bytě probírá traumata dlouholetého manželství ve snaze najít lásku a partnerské souznění. Začátek je od 19 hodin.

Den pro Izabelku

KDY: sobota 5. září od 14 hodin

KDE: hřiště u sokolovny ve Zvoli

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Soutěže pro děti, lukostřelba, dílnička, malování na obličej tombola i skákací hrad. To vše bude připraveno na Dni pro Izabelku, které bude věnován veškerý výtěžek z této akce. Během odpoledne vystoupí děti z MŠ a ZŠ Lukavice, na programu je i ukázka výcviku psů.Po setmění se můžete těšit na ohnivou show. Více naleznete na www.obec-zvole.cz/titulni-strana.

Zvěřinové hody

KDY: sobota 5. září od 14 hodin

KDE: hřiště v Nemili



Přijďte ochutnat zvěřinové dobroty, které můžete zapít točeným pivem. K tanci a poslechu zahraje DJ. Děti se mohou od 15 hodin těšit na vystoupení klauna Pepína Prcka, ale i skákací hrad, zorbing nebo cukrovou vatu.

Pohádkový les

KDY: neděle 6. září od 10 hodin

KDE: u kostelíčka Božího Těla nad Bludovem



Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov srdečně zve všechny děti i rodiče na Pohádkový les ke kostelíčku Božího Těla nad Bludovem. Děti čeká spousta zábavy a zážitků. Připraveny jsou soutěže s motivy těch nejznámějších pohádek. Pohádkový les bude probíhat souběžně s tradiční poutí ke svaté Rozálii. Občerstvení na místě je zajištěno.

Přehlídka trofejí ulovené zvěře

KDY: pátek 4. září až neděle 6. září, pátek od 12 a víkend vždy od 8 hodin

KDE: KKC Rapotín



Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek od 16 hodin. Doprovodný program nabídne lovecké signály a fanfáry v podání trubačů, výstavu preparátů, fotografií a obrazů s tematikou přírody. V pátek, sobotu i neděli bude připravena myslivecká kuchyně i prodej mysliveckých a loveckých doplňků.